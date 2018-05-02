Яценюк про стосунки з Тимошенко: Я все залишив у сім'ї, пішов в одному костюмі і з зубною щіткою

Лідер «Народного фронту» розповів про свої зустрічі з Тимошенко

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк розповів про свої зустрічі з лідером партії «Батьківщина» Юлією Тимошенко в інтерв'ю виданню «Фокус». Відповідаючи на питання, чи спілкується він з Тимошенко, Яценюк повідомив, що у них було кілька зустрічей: «Це природно, коли люди з політичною історією і з



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Арсеній Яценюк

Лідер «Народного фронту» розповів про свої зустрічі з Тимошенко

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк розповів про свої зустрічі з лідером партії «Батьківщина» Юлією Тимошенко в інтерв'ю виданню «Фокус».

Відповідаючи на питання, чи спілкується він з Тимошенко, Яценюк повідомив, що у них було кілька зустрічей: «Це природно, коли люди з політичною історією і з політичним майбутнім сидять за столом і просто говорять один з одним. Навіть опозиція з владою повинна говорити».

«У мене чітке враження після розмов з нею, що вона усвідомлює значну частину викликів, на які треба буде відповісти, якщо стане президентом», - сказав він.

У відповідь на запитання журналіста, чи пробачила Яценюка Тимошенко, він сказав: «Я не ображаюся на Юлію Тимошенко».

«Янукович посадив Тимошенко у в'язницю, «Батьківщину» знищували. Ми з Юлією прийшли до рішення про те, що необхідно сформувати одну об'єднану опозицію. І не «Батьківщина» була ліквідована, а «Фронт змін» було ліквідовано. Турчинов і я поставили завдання звільнити Тимошенко. Наша об'єднана політична сила за результатами парламентських виборів 2012 року взяла найбільше місць серед опозиціонерів. Це дало можливість мати об'єднану опозицію під час Майдану. І це дозволило звільнити Тимошенко», - сказав він.

Тимошенко прийняла рішення балотуватися в президенти, нагадав він: «Я прийшов на з'їзд на її висунення. Я не ховався, не сказав: ви знаєте, я не знаю Юлю. Але на той момент ми вважали, я і зараз вважаю, що їй не треба було балотуватися на тих виборах, треба було почекати п'ять років і спокійно вийти зараз».

«Потім ми пішли на парламентські вибори. Одного прекрасного ранку дізнаємося, що партія «Батьківщина» провела з'їзд, і нас немає в цій політсилі. Через два тижні ми змушені були сформувати партію «Народний фронт», - розповів Яценюк.

«Я свої зобов'язання перед нею виконав. Я прийшов у об'єднану партію. Ми взяли 26% на парламентських виборах. Ми тримали всю партійну структуру. Ми звільнили Тимошенко. І я, як порядна людина, разом з нашими однопартійцями все залишив в сім'ї, пішов в одному костюмі, із зубною щіткою і пастою», - сказав лідер «Народного фронту».

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