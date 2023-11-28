Комітет Шевченківської премії оголосив номінантів, які пройшли у другий тур
Перший тур конкурсу відбувся 27 листопада
Комітет з національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив список номