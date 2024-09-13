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Тариф на воду зросте? Президент Асоціації водоканалів зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Тариф на воду зросте? Президент Асоціації водоканалів зробив заяву
Президент Асоціації водоканалів України Дмитро Новицький заявив, що потрібно підняти тарифи на воду
фото з відкритих джерел

Директора Київводоканалу повідомив, що наразі кубічний метр води разом з водовідведенням у Києві коштує 30 грн

В Україні потрібно підняти тарифи на воду, адже водоканали перебувають на межі виживання. Про це заявив президент Асоціації «Укрводоканалекологія», заступник генерального директора Київводоканалу зі стратегічної політики Дмитро Новицький 5 каналу.

Дмитро Новицький зауважив, що тариф на воду востаннє було встановлено у 2021 році. Згодом у 2023 році також, але, за словами водоканалу, незаконно скасовано.

«Зараз водоканали взагалі перебувають на межі виживання. Така ситуація (нестача коштів, – «Главком») не тільки нам складно, не тільки наші працівники отримують мізерну заробітну платню, вона середня в нашій галузі приблизно 13 тис. А ще й загрожує в принципі ефективному функціонуванню підприємств. І це величезна проблема», – йдеться у заяві.

Директора Київводоканалу зазначив, що наразі кубічний метр очищеної, безпечної води разом з водовідведенням у Києві коштує 30 грн. Однак якби у 2023 році тариф не скасували вона, за його словами, коштувала б 40 грн.

Раніше Держстат повідомив, як змінилися тарифи на комуналку за рік. Найбільше у минулому році додала в ціні електроенергія.

До слова, уряд затвердив порядок перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості. Йдеться про тепло, воду та вивезення сміття. 

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Теги: вода тарифи комуналка Україна українці Київводоканал

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