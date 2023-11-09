Нацрада заборонила 16 піратських онлайн-кінотеатрів пов'язаних з РФ (список)

Нацрада поповнила перелік аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора

Нацрада внесла 16 медіасервісів до переліку сервісів держави-агресора

В Україні регулятор вніс 16 медіасервісів до переліку сервісів держави-агресора. Їх не можна буде транслювати на території країни. Про це повідомляє Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

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«Національна рада на засіданні 9 листопада поповнила перелік аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора ще 16-ма сервісами», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами моніторингу та вивчення матеріалів регулятор дійшов висновку, що вони відповідають вимогам розділу XI закону України «Про медіа» і не можуть транслюватися на території країни.

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До переліку було внесено такі медіасервіси:

24ТВ (24TV);

Амедіатека (Amediateka);

Baskino;

Filmix;

Hd Rezka;

Кіного;

Кінокрад;

Кіноточка;

КіноЗапас;

Кіон;

Бачу;

ГідОнлайн;

Лайм HD TV – безкоштовне онлайн ТБ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);

Смотрешка (Smotreshka);

Триколор Кіно і ТБ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);

Цифрове ТБ 20 каналів безкоштовно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

Що стало причиною для блокування

Національна рада повідомила, що для надання доступу до сервісу використовується доменне ім'я з РФ, мовою інтерфейсу за замовчуванням була російська, розміщена реклама для росіян та інші причини.

Станом на сьогодні до переліку сервісів держави-агресора внесено 22 медіасервіси.

Нагадаємо, українські відомства опрацьовують питання регулювання соціальної мережі Telegram, оскільки росіяни активно розповсюджують там свою пропаганду.

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До слова, Служба розвідки та безпеки Республіки Молдова наказала заблокувати доступ до сайтів 22 російських пропагандистських телеканалів.