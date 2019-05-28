З початку року «Житомиргаз» безкоштовно повірив більше тисячі побутових лічильників газу



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Повірка лічильника, ілюстративне фото

Із 1163 тис. повірених облікових пристроїв, непридатними до подальшої експлуатації визнано майже 35%

З початку 2019 року АТ «Житомиргаз» провів безкоштовну повірку 1163 лічильників клієнтів газорозподільної компанії. За минулий рік загальна кількість повірених приладів індивідуального обліку склала понад 19,5 тисяч.

Із 1163 тис. повірених облікових пристроїв, непридатними до подальшої експлуатації визнано майже 35%. Минулого року з 19539 одиниць непридатними виявилось 8368. Причинами стали зношення комплектуючих деталей та механізмів, а також порушення споживачами умов експлуатації. Адже на роботу приладу впливають кухонні випари, пряме попадання сонця, підвищена сирість приміщення тощо.

«У поточному році плановій повірці підлягають майже 120 тис. побутових лічильників газу. Загальна вартість робіт складає 2,8 млн грн. Проте, в діючому тарифі передбачено тільки 1,5 млн грн. Тому закладені НКРЕКП кошти в діючому тарифі з розподілу газу не дають можливості здійснювати в необхідному обсязі повірку як побутових, так і промислових приладів обліку газу, а також проводити їх заміну та ремонти», – розповідає директор технічний АТ «Житомиргаз» Сергій Колесник.

Відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», плановій повірці підлягають усі лічильники побутових споживачів. Вона проводиться повністю за кошти АТ «Житомиргаз». При цьому, демонтаж та монтаж приладу мають право здійснювати лише представники газорозподільної компанії, адже це пов’язано із втручанням в роботу газової системи.

Періодичну повірку проводять задля точного обліку спожитого газу. Її здійснюють один раз на 5 чи 8 років, відповідно до паспортних даних лічильника. У разі, якщо термін повірки закінчився, а лічильник газу неповірений з вини споживача, наприклад, він відмовив у доступі до свого приміщення, де розташований лічильник газу, - то показання лічильника вважаються недійсними. В такому випадку нарахування за спожитий газ буде проводитися за граничними нормами. До того ж АТ «Житомиргаз», як оператор ГРМ може ініціювати непланову повірку лічильників, якщо на те є метрологічна або інші підстави.