Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Прогноз магнітних бур на 25-27 квітня: якою буде сонячна активність

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Прогноз магнітних бур на 25-27 квітня: якою буде сонячна активність
Активність Сонця з 25 по 27 квітня 2025 року
фото з відкритих джерел

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес

«Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні три дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

25 квітня

У п’ятницю 25 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

26 квітня

У суботу, 26 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

27 квітня

У неділю, 27 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами, вся актуальна інформація на сьогодні нижче:

Що таке магнітна буря

Магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються у різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бурів використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі. Будь-які магнітні бурі, які перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які найбільше можуть вплинути на життя людини та призвести до зниження загального самопочуття. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв'язку, як вежі стільникового зв'язку, супутники, радіочастоти та GPRS, можуть зазнати збоїв у роботі. Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

Як магнітні бурі впливають на людей?

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан.

Як допомогти організму під час магнітних бур?

  • Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
  • Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
  • Пити трав’яні чаї та багато води.
  • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
  • Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
  • Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
  • Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
  • Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.

Читайте також:

Теги: самопочуття магнітна буря стрес Сонце Планета Земля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежний автомобіль підірвався на вибохонебезпечному предметі
На Харківщині під час пожежі підірвалась службова автівка: постраждали двоє лісників
21 квiтня, 05:30
Вигоріли кімнати та тамбур
В одній з квартир Харкова стався вибух: вигоріли кімнати, мешканці постраждали (фото)
20 квiтня, 23:44
Активність Сонця з 16 по 18 квітня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 16-18 квітня: якою буде сонячна активність
16 квiтня, 06:44
Активність Сонця з 10 по 12 квітня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 10-12 квітня: якою буде сонячна активність
10 квiтня, 07:16
Заморозки у квітні. Агрометеоролог Тетяна Адаменко пояснює наслідки для фермерів
Заморозки у квітні. Агрометеоролог Тетяна Адаменко пояснює наслідки для фермерів інтерв’ю
8 квiтня, 06:30
Активність Сонця з 7 по 9 квітня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 7-9 квітня: якою буде сонячна активність
7 квiтня, 07:09
Активність Сонця з 4 по 6 квітня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 4-6 квітня: якою буде сонячна активність
4 квiтня, 06:59
Активність Сонця з 1 по 3 квітня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 1-3 квітня: якою буде сонячна активність
1 квiтня, 07:37
Найкраще затемнення буде видно у Волинській області
Українці зможуть побачити 29 березня сонячне затемнення: перелік міст
27 березня, 07:45

Здоров'я

Прогноз магнітних бур на 25-27 квітня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 25-27 квітня: якою буде сонячна активність
Сезон кліщів почався: як уникнути зараження хворобою Лайма
Сезон кліщів почався: як уникнути зараження хворобою Лайма
Прогноз магнітних бур на 22-24 квітня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 22-24 квітня: якою буде сонячна активність
Двоє дітей із Львівщини втратили зір через подряпини кота
Двоє дітей із Львівщини втратили зір через подряпини кота
Прогноз магнітних бур на 19-21 квітня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 19-21 квітня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 16-18 квітня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 16-18 квітня: якою буде сонячна активність

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 квітня: ситуація на фронті
75K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 квітня 2025
19K
Індія перекрила річку Інд у напрямку Пакистану – ANI
17K
Китай без офіційних повідомлень почав скасовувати мита на американські товари – CNN
14K
Втрати ворога станом на 25 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
13K
Де найкраще жити у Польщі: рейтинг найздоровіших міст

Новини

25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
23 квiтня, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
23 квiтня, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 квiтня, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua