Велика Британія хоче селити біженців з України в маєтках російських олігархів

Британська влада має намір заборонити багатим громадянам РФ наймати британські юридичні фірми для захисту свого майна

Незабаром британський уряд ухвалить необхідні поправки до законодавства для протидії «олігархам із Росії»

Заступник британського прем'єра Домінік Рааб заявив, що конфісковані будинки «російських олігархів» будуть передані біженцям з України.

«Уряд може конфіскувати особняки олігархів у Лондоні та використати їх для розміщення українських біженців», – цитує 4 березня заяву віце-прем'єра Домініка Рааба The Times.

За його словами, влада країни також має намір заборонити багатим громадянам РФ наймати британські юридичні фірми для захисту свого майна.

Рааб зазначив, що незабаром уряд ухвалить необхідні поправки до законодавства для протидії «олігархам із Росії».

Читайте також: