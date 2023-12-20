10 українських фільмів 2023 року, які варто побачити

Цьогоріч вітчизняний кінематограф декілька разів побив власні рекорди

Цьогоріч вітчизняний кінематограф попри війну продовжував дивувати новими здобутками. 2023-й став навіть найуспішнішим роком в історії вітчизняного кіно за касовими зборами.

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Проєкти сучасних українських режисерів розповідають світові про нашу культуру, історію, гумор та величний український дух. Зацікавленість українським кінематографом продовжує зростати і серед українських глядачів, і серед іноземців. «Главком» склав добірку з 10 вітчизняних стрічок 2023 року, які варто подивитися, якщо ви досі їх не бачили.

Відбиралися стрічки за такими критеріями: міжнародне визнання, високі оцінки критиків, найбільші бюджети та касові збори та найпозитивніші відгуки глядачів у соцмережах.

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«Довбуш»

Жанр: історична драма Режисер: Олесь Санін Бюджет: 120 млн грн

«Довбуш» – творче бачення режисера Олеся Саніна легенди про Олексу Довбуша, незламного та невразливого опришка, що є втіленням архетипу українця з почуттям власної гідності, борця за свободу, справжнього лицаря духу фото з відкритих джерел

Це вже третя спроба українських кінематографістів перенести на великий екран історію найвідомішого з ватажків опришків, карпатського лицаря Олекси Довбуша.

Свавілля польської шляхти змушує братів Олексу та Івана діяти поза законом, а віра в революційні ідеали приводить їх до лав повстанців-опришків. Поєднані бажанням помститися за жорстоке вбивство своїх рідних, брати згодом віддаляються один від одного: Івана засліплюють гроші та статки, а Олекса лишається вірний своїм переконанням.

У пошуках помсти панам за вбивство батьків Довбушів брати стають ворогами один одному фото з відкритих джерел

Головну роль, Олекси Довбуша, зіграв актор Сергій Стрельников.

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Крім того, у стрічці знімалися: Олексій Гнатковський, Дарія Плахтій, Агата Бузек та інші.

Загалом для картини пошили понад 1000 костюмів: працювало 117 майстрів з усієї України фото з відкритих джерел

«Довбуш» – другий найдорожчий фільм в історії українського кіно. На виробництво стрічки витрачено біля 120 млн грн.

І номер один за бюджетом серед ігрових стрічок, без урахування анімаційної «Мавки».

Сьогодні наша незламність дивує чи не увесь цивілізований світ. Про це наш «Довбуш» – актуальне кіно про любов, свободу та право залишатися господарем на своїй землі, що набуло нових сенсів з початком війни. Режисер Олесь Санін

Зйомки фільму, який став легендарним, розпочалися ще у 2018 році. Герої спеціально опановували гуцульський діалект і навички бойової майстерності. Зйомки у карпатських лісах і горах, автентичні костюми й зброя – окраса стрічки фото з відкритих джерел

Нині історичний блокбастер – на другому місці у списку найкасовіших вітчизняних прем'єр цього року. Поступається лише «Мавці».

Тобто «Довбуш» найуспішніший ігровий фільм 2023-го.

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«Щедрик»

Жанр: історична драма Режисерка: Олеся Моргунець-Ісаєнко Бюджет: $2 млн

«Щедрик» – історія про три родини різних національностей, які намагалися знищити тоталітарні режими: українську, польську та єврейську фото з відкритих джерел

Безсмертна мелодія «Щедрика», написана українським композитором Миколою Леонтовичем, ось уже понад століття є символом Різдва не лише в Україні, а й в західному християнському світі. Саме ця мелодія, на думку маленької дівчинки Ярослави, здатна примирити людей у всьому світі, а її мама, викладачка музики Софія, збирає у себе під крилом дівчаток різних національностей, що залишилися без батьків.

