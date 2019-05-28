  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі на хабарі попалися директор зоопарку і співробітники мерії

    • Розсилка
    В Одесі на хабарі попалися директор зоопарку і співробітники мерії

    Трьом особам інкримінують вимагання та отримання 3 тисяч доларів США за дозвіл на установку в звіринці торгової точки

    Співробітники поліції і Генеральної прокуратури проводять обшуки в департаменті комунальної власності мерії Одеси. Як пише «Думская», співробітники одеської мерії і комунальних установ попалися на хабарі.

    Слідчі дії ведуться на третьому поверсі офісу муніципального департаменту комунальної власності, що на Артилерійській. Як передає ЗМІ, там знаходяться співробітники департаменту захисту економіки Нацполіціі і Генеральної прокуратури. Вони нікого не впускають і не випускають з будівлі.

    Департамент захисту економіки НПУ коротко прокоментував ситуацію: деякі посадові особи попалися на хабарі. При чому під час затримання одній із чиновниць стало зле із серцем, їй викликали швидку, яка її забрала у лікарню.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    В Одесі на хабарі попалися директор зоопарку і співробітники мерії
    В Одесі на хабарі попалися директор зоопарку і співробітники мерії
    В Одесі на хабарі попалися директор зоопарку і співробітники мерії
    В Одесі на хабарі попалися директор зоопарку і співробітники мерії

    Всього про підозру повідомили двом чиновникам мерії: співробітникові департаменту і керівнику відділу в комунальному закладі «Муніципальна служба комунальної власності».

    Затримано також директор одеського зоопарку Ігор Бєляков. Всім трьом інкримінують вимагання та отримання 3 тисяч доларів США за дозвіл на установку в звіринці торгової точки.

    Читайте також
    корупція в Україні хабар Одеса місцева влада зоопарк чиновник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