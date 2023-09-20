«Довбуш» став найкасовішим українським фільмом року

Кількість проданих квитків на фільм «Довбуш» перевищила 300 тис.

Історичний фільм «Довбуш» після четвертого прокатного вікенду став найкасовішим українським ігровим фільмом 2023 року. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно.

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За час показів у кіно фільм зібрав 43 млн 141 тис. 437 грн бокс-офісу, а кількість проданих квитків сягнула 304 тис. 318. І це ще не остаточні результати, адже прокат триває, зазначили у Держкіно.

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Так, для порівняння, стрічка «Памфір» за сім тижнів прокату зібрала майже 11 440 055 грн. Фільм режисера «Люксембург, Люксембург» за майже чотири тижні прокату зібрав 28,5 мільйона грн. Водночас мультфільм «Мавка. Лісова пісня» за сім тижнів у прокаті зібрав понад 154 млн грн.

Як знімався фільм

Екшн «Довбуш» Олеся Саніна є одним із наймасштабніших і найдорожчих українських фільмів з бюджетом у 120 млн грн. Над його зйомками працювала команда з 3 тис. людей, під стрічку пошили понад 1000 костюмів і збудували з нуля фортецю під Києвом. Робота над стрічкою, що розповідає про легенду українських Карпат Олексу Довбуша, тривала 10 років.

Олекса Довбуш – опришок, герой найвідоміших українських легенд, відомий своїм завзяттям та боротьбою за справедливість. Саме Довбуш вважається найбільш уславленим героєм Прикарпаття та Гуцульщини XVIII століття – власне, звідки він, за легендою, і походить.

Для зйомок пригодницько-історичного фільму «Довбуш» побудували або відновили понад 20 локацій. У наймасштабніших сценах брали участь 500 людей, а одночасно в кадрі перебували по 50 каскадерів. Творці фільму їздили в експедиції, вивчали ремесла і техніки бою XVIІІ століття й постійно шукали гроші на реалізацію масштабних планів.

Перший офіційний трейлер вийшов у 2021 році. Передбачалося, що у прокат фільм вийде у травні 2022, однак через повномасштабне вторгнення прем'єру довелося відкласти.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що касові збори «Довбуша» вражають.