За сюжетом, на межі зіткнення імперій, у безвиході окупації та пастці Другої світової війни опинилися три родини, які живуть під одним дахом. Українська, єврейська та польська сім’ї однаково відчули на собі утиски як Третього Рейху, так і карального режиму СРСР. Українська родина приймає до себе дітей, батьки яких стали жертвами і німецьких, і російських окупантів.

Діти під час війни виконують «Щедрик», і ця мелодія стає символом добра та світла.

«20 днів у Маріуполі»

Жанр: документальний фільм Режисер: Мстислав Чернов

Кадри журналістів оперативно потрапляли в ефіри та на перші шпальти світових ЗМІ, розповідаючи правду про трагедію у місті: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів фото з відкритих джерел

Дебютний документальний фільм воєнного кореспондента Мстислава Чернова показує облогу Маріуполя російськими окупантами в лютому-березні 2022-го. Протягом 20 днів один з останніх міжнародних журналістів у місті фіксував воєнні злочини росіян і наслідки їхнього повномасштабного вторгнення.

Фільм показує, як окупанти обстрілювали Маріуполь, вбивали невинних людей та знущалися з цивільних. Цю стрічку важко дивитися без сліз та емоцій.

Україна висунула фільм на здобуття премії Оскар в номінації Найкращий міжнародний фільм. Чи потрапить вона до лонглиста стане відомо вже 21 грудня.

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«Люксембург, Люксембург»

Жанр: трагікомедія Режисер: Антоніо Лукіч Бюджет: 28,5 млн грн

Брати-близнюки з Лубнів живуть звичайне життя, допоки не вирішують поїхати до Люксембургу на зустріч зі зниклим багато років тому батьком фото з відкритих джерел

Стрічка розповідає про різних за характерами братів-близнюків із міста Лубни Полтавської області. Водій маршрутки Коля та поліціянт Вася дізнаються, що їхній давно зниклий батько захворів і помирає в лікарні у далекому Люксембурзі.

Після суперечок вони вирушають у подорож за кордон, щоб востаннє побачити людину, яка покинула їх у дитинстві і прирекла на поневіряння.

Але ким виявиться людина, з якою вони так прагнуть зустрітися?

Стрічка отримала дуже схвальні відгуки публіки в Україні. Глядач занурився в атмосферу нашої глибинки і життя пересічних громадян, доля яких заходить на крутий віраж...

«Памфір»

Жанр: драма Режисер: Дмитрок Сухолиткий-Собчук Бюджет: 39,8 млн грн

Свято Маланки відзначають напередодні Нового року (31 грудня за григоріанським, 13 січня за юліанським календарями – день преподобної Меланії, звідки й походить назва свята). Тоді молодь усю ніч щедрує, ходить із «козою», водить переодягненого на Маланку парубка фото з відкритих джерел

Фільм «Памфір» – історія про хорошого сім'янина, який, проходячи випробування долі, звертає з чесного шляху заради своєї сім'ї. Події у стрічці відбуваються на Заході України напередодні традиційного карнавалу Маланки.

Стрічка стала потужним кінематографічним висловлюванням про незламний дух українського народу. Колишній контрабандист на прізвисько Памфір після років роботи за кордоном повертається до рідного буковинського села. Він приймає рішення жити й заробляти чесно, щоб бути гарним прикладом для наслідування для свого сина Назара. Але в корумпованому регіоні, де злочинність та релігія сплелися в одне ціле, планам Памфіра не судилося втілитися. Назар через юнацьке бажання втримати батька вдома палить його документи, й випадково підпалює місцеву церкву. Памфірові доводиться знову зануритись у кримінал, щоб відшкодувати збитки.

Ми цілісні не лише коли фізично захищаємо свої територіальні кордони, а й коли відстоюємо ментальну та культурну боротьбу, тримаючи цю цілісну форму як держава, як нація, як народ. Режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук

Щоби допомогти сину, Памфір змушений стати на ризикований шлях фото з відкритих джерел

У червні 2023 року британське видання The Guardian включило стрічку «Памфір» до переліку з 37 стрічок, яке визначило найкращими фільмами 2023 року.

