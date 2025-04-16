YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній

Учасники публічного заходу обговорили широкий спектр питань, пов'язаних із впровадженням принципів сталого розвитку в Україні

15 квітня 2025 року в УКМЦ відбулася пресконференція «ESG для бізнесу й держави: правила та інструменти відповідального управління». Захід, організований ГО «Асоціація відкритих даних» та YouControl, зібрав експертів з державних інституцій підтримки бізнесу, урядових структур, відповідальних за зелений перехід, а також з банківських та експертних асоціацій у сфері сталого розвитку для обговорення впровадження принципів екологічного, соціального та управлінського врядування (ESG) в Україні.

Під час пресконференції відбулася презентація модуля від YouControl – «ESG-профіль» організацій – першого в Україні інструменту для комплексної автоматичної оцінки ESG-ризиків компаній.

Пресконференція в УКМЦ за участю стейкхолдерів ринку ESG фото: youcontrol.com.ua

Оцінка екологічних ризиків, соціальної відповідальності та корпоративної прозорості партнерів – це ресурсоємна задача. Збір, агрегація та аналіз розрізненої інформації з декількох джерел вимагає значних часових і фінансових витрат та гальмує прийняття важливих бізнес-рішень.

Саме задля розв'язання цієї проблеми, а також для підвищення прозорості бізнесу та його відповідності міжнародним стандартам команда YouControl розробила новий інструмент – модуль «ESG-профіль».

Засновник і СЕО YouControl Сергій Мільман: «Наша мета полягала в тому, щоб перетворити складну тривалу аналітику на швидкий та ефективний цифровізований процес. Кінцева ціль – прискорити перехід бізнесу до стандартів сталого розвитку, зробити його конкурентоспроможним на глобальній арені та підтримати відбудову країни. Модуль «ESG-профіль» – це інструмент для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній, що є важливим елементом нашої стратегії розвитку прозорого та відповідального бізнес-середовища в Україні. Загалом ми розглядаємо модуль як можливість сприяти зеленій трансформації економіки та посилення позицій України у глобальному контексті сталого розвитку».

Призначення та можливості модуля:

Для кого : Інструмент розроблений для банків та фінансових установ (особливо тих, що працюють з держпрограмами на кшталт «5-7-9» чи фінансують проєкти відбудови), компаній, що претендують на державну підтримку, міжнародні гранти чи інвестиції, а також для бізнесів, що прагнуть співпраці з європейськими партнерами. Журналістам модуль стане в пригоді для створення аналітичних статей і розслідувань про ESG-відповідність компаній; дослідникам – для збору даних і вивчення тенденцій сталого розвитку; аналітикам та менеджерам з оцінки комплаєнс ризиків – для оцінки ESG-ризиків і розробки рекомендацій для бізнесу та інвесторів.

: Інструмент розроблений для банків та фінансових установ (особливо тих, що працюють з держпрограмами на кшталт «5-7-9» чи фінансують проєкти відбудови), компаній, що претендують на державну підтримку, міжнародні гранти чи інвестиції, а також для бізнесів, що прагнуть співпраці з європейськими партнерами. Журналістам модуль стане в пригоді для створення аналітичних статей і розслідувань про ESG-відповідність компаній; дослідникам – для збору даних і вивчення тенденцій сталого розвитку; аналітикам та менеджерам з оцінки комплаєнс ризиків – для оцінки ESG-ризиків і розробки рекомендацій для бізнесу та інвесторів. Що вирішує : Модуль дозволяє швидко оцінити ESG-ризики контрагента, включаючи потенційний рівень екологічного та соціального впливу (E&S) відповідно до категоризації видів діяльності (за методологіями Фонду розвитку підприємництва (ФРП) та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЕБРР)).

: Модуль дозволяє швидко оцінити ESG-ризики контрагента, включаючи потенційний рівень екологічного та соціального впливу (E&S) відповідно до категоризації видів діяльності (за методологіями Фонду розвитку підприємництва (ФРП) та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЕБРР)). Переваги: Автоматизація процесу суттєво економить час та ресурси порівняно з ручним аналізом, підвищує об'єктивність оцінки завдяки єдиним критеріям та мінімізує людський фактор в процесі оцінювання. Інструмент допомагає виявити потенційні ризики, визначити «зони росту» для покращення ESG-показників та підготуватися до взаємодії з міжнародними фінансовими інституціями.

Методологія роботи модуля базується на кращих міжнародних практиках та адаптована до українських реалій. Роман Корнилюк, д.е.н, фінансовий аналітик YouControl, зазначає, що в основі лежить алгоритм обробки даних, які модуль агрегує з більш ніж трьох десятків джерел.

«Значну частину роботи присвятили системному дослідженню та інтеграції інформації саме з екологічних реєстрів для врахування специфічних факторів впливу. Також для повноти картини ризиків модуль виявляє наявність кримінальних проваджень, пов'язаних зі злочинами проти довкілля, зв'язки з підсанкційними особами, негативні згадки в медіа, проблеми з подачею фінзвітності, оцінює репутацію бенефіціарних власників тощо. Це дозволяє формувати більш обґрунтовану оцінку ESG-ризиків на основі автоматизованої перевірки понад 140 факторів екологічного та соціального впливу, перелік яких буде постійно розширюватись», – відзначає Р. Корнилюк.

скриншот з системи YouControl, «ESG-профіль» підприємства

Щоб скористатися модулем, користувачеві необхідно авторизуватися в системі YouControl та перейти до відповідної вкладки «ESG-профілю» в картці контрагента. Модуль аналізує діяльність компанії за критеріями, що відповідають E&S категоризації ФРП та ЄБРР, і представляє результати в зручному інтерфейсі.

Користувач бачить позначки біля КВЕДів, пов'язаних із підвищеними ризиками, а також візуалізацію інших важливих факторів – як негативних (наприклад, екологічних порушень чи судових справ, повʼязаних з ESG), так і позитивних (як-от наявність звіту зі сталого розвитку, наприклад).

Ці фактори маркуються кольором (зелений/жовтий/червоний), а спливаючі підказки при наведенні курсора надають детальну інформацію щодо кожного елементу. У кінцевому підсумку модуль формує попередню оцінку ESG-ризику – своєрідний індикатор на основі відкритої інформації: наскільки діяльність компанії відповідає принципам сталого розвитку.

Доступ до модуля для користувачів системи передбачено за запитом. Для представників медіа та журналістів, які зареєстровані в системі YouControl, він уже відкритий в межах соціальної місії компанії. Модуль буде вдосконалюватися з урахуванням рекомендацій та фідбеків стейкхолдерів ринку.

Г. Бортніков член Правління ФРП, головний ризик-менеджер; Н. Чорногуб Голова ГО «Асоціація відкритих даних»; А. Кітура, керівник Офісу зеленого переходу при Мінеко, директор з розвитку DiXi Group; Т. Цимбал, спеціалістка з екологічних питань ФРП; А. Грис, Голова комітету ESG при НАБУ, начальник управління соціальних та екологічних ризиків АБ «Укргазбанк»; С. Мільман, засновник і СЕО YouControl; Р. Корнилюк, д.е.н., фінансовий аналітик YouControl фото: youcontrol.com.ua

Також в YouControl передбачено низку навчальних майстеркласів щодо використання ESG-профілю, найближчий відбудеться вже 23-го квітня. Щоб отримати детальну інформацію про навчання варто заповнити форму.