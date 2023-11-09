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Нацрада заборонила 16 піратських онлайн-кінотеатрів пов'язаних з РФ (список)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нацрада заборонила 16 піратських онлайн-кінотеатрів пов'язаних з РФ (список)
Нацрада поповнила перелік аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора
фото з відкритих джерел

Нацрада внесла 16 медіасервісів до переліку сервісів держави-агресора

В Україні регулятор вніс 16 медіасервісів до переліку сервісів держави-агресора. Їх не можна буде транслювати на території країни. Про це повідомляє Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

«Національна рада на засіданні 9 листопада поповнила перелік аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора ще 16-ма сервісами», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами моніторингу та вивчення матеріалів регулятор дійшов висновку, що вони відповідають вимогам розділу XI закону України «Про медіа» і не можуть транслюватися на території країни.

До переліку було внесено такі медіасервіси:

  • 24ТВ (24TV);
  • Амедіатека (Amediateka);
  • Baskino;
  • Filmix;
  • Hd Rezka;
  • Кіного;
  • Кінокрад;
  • Кіноточка;
  • КіноЗапас;
  • Кіон;
  • Бачу;
  • ГідОнлайн;
  • Лайм HD TV – безкоштовне онлайн ТБ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);
  • Смотрешка (Smotreshka);
  • Триколор Кіно і ТБ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);
  • Цифрове ТБ 20 каналів безкоштовно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

Що стало причиною для блокування

Національна рада повідомила, що для надання доступу до сервісу використовується доменне ім'я з РФ, мовою інтерфейсу за замовчуванням була російська, розміщена реклама для росіян та інші причини.

Станом на сьогодні до переліку сервісів держави-агресора внесено 22 медіасервіси.

Нагадаємо, українські відомства опрацьовують питання регулювання соціальної мережі Telegram, оскільки росіяни активно розповсюджують там свою пропаганду.

До слова, Служба розвідки та безпеки Республіки Молдова наказала заблокувати доступ до сайтів 22 російських пропагандистських телеканалів.

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Теги: фільм росія санкції

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