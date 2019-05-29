  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Президент Чехії підтримав будівництво «Північного потоку-2»

    • Розсилка
    Президент Чехії Мілош Земан - Президент Чехії підтримав будівництво «Північного потоку-2»
    Президент Чехії Мілош Земан

    Земан поскаржився, що Чехія бідна на енергетичну сировину і змушена імпортувати газ

    Газопровід «Північний потік-2» відповідає економічним інтересам Чехії. Про це заявив президент Чехії Мілош Земан, повідомляє Lidovky.

    За його словами, Сполучені Штати Америки не повинен турбувати «Північний потік-2».

    «Я не бачу причин, чому «старший брат» за океаном повинен говорити, чи повинен газопровід служити своїй меті», - сказав Земан.

    Він додав, що Німеччина і Росія домовилися про проект, а іншим нічого коментувати. За словами Земана, Чехія бідна на енергетичну сировину і змушена імпортувати газ.

    «У нас є два варіанти - або імпортувати зріджений природний газ з-за кордону, або імпортувати його з іншої сторони земної кулі в незрідженому вигляді. Проблема в тому, що зріджений газ мінімум на 30% дорожче. Різниця в ціні занадто велика, щоб її ігнорувати», - сказав він.

    Нагадаємо,  у Сенаті США підготували санкції проти компаній, які будують «Північний потік-2».

    Нещодавно посол Сполучених Штатів в Німеччині Річард Гренелл вкотре пригрозив санкціями німецьким компаніям за участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2».

    На початку травня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та прем'єр-міністр Словацької Республіки Петер Пеллегріні назвали «Північний потік-2» геополітичною зброєю.

    Джерело: РБК-Україна

    Читайте також
    Росія США газ економіка Чехія будівництво транзит президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