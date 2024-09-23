Вибух ядерної російської ракети «Сармат»: коментар Кремля

Пєсков заявив, що немає ніякої інформації щодо вибуху

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі нічого не знають про тестовий пуск ядерної міжконтинентальної балістична ракета РС-28 «Сармат», який провалився на полігоні Плесецьк. Про це повідомляє The Moscow Times.

«Ми не маємо ніякої інформації щодо цього. Це, швидше, питання, яке стосується компетенції наших військових. Тому я рекомендую туди звертатися», – сказав Пєсков.

РС-28 «Сармат» – російський стратегічний ракетний комплекс п’ятого покоління шахтного базування, з важкою багатоступеневою рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР). Ракету розробив Державний ракетний центр ім. Макєєва, який спеціалізується на конструюванні МБР морського базування. Довжина ракети складає 35 м, стартова маса – 208 т, маса закидання – близько 10 т. Дальність польоту ракети становить 16 тис. км. Росія заявляла, що ракета «Сармат» може доставляти ядерні боєголовки до будь-якої точки світу.

Нагадаємо, що у Росії під час випробування вибухнула ядерна міжконтинентальна балістична ракета РС-28 «Сармат». Подія сталася 20 або 21 вересня.

Ракета, за словами дослідників, ймовірно вибухнула під час заправки на полігоні, саме тому стратегічний розвідувальний літак НАТО Cobra Ball проігнорував цей район, коли сталася подія.

Згодом супутникові знімки компанії Maxar розкрили наслідки невдалого випробування російської міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат» на космодромі Плесецьк. На місці стартового майданчика зафіксовано гігантський кратер діаметром 62 метри, що свідчить про потужний вибух.