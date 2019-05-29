Президент Чехії підтримав будівництво «Північного потоку-2»



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Президент Чехії Мілош Земан

Земан поскаржився, що Чехія бідна на енергетичну сировину і змушена імпортувати газ

Газопровід «Північний потік-2» відповідає економічним інтересам Чехії. Про це заявив президент Чехії Мілош Земан, повідомляє Lidovky.

За його словами, Сполучені Штати Америки не повинен турбувати «Північний потік-2».

«Я не бачу причин, чому «старший брат» за океаном повинен говорити, чи повинен газопровід служити своїй меті», - сказав Земан.

Він додав, що Німеччина і Росія домовилися про проект, а іншим нічого коментувати. За словами Земана, Чехія бідна на енергетичну сировину і змушена імпортувати газ.

«У нас є два варіанти - або імпортувати зріджений природний газ з-за кордону, або імпортувати його з іншої сторони земної кулі в незрідженому вигляді. Проблема в тому, що зріджений газ мінімум на 30% дорожче. Різниця в ціні занадто велика, щоб її ігнорувати», - сказав він.

Нагадаємо, у Сенаті США підготували санкції проти компаній, які будують «Північний потік-2».

Нещодавно посол Сполучених Штатів в Німеччині Річард Гренелл вкотре пригрозив санкціями німецьким компаніям за участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2».

На початку травня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та прем'єр-міністр Словацької Республіки Петер Пеллегріні назвали «Північний потік-2» геополітичною зброєю.

Джерело: РБК-Україна