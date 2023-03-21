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Держкіно назвало найкасовіший український фільм за часи незалежності

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Держкіно назвало найкасовіший український фільм за часи незалежності
фото: скрін із відео

«Мавка. Лісова пісня» зібрала біля великих екранів 642 671 глядача та 81,8 тис. грн бокс-офісу

Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» поставив абсолютний рекорд за касовими зборами за всі часи незалежності України з 1991 року. Про це повідомили в Державному агентстві з питань кіно.

«Мавка. Лісова пісня» стала найкасовішим українським фільмом за часів незалежності», – йдеться в повідомленні.

Стрічка зібрала біля великих екранів 642 671 глядача та 81,8 тис. грн бокс-офісу. Це робить його найбільш касовим фільмом в історії українського кінематографу.

Раніше рекорд утримував український комедійний фільм «Скажене весілля», який за весь період прокату зібрав 54,9 млн грн.

Нагадаємо, проєкт був створений за мотивами «Лісової пісні» Лесі Українки та адаптований під жанр сімейної анімації. До втілення Берегині Лісу на екрані доєднались одразу три українські мисткині. Акторка Наталка Денисенко озвучила головну героїню, співачка Христина Соловій заспівала у двох офіційних саундтреках фільму. Прима-балерина Національної опери та народна артистка України Катерина Кухар наділила Мавку рухами та пластикою.

Теги: Держкіно кіно мультфільм

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