Також фільм представили на Каннському фестивалі.

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«Мирний-21»

Жанр: воєнна екшндрама Режисер: Ахтем Сеїтаблаєв Бюджет: 31,25 млн грн

У кожного з героїв є свої особисті проблеми та мотиви, що підштовхують їх до вчинків, відмінних від приводу серця фото з відкртих джерел

Сьогодні цей фільм – гарне нагадування про те, що війна з Росією триває не з 24 лютого 2022-го, а набагато довше.

Сюжет базується на реальних подіях 2014 року: на прикордонні Луганщини спецслужби Росії намагаються схилити до державної зради загін українських прикордонників.

Але сподівання продублювати кримський сценарій та без бою захопити українські території не справдилися.

Загін вирішив вступити у бій, не маючи за плечима бойового досвіду, бо вірність Україні та власним моральним принципам виявилась сильнішою за страх.

Назва фільму походить від назви кварталу Мирний у Луганську, і номера будинку, де розташовувався луганський прикордонний загін. Режисером фільму став Ахтем Сеітаблаєв.

Цей фільм важливий для нас. Ми присвячуємо це кіно загиблому Паші Лі, який грає у нашому фільмі капітана Осіріса. Для нього ця роль стала останньою. Присвячуємо всім воїнам, які виборювали свободу та незалежність України останні 8 років. Режисер Ахтем Сеітаблаєв

В основі фільму реальна історія луганських прикордонників, яких у 2014 році намагалися схилити на свій бік росіяни фото з відкритих джерел

У фільмі востаннє зіграв актор Павло Лі, який трагічно загинув у березні в Ірпені на Київщині, коли допомагав евакуйовувати людей.

«Мавка. Лісова пісня»

Жанр: анімаційний фільм Режисери: Олександра Рубан, Олег Маламуж Бюджет: 187 млн грн

«Мавка. Лісова пісня» стала найбільш очікуваним українським мультфільмом, адже його знімали 7 років фото з відкритих джерел

Анімаційне фентезі створене за мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» та на основі образів української міфології. Головна героїня – Мавка, душа лісу. Вона закохується у сопілкаря Лукаша з волинського села. Постає перед вибором: стосунки з людиною чи обов'язок лісової берегині. Водночас Мавка має захистити ліс із магічними істотами. Його збирається знищити власниця лісопильні Килина, яка шукає чарівне джерело життя.

Чарівна Мавка — душа стародавнього лісу, що закохується у талановитого музику Лукаша, але їхні світи пішли війною одне на одного фото з відкритих джерел

«Мавка. Лісова пісня» – найдорожчий український фільм усіх часів. Має бюджет 187 млн грн. Саме цей анімаційний блокбастер забезпечив більшість цьогорічних зборів кінотеатрів від вітчизняних проєктів. Ба більше, це найкасовіший фільм не лише 2023 року, а й в історії українського кіно.

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Стрічка зібрала удвічі більше, ніж попередній лідер за всі роки національного прокату – «Я, ти, він, вона» 2018-го. Збори цієї комедії Володимира Зеленського та Девіда Додсона становили 71 млн грн.

«Мавка» створювалась з великою любов'ю та увагою до кожної деталі. Багато речей у контексті розробки проєкту і 3D-анімації були новаторськими для України, і фільм дійсно зроблено на гідному європейському рівні, ми можемо пишатися якістю нашого продакшну. Продюсер Єгор Олесов

«Мавка. Лісова пісня» знайомить глядачів з чарівним світом української народної міфології, і розповідає про протистояння природи та людей фото з відкритих джерел

«Мавку» також показали у понад 20 країнах світу. Загальні збори мультфільму перевищили $17 млн – понад 600 млн грн. Тож це також найуспішніший український кінопроєкт за кордоном.

