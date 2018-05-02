Суд обирає запобіжний захід нападникам на Найєма

Прокуратура проситиме для нападників на Найєма запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Шевченківський райсуд Києва почав обирати запобіжний захід для трьох нападників на народного депутата Мустафу Найєма у середу, о 15:30. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив брат нардепа Масі Найєм. «Суд по обранню запобіжного заходу трьом нападникам на Мустафу буде о 15:30, суддя Мєлєшак. Шевченківський суд, вулиця



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Мустафа Найєм у Верховній Раді

Прокуратура проситиме для нападників на Найєма запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Шевченківський райсуд Києва почав обирати запобіжний захід для трьох нападників на народного депутата Мустафу Найєма у середу, о 15:30.

Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив брат нардепа Масі Найєм.

«Суд по обранню запобіжного заходу трьом нападникам на Мустафу буде о 15:30, суддя Мєлєшак. Шевченківський суд, вулиця Дегтярівська 31а», - написав він та згодом почав вести пряму трансляцію із зали засідань.

Як повідомлялося, на розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшли клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно: Саітова Магомеда-Саліха Арбуєвича, Темербулатова Умолта Руслановича, Саітова Ахмеда-Абубакаровича, підозрюваних у здійсненні хуліганського дій стосовно народного депутата Мустафи-Масі Найєма.

Нагадаємо, 30 квітня в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Як повідомив у Facebook нардеп Антон Геращенко, нападниками виявилися Саітов Ахмед, 1999 року народження, Саітов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.

ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проте проживає у швейцарській Женеві.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).

У соцмережі було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників.

Столична поліція оголосила у розшук четвертого учасника побиття народного депутата.