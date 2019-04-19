Іноземні аудитори підтвердили конфлікт інтересів Фаворова в «Нафтогазі» (документ)



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Фаворов не мав офіційних повноважень, щоб давати вказівки «Нафтогаз Трейдингу» або «Укртрансгазу» торгувати або не торгувати з будь-якою з компаній, які брали участь в операціях, - аудитори Фото Dragon Capital

Аудитори: У трейдинговому підрозділі «Нафтогазу» відсутній внутрішній контроль

Незалежний аудитор KPMG Advisory GmbH, метою якого була перевірка операцій з продажу газу в четвертому кварталі 2018 року, визнав конфлікт інтересів Андрія Фаворова. Цей топ-менеджер нині обіймає посаду глави газового дивізіону «Нафтогазу», а перед тим був співвласником одного із найбільших українських трейдерів «Енергетичні ресурси України» (ЕРУ). За чотири роки існування ця компанія стала одним з основних конкурентів «Нафтогазу» на внутрішньому ринку.

Аудитор підкреслює, що на новій посаді в «Нафтогазі» у Фаворова справді був конфлікт інтересів, оскільки «ЕРУ Трейдинг» вже мала укладені договори як з «Нафтогаз Трейдингом», так і з «Укртрансгазом». Разом із тим, аудитори не виявили інформації, яка б вказувала на те, що Фаворов «діяв незаконно або проти інтересів компанії в питаннях, які аналізувалися в цьому звіті. «Ми також дійшли до висновку, що політики і процедури «Нафтогазу» про конфлікт інтересів були дотримані щодо цих операцій», - зазначається у повідомленні аудитора.

Крім того, аудитори не виявили ніяких преференцій для одного з покупців / постачальників в цих операціях. «Ми з'ясували, що пан Фаворов не мав офіційних повноважень, щоб давати вказівки «Нафтогаз Трейдингу» або «Укртрансгазу» торгувати або не торгувати з будь-якою з компаній, які брали участь в операціях в листопаді-грудні 2018 року, а також не встановлював ціну або обсяги поставок для однієї з цих компаній», - йдеться в повідомленні.

Крім того, розслідувачі KPMG дійшли висновку, що у трейдинговому підрозділі, стосовно якого проводилася перевірка, ще повинні бути впроваджені стандарти внутрішнього контролю, а також мають бути покращені галузеві практики щодо способів управління конфліктом інтересів, включаючи контроль за трейдингових операціями», - заявили в прес-службі «Нафтогазу».

У повідомленні аудитора про підсумки розслідування також йдеться про те, що хоча ціни в рамках відповідних угодах були встановлені нижче цін імпортного паритету, разом із тим «була низка важливих факторів, які могли негативно позначитися на актуальних на той момент внутрішніх цінах, а саме: надлишкові поставки газу, ємність і ліквідність ринку для операцій з великими обсягами, а також помітний тренд до зниження ціни за теплу зиму».

Як відомо, розслідування щодо конфлікту інтересів Фаворова було ініційовано керівництвом «Нафтогазу» і підтримано наглядовою радою в лютому 2019 року після звернення виконавчого директора НАК Юрія Вітренка в службу комплаенса.