Мультфільм озвучували: Наталія Денисенко (Мавка), Артем Пивоваров (Лукаш), Олена Кравець (Килина), Сергій Притула (Фрол) та інші відомі українці.

«Шлях поколінь»

Жанр: військова драма Режисер: Володимир Сидько Бюджет: 4,5 млн грн

Фільм створений за реальними подіями — про УПА, про російсько-українську війну, про зв’язок між поколіннями, про особистий вибір. У стрічці використали раніше записані інтерв’ю з упівцями Ганною Абрамчук-Зеленою (93 роки) і Степаном Петрашем (97 років) фото з відкритих джерел

Фільм повертає глядачів у 2014 рік, коли розпочалася російська-українська війна, та занурює у минуле, демонструючи тяглість цієї війни.

За сюжетом молодий програміст Назар не бажає воювати, разом зі своєю дівчиною мандрує країною і зупиняється перепочити в одному лісі. У сні до нього приходить український воїн з минулого, який воював в цьому місці, проти різних ворогів. Між ними відбувається непроста розмова, яка закидає головного героя в те саме минуле і назавжди змінює майбутнє хлопця, де його чекає бій з підлим і сильним ворогом.

Проте, спочатку Назар змушений перемогти самого себе і зробити вибір: вагітна дружина, яка кохає його, чи країна, яка охоплена полум’ям війни. Сите життя в тилу чи бій на смерть з ворогом, який нищить все живе, спалює українські міста і села. Покинути країну чи битися з всесвітнім злом?

«Бачення метелика»

Жанр: драма Режисер: Максим Наконечний Бюджет: 25,2 млн грн

Повернутись до попереднього життя після перебування на війні, а надто після жахіть полону, виявляється надто важкою справою фото з відкритих джерел

Стрічка у жанрі воєнної драми. За сюжетом головну героїню, аеророзвідницю добровольчого батальйону Лілію Василенко з позивним Метелик звільняють після двомісячного полону у так званій ДНР на умовах обміну. Вона возз'єднується з сім'єю, але вдома дізнається, що вагітна від свого наглядача, який зґвалтував її. Ця дитина видається приреченою на смерть від початку свого існування перш за все для самої Лілії, але перед абортом вона починає сумніватись. Близькі намагаються прийняти це її рішення, але їм все важче знаходити спільну мову.

Співавторкою сценарію стала режисерка та письменниця Ірина Цілик, монтажем займалась режисерка-документалістка Аліна Горлова. У зйомках взяли участь непрофесійні актори – учасники АТО й волонтери. Дві головні ролі – аеророзвідниці Лілі та її чоловіка Тохи – довірили зіграти професійним акторам Риті Бурковській та Любомиру Валівоцю.

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«Ля Палісіада»

Жанр: драмедія, детектив Режисер: Філіп Сотниченко Бюджет: 14 млн грн

Історія розгортається в Україні в 1996 році, за кілька місяців до підписання протоколу №6 Європейської конвенції з прав людини, що передбачав відмову від смертної кари, яка дісталася Україні у спадок від СРСР.

Автори зазначають жанр фільму як «пострадянський нуар» фото з відкритих джерел

У центрі сюжету – судовий психіатр, чиє спокійне життя змінюється, коли він повинен взяти участь у заплутаній історії вбивства міліціонера. Герой починає сумніватися у правильності системи правоохоронних органів, коли бачить усю беззаконність проведення судових експериментів над підозрюваним.

Судовий психіатр розслідує вбивство свого колеги разом зі старим другом – детективом міліції. Колись давно вони обидва були закохані у вдову загиблого...

Зауважимо, «Ля Палісіада» вийде в український прокат на самому початку 20214 року – 11 січня.

До слова, The Economist опублікував добірку найкращих фільмів 2023 року. Серед них стрічка Мартіна Скорсезе «Вбивці квіткової повні» та фільм Крістофера Нолана «Оппенгеймер».