Льотчик назвав кількість винищувачів F-16, необхідних для паритету з росіянами

Олександр Лиходід: «F-16 – це наше майбутнє, і це буде основна машина наших Повітряних сил»

Полковник пояснив, чому літаки Mirage, Gripen і Typhoon не можуть стати замінниками F-16

Україні треба щонайменше 200 винищувачів F-16 для встановлення паритету з росіянами у небі. Про це заявив льотчик-випробувач першого класу, полковник Повітряних сил ЗСУ Олександр Лиходід в етері телеканалу «Київ24».

Пілот переконаний, що 10-20 будь-яких літаків на фронті нічого не вирішують, тим паче, коли в умовах війни відбувається спочатку опанування керування винищувачами F-16.

«F-16 – це наше майбутнє, і це буде основна машина наших Повітряних сил. Тут друге – Умєров (Рустем Умєров, міністр оборони України, – «Главком»), Верховна Рада, керівництво країни хоче взяти «Міражі», «Гріпени», «Тайфуни»... Оце буде горе для нас. Це горе. Тому що ми розпиляємо особовий склад... Французи F-5 також нам планують надати. Їх у Франції усього 27 одиниць. Це чисто французька машина. Щоб на неї перенавчитися – треба пілотам і технікам два роки, тому що там французька мова, там все французькою», – пояснив Лиходід.

На його думку, Україні треба приблизно 200 літаків для ведення бойових дій на фронті та захисту західної і центральної України. «Чотири напрямки є. Це Харківський напрямок, Донецьк і Запоріжжя. Це три бригади. Три бригади – беремо 150 літаків. І так, щоб захищати Львів і центральну Україну – треба приблизно 200 літаків. Це в ідеалі, і взагалі, щоб вийти на паритет, на рівні умови з росіянами», – підрахував пілот.

За його словами, винищувачі F-16 є єдиною машиною, яку Україна зможе найкраще експлуатувати за допомогою Заходу. Він вважає, що літаки Mirage, Gripen і Typhoon не можуть стати замінниками винищувачам F-16, бо ці машини мають різні замінні запчастини. І тому, як наголосив Лиходід, треба вчитися літати лише на одній машині.

Нагадаємо, Сполучені Штати розглядають можливість надання Україні ракет середньої дальності для винищувачів F-16 у межах нового пакета військової допомоги на суму $375 млн.

До слова, данський міністр оборони Троельс Лунд Поульсен заявив, що до кінця цього року Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16.

The New York Times із покликанням на ряд американських посадовців повідомляла, що у 2024 році Україна зможе використати на полі бою не більше десяти винищувачів F-16.