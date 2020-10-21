Вчені назвали ТОП-5 найстрашніших фільмів жахів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дослідники стежили за серцебиттям добровольців під час перегляду фільмів

Питання про те, який фільм жахів є найстрашнішим, стає актуальним щороку напередодні Хелловіну. І, схоже, вченим з Broadbandchoices вдалося знайти відповідь на це питання. Вони простежили за прискоренням серцебиття глядачів і визначили, яка картина викликає у них найбільший переляк, повідомляє Forbes.

У дослідженні взяли участь 50 осіб різного віку, які дивилися фільми жахів протягом 100 годин. Як зазначає журнал, у дослідження є свої обмеження. Так, вибірка була не дуже великою, а глядачі дивилися фільми, які входять в Топ-50 найбільш рейтингових фільмів на IMDB, Rotten Tomatoes і Reddit.

Вчені стежили за тим, наскільки сильно частішає серцебиття глядачів під час перегляду фільмів в порівнянні з частотою серцевих скорочень в стані спокою. Потім дані для кожного фільму привели до середнього значення і змогли з'ясувати, який же фільм викликає страх найбільше.

Найстрашнішим фільмом жахів став «Сіністер» Скотта Дерріксона, який вийшов в 2012 році. Середня частота серцевих скорочень учасників в стані спокою становила 65 ударів на хвилину, під час же перегляду картини вона збільшувалася до 86 ударів на хвилину.

Фільм розповідає про автора детективів, який зі своєю сім'єю приїжджає в невелике містечко і поселяється в будинку, в якому рік тому сталася страшна трагедія - були вбиті всі мешканці. Письменник випадково знаходить відеозаписи, які є ключем до розкриття злочину. Але в будинку починають відбуватися жахливі речі і під загрозою опиняються життя його близьких.

Разом з тим, найсильніше почастішання серцебиття викликав фільм «Астрал»: частота серцевих скорочень у глядачів в певний момент досягла 133 ударів на хвилину. Цей фільм зайняв друге місце в списку найстрашніших фільмів.

Третє місце зайняв фільм «Закляття». У першу п'ятірку також увійшли «Реінкарнація» і «Паранормальне явище».