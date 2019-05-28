В Одесі на хабарі попалися директор зоопарку і співробітники мерії



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Трьом особам інкримінують вимагання та отримання 3 тисяч доларів США за дозвіл на установку в звіринці торгової точки

Співробітники поліції і Генеральної прокуратури проводять обшуки в департаменті комунальної власності мерії Одеси. Як пише «Думская», співробітники одеської мерії і комунальних установ попалися на хабарі.

Слідчі дії ведуться на третьому поверсі офісу муніципального департаменту комунальної власності, що на Артилерійській. Як передає ЗМІ, там знаходяться співробітники департаменту захисту економіки Нацполіціі і Генеральної прокуратури. Вони нікого не впускають і не випускають з будівлі.

Департамент захисту економіки НПУ коротко прокоментував ситуацію: деякі посадові особи попалися на хабарі. При чому під час затримання одній із чиновниць стало зле із серцем, їй викликали швидку, яка її забрала у лікарню.

Всього про підозру повідомили двом чиновникам мерії: співробітникові департаменту і керівнику відділу в комунальному закладі «Муніципальна служба комунальної власності».

Затримано також директор одеського зоопарку Ігор Бєляков. Всім трьом інкримінують вимагання та отримання 3 тисяч доларів США за дозвіл на установку в звіринці торгової точки.