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    На кордоні США і Мексики знайдено дорожню сумку з непритомним тигреням всередині

    Коли контрабандисти почули поблизу патрульних, то втекли назад до Мексики, покинувши кількамісячне тигреня
    Американські прикордонники знайшли на кордоні з Мексикою покинуте тигреня. Воно перебувало в сумці, яку залишили люди, що намагалися незаконно в'їхати в США. Згідно з офіційним повідомленням, інцидент трапився на техаській частині кордону США з Мексикою. Коли люди, що хотіли перетнути кордон, почули поблизу патрульних, то втекли назад до Мексики,
    • Сьогодні, 18:03
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    Коли контрабандисти почули поблизу патрульних, то втекли назад до Мексики, покинувши кількамісячне тигреня

    Американські прикордонники знайшли на кордоні з Мексикою покинуте тигреня. Воно перебувало в сумці, яку залишили люди, що намагалися незаконно в'їхати в США.

    Згідно з офіційним повідомленням, інцидент трапився на техаській частині кордону США з Мексикою.

    Коли люди, що хотіли перетнути кордон, почули поблизу патрульних, то втекли назад до Мексики, покинувши кількамісячне тигреня.

    Тигреня чоловічої статі було всередині чорної сумки непритомним.

    «Нестандартний день у полі», - повідомила Ірма Чапа, директор з комунікацій прикордонного патруля в Долині Ріо-Гранде.

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    На кордоні США і Мексики знайдено дорожню сумку з непритомним тигреням всередині
    На кордоні США і Мексики знайдено дорожню сумку з непритомним тигреням всередині
    На кордоні США і Мексики знайдено дорожню сумку з непритомним тигреням всередині
    На кордоні США і Мексики знайдено дорожню сумку з непритомним тигреням всередині

    Зараз дитинча перебуває у зоопарку Гледіс Портер у Браунсвілі, повідомляє CBS News.

    Зоопарк спеціалізується на догляді за тваринами, які перебувають під загрозою зникнення.

    Пізніше пані Чапа написала, що врятоване дитинча прокинулося і очікує повного відновлення.

    Як відомо, контрабанда молодих тварин стала досить прибутковою галуззю в Мексиці, і наркоторговці часто тримають імпортних екзотичних тварин на своїх ранчо.

    Цьогоріч у США до шести місяців ув'язнення був засуджений американський підліток за спробу контрабанди з Мексики шеститижневого дитинчати бенгальського тигра.

    У США одні з найсуворіших у світі правил щодо торгівлі представниками дикої природи, згідно з доповіддю Товариства захисту дикої природи у 2015 році.

    У всьому світі в нелегальній торгівлі тваринами залучені від 7 до 23 мільярдів доларів.

    Захисники дикої природи стверджують, що з 50 тис. вилучених у США з 2005 по 2014 рр. тварин чверть були з Латинської Америки.

    Контрабандисти зазвичай використовують ті ж самі американсько-мексиканські маршрути, якими нелегально переправляють наркотики, зброю та людей.

    Багато тварин перевозяться в контейнерах або в багажі, і частина з них вмирають від задухи або голоду.

    У 2014 році Всесвітній фонд дикої природи повідомив, що у США виявлено більше тигрів у полоні, ніж в дикій природі.

     

    Джерело: ВВС Україна

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