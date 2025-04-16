Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній

пресреліз
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
Відповідність українських підприємств ESG-стандартам набуває глобального значення
фото: youcontrol.com.ua

Учасники публічного заходу обговорили широкий спектр питань, пов'язаних із впровадженням принципів сталого розвитку в Україні

15 квітня 2025 року в УКМЦ відбулася пресконференція «ESG для бізнесу й держави: правила та інструменти відповідального управління». Захід, організований ГО «Асоціація відкритих даних» та YouControl, зібрав експертів з державних інституцій підтримки бізнесу, урядових структур, відповідальних за зелений перехід, а також з банківських та експертних асоціацій у сфері сталого розвитку для обговорення впровадження принципів екологічного, соціального та управлінського врядування (ESG) в Україні.

Під час пресконференції відбулася презентація модуля від YouControl – «ESG-профіль» організацій – першого в Україні інструменту для комплексної автоматичної оцінки ESG-ризиків компаній.

Пресконференція в УКМЦ за участю стейкхолдерів ринку ESG
Пресконференція в УКМЦ за участю стейкхолдерів ринку ESG
фото: youcontrol.com.ua

Оцінка екологічних ризиків, соціальної відповідальності та корпоративної прозорості партнерів – це ресурсоємна задача. Збір, агрегація та аналіз розрізненої інформації з декількох джерел вимагає значних часових і фінансових витрат та гальмує прийняття важливих бізнес-рішень.

Саме задля розв'язання цієї проблеми, а також для підвищення прозорості бізнесу та його відповідності міжнародним стандартам команда YouControl розробила новий інструмент – модуль «ESG-профіль».

Засновник і СЕО YouControl Сергій Мільман: «Наша мета полягала в тому, щоб перетворити складну тривалу аналітику на швидкий та ефективний цифровізований процес. Кінцева ціль – прискорити перехід бізнесу до стандартів сталого розвитку, зробити його конкурентоспроможним на глобальній арені та підтримати відбудову країни. Модуль «ESG-профіль» – це інструмент для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній, що є важливим елементом нашої стратегії розвитку прозорого та відповідального бізнес-середовища в Україні.  Загалом ми розглядаємо модуль як можливість сприяти зеленій трансформації економіки та посилення позицій України у глобальному контексті сталого розвитку». 

Призначення та можливості модуля:

  • Для кого: Інструмент розроблений для банків та фінансових установ (особливо тих, що працюють з держпрограмами на кшталт «5-7-9» чи фінансують проєкти відбудови), компаній, що претендують на державну підтримку, міжнародні гранти чи інвестиції, а також для бізнесів, що прагнуть співпраці з європейськими партнерами. Журналістам модуль стане в пригоді для створення аналітичних статей і розслідувань про ESG-відповідність компаній; дослідникам – для збору даних і вивчення тенденцій сталого розвитку; аналітикам та менеджерам з оцінки комплаєнс ризиків – для оцінки ESG-ризиків і розробки рекомендацій для бізнесу та інвесторів.
  • Що вирішує: Модуль дозволяє швидко оцінити ESG-ризики контрагента, включаючи потенційний рівень екологічного та соціального впливу (E&S) відповідно до категоризації видів діяльності (за методологіями Фонду розвитку підприємництва (ФРП) та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЕБРР)).
  • Переваги: Автоматизація процесу суттєво економить час та ресурси порівняно з ручним аналізом, підвищує об'єктивність оцінки завдяки єдиним критеріям та мінімізує людський фактор в процесі оцінювання. Інструмент допомагає виявити потенційні ризики, визначити «зони росту» для покращення ESG-показників та підготуватися до взаємодії з міжнародними фінансовими інституціями.

Методологія роботи модуля базується на кращих міжнародних практиках та адаптована до українських реалій. Роман Корнилюк, д.е.н, фінансовий аналітик YouControl, зазначає, що в основі лежить алгоритм обробки даних, які модуль агрегує з більш ніж трьох десятків джерел.

«Значну частину роботи присвятили системному дослідженню та інтеграції інформації саме з екологічних реєстрів для врахування специфічних факторів впливу. Також для повноти картини ризиків модуль виявляє наявність кримінальних проваджень, пов'язаних зі злочинами проти довкілля, зв'язки з підсанкційними особами, негативні згадки в медіа, проблеми з подачею фінзвітності, оцінює репутацію бенефіціарних власників тощо. Це дозволяє формувати більш обґрунтовану оцінку ESG-ризиків на основі автоматизованої перевірки понад 140 факторів екологічного та соціального впливу, перелік яких буде постійно розширюватись», – відзначає Р. Корнилюк.

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній фото 1
скриншот з системи YouControl, «ESG-профіль» підприємства

Щоб скористатися модулем, користувачеві необхідно авторизуватися в системі YouControl та перейти до відповідної вкладки «ESG-профілю» в картці контрагента. Модуль аналізує діяльність компанії за критеріями, що відповідають E&S категоризації ФРП та ЄБРР, і представляє результати в зручному інтерфейсі.

Користувач бачить позначки біля КВЕДів, пов'язаних із підвищеними ризиками, а також візуалізацію інших важливих факторів – як негативних (наприклад, екологічних порушень чи судових справ, повʼязаних з ESG), так і позитивних (як-от наявність звіту зі сталого розвитку, наприклад).

Ці фактори маркуються кольором (зелений/жовтий/червоний), а спливаючі підказки при наведенні курсора надають детальну інформацію щодо кожного елементу. У кінцевому підсумку модуль формує попередню оцінку ESG-ризику – своєрідний індикатор на основі відкритої інформації: наскільки діяльність компанії відповідає принципам сталого розвитку.

Доступ до модуля для користувачів системи передбачено за запитом. Для представників медіа та журналістів, які зареєстровані в системі YouControl, він уже відкритий в межах соціальної місії компанії. Модуль буде вдосконалюватися з урахуванням рекомендацій та фідбеків стейкхолдерів ринку.

Г. Бортніков член Правління ФРП, головний ризик-менеджер; Н. Чорногуб Голова ГО «Асоціація відкритих даних»; А. Кітура, керівник Офісу зеленого переходу при Мінеко, директор з розвитку DiXi Group; Т. Цимбал, спеціалістка з екологічних питань ФРП; А. Грис, Голова комітету ESG при НАБУ, начальник управління соціальних та екологічних ризиків АБ «Укргазбанк»; С. Мільман, засновник і СЕО YouControl; Р. Корнилюк, д.е.н., фінансовий аналітик YouControl
Г. Бортніков член Правління ФРП, головний ризик-менеджер; Н. Чорногуб Голова ГО «Асоціація відкритих даних»; А. Кітура, керівник Офісу зеленого переходу при Мінеко, директор з розвитку DiXi Group; Т. Цимбал, спеціалістка з екологічних питань ФРП; А. Грис, Голова комітету ESG при НАБУ, начальник управління соціальних та екологічних ризиків АБ «Укргазбанк»; С. Мільман, засновник і СЕО YouControl; Р. Корнилюк, д.е.н., фінансовий аналітик YouControl
фото: youcontrol.com.ua

Також в YouControl передбачено низку навчальних майстеркласів щодо використання ESG-профілю, найближчий відбудеться вже 23-го квітня. Щоб отримати детальну інформацію про навчання варто заповнити форму.

Читайте також:

Теги: інвестиції бізнес держава

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бізнес очікує на стабільне фінансування для запуску нових проєктів
Борг перед ВДЕ зменшується, але потребує остаточного врегулювання, – інвестори
8 квiтня, 17:35
Репер Otoy зауважив, що працює під керівництвом міністерки економіки України Юлії Свириденко
Репер Otoy став експертом при Міністерстві економіки: що відомо
20 березня, 09:18
Трамп до президентства розвивав численні проєкти, включаючи хмарочоси, готелі та казино. Серед найвідоміших це Trump Tower у Нью-Йорку
Стали відомі деталі бізнес-планів Трампа у Києві
21 березня, 01:51
Аналітики прогнозують, що у 2025 році продажі SAP зростуть на 12%
SAP стала найдорожчою компанією Європи, обігнавши Novo Nordisk
25 березня, 03:29
Президент США Дональд Трамп тримає підписаний указ під час заходу з оголошення нових тарифів
«Трамп скинув ядерну бомбу на світову торгівлю» Тема тижня
3 квiтня, 22:05
Вранці, 6 квітня ворог здійснив удар балістикою по столиці
Менше двох місяців між атаками: росіяни вдарили ракетою по офісу каналів іномовлення у Києві
7 квiтня, 11:34
Райніер фон Ланшот
ЄС потрібно прискорити постачання озброєнь в Україну – депутат Європарламенту
11 квiтня, 09:15
Європейський концерн MBDA не може швидко розширити виробництво зброї
Виробник ракет, які отримує Україна, постав перед труднощами – FT
14 квiтня, 10:05
Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
Вчора, 13:49

Бізнес

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
ДТЕК Ахметова визнано найбільшим платником податків серед українських компаній
ДТЕК Ахметова визнано найбільшим платником податків серед українських компаній
Хіміки закликали Укрзалізницю не підвищувати тарифи: клієнти перейдуть на автотранспорт
Хіміки закликали Укрзалізницю не підвищувати тарифи: клієнти перейдуть на автотранспорт
Гральний бізнес в Україні: названо онлайн-казино, які заробляють найбільше
Гральний бізнес в Україні: названо онлайн-казино, які заробляють найбільше
Гендиректор Метінвесту назвав основні пріоритети України на шляху до ЄС
Гендиректор Метінвесту назвав основні пріоритети України на шляху до ЄС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 квітня 2025
34K
Прогноз магнітних бур на 16-18 квітня: якою буде сонячна активність
17K
Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
12K
ISW описав п'ять основних вимог Кремля для припинення війни з Україною
7288
16 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 14:09
Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
Сьогодні, 09:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:08
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
14 квiтня, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
14 квiтня, 21:24

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua