Бізнесмен Мазепа дав на гроші на заставу Коболєву, а тепер зрозумів, що це невигідно

Другий рік поспіль ексочільник «Нафтогазу» відбивається від звинувачень у заволодінні понад 200 млн грн

Адвокати обвинуваченого у корупційному злочині колишнього керівника «Нафтогаз України» Андрія Коболєва знайшли нову причину, чому суд має різко зменшити грошову заставу їхньому клієнту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням дані судового реєстру.

У середині квітня Вищий антикорупційний суд вчергове переглядав міру запобіжного заходу Коболєву за наполяганням його захисників. Річ у тім, що протягом останніх двох років до колишнього топменеджера застосовано запобіжний захід у вигляді застави на суму 107,1 млн грн. Сторона захисту наполягала: за цей час Коболєв не вчиняв жодних дій щодо перешкоджання кримінальному провадженню; неодноразово з дозволу Феміди виїжджав за кордон і повертався в Україну; не впливав на свідків. Така сумлінна поведінка ексглави «Нафтогазу» у сукупності із застосування судової практики дає підстави для перегляду розміру застави, вважали адвокати.

Більше того, у суді захисники Коболєва озвучили позицію заставодавця ТОВ «Конкорд Консалтинг». Виявляється, що два роки тому підприємство внесло кошти за Андрія Коболєва, сподіваючись їх повернути у разі виникнення потреб для своєї господарської діяльності. Якраз тепер, за твердженням ТОВ «Конкорд Консалтинг», цей період настав; компанія планує реалізувати енергетичні проєкти в Україні, «які забезпечуватимуть державу електроенергією в умовах сьогоднішньої її нестачі». Відповідно, через адвокатів Коболєва передала прохання до суду – заставу у розмірі 107,1 млн грн зменшити до 5,29 млн грн, а різницю (101,8 млн грн) повернути їй.

Суд «зарубав» це клопотання, пояснивши: внесення застави – справа добровільна. Підставою повернення внесеної суми застави є припинення дії запобіжного заходу.

«Таким чином, у заставодавця відсутні підстави очікувати, що кошти, внесені ним у якості застави за підозрюваного/обвинуваченого, будуть йому обов`язково повернуті у найкоротший строк за його бажанням до припинення дії запобіжного заходу у вигляді застави», – сказано в ухвалі.

Крім цього, антикорупційний суд звернув увагу на певну непослідовність дій, яку веде ТОВ «Конкорд Консалтинг». Зокрема, йдеться про те, що у попередніх засіданнях заставодавець аргументував спроби повернути йому заставу тим, що це гроші інших жертводавців. А ті, у свою чергу, висловлюють занепокоєння і претензії ТОВ «Конкорд Консалтинг» щодо бажання забрати свої гроші назад.

Як повідомляв «Главком», 1982 жертводавця задонатили 106,5 млн на рахунки ТОВ «Конкорд Консалтинг» (належить бізнесмену і товаришу Коболєва Ігорю Мазепі) та громадській організації «Демократична сокира» з поміткою: «Цільова програма застава». Потім вказані організації перевели ці кошти на депозитний рахунок Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Один мільйон «із хвостиком» на заставу від себе додав й сам Андрій Коболєв.

Як відомо, у січні 2024 року бізнесмен Ігор Мазепа потрапив у СІЗО після звинувачення силовиків у причетності до створення злочинної організації та заволодінні землею дамби Київської ГЕС.

Нагадаємо, у січні 2023 року слідчі Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром). Натомість сторона захисту все заперечує і вважає ці виплати законними.

Слідство встановило, що очільник компанії (2014-2021 рр.) в травні 2018 року всупереч закону видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн) за екстраординарні досягнення. Йдеться про позитивне рішення у справі щодо контракту купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 рр.

Всього, за даними правоохоронців, протягом 2017-2022 років Андрію Коболєву нараховано понад 413 млн грн доходів. Що цікаво: коли у квітні 2021-го підозрюваного «пішли» з «Нафтогазу», на прощання йому виплатили ще 338,6 млн грн премії. При цьому станом на 2017 рік керівник НАК «Нафтогаз України» вважався одним із найбільш високооплачуваних керівників енергетичних компаній Європи. Він отримував середню місячну зарплату в еквіваленті 31,5 тис. євро, що було у 136 разів більше за середню заробітну плату по країні. Щоправда, це мова лише про зарплату, бо виплати були набагато більшими, враховуючи солідні щомісячні премії.

Крім цього, прокурор заявила у суді: за час роботи в «Нафтогазі» Андрію Коболєву було виплачено понад $20 млн у вигляді премій.