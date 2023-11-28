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Комітет Шевченківської премії оголосив номінантів, які пройшли у другий тур

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Комітет Шевченківської премії оголосив номінантів, які пройшли у другий тур
Попереду ще відбір у третій тур
фото з відкритих джерел

Перший тур конкурсу відбувся 27 листопада

Комітет з національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив список номінантів на премію 2024 року у семи категоріях, які пройшли у другий тур. Попереду ще відбір у третій тур. Про це йдеться на сайті премії.

Перший тур конкурсу відбувся 27 листопада, тоді розглядали твори з довгого списку. За результатами голосування до другого туру потрапили такі роботи:

Номінанти з літератури

  • Катерина Бабкіна «Мій дід танцював краще за всіх»;
  • Василь Карасьов (Трубай) «Павутина»;
  • Дмитро Лазуткін «Закладка»;
  • Юлія Мусаковська «Бог свободи»;
  • Ігор Павлюк «Танець Мамая»;
  • Степан Процюк «Руки і сльози. Роман про Івана Франка», «Місяцю, місяцю: роман про Григора Тютюнника";
  • Наталія Фурса «Вернигора»;
  • Ярина Чорногуз «[dasein: оборона присутності]».

Номінанти з літературознавства і мистецтвознавства

  • Тамара Гундорова «Леся Українка. Книги Сивілли»;
  • Ігор Набитович «Саґа мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький»;
  • Людмила Тарнашинська «Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти»;
  • Василь Яременко «Борис Грінченко – національної ідеї смолоскип».

Номінанти з публіцистики й журналістики

  • Олександр Зайцев «Націоналіст у добі фашизму. Львівський період Дмитра Донцова: 1922–1939 роки. Начерк інтелектуальної біографії»;
  • Іван Коломієць (Вано Крюґер) «Розчахнута квітка»;
  • Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко – серія журналістських матеріалів про облогу Маріуполя, зокрема, фільм «20 днів у Маріуполі»;
  • Олександр Михед «Позивний для Йова. Хроніки вторгнення»;
  • Олег Романчук «Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи. Публіцистики воєнного часу».

Номінанти з музичного мистецтва

  • Джамала – альбом «Qirim» (кандидатку висунуло АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України»);
  • Володимир Кушпет, Сергій Захарець – українські народні козацькі думи;
  • твори Кармелли Цепколенко;
  • Олександр Шимко – містерія «Вирій».

Номінанти з візуальних мистецтв

  • Олена Гром – цикл фоторобіт «Мистецтво жити у критичній зоні»;
  • Андрій Єрмоленко – серія робіт «Ukrainian resistance // Український опір»;
  • Олександр Животков – виставка «Вівтар».

Номінанти з кіномистецтва

документальне кіно «Юкі» Володимира Мули;

стрічка «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука.

Нагадаємо,

Теги: книги література мистецтво виставка Шевченківська премія фільм Леся Українка українка

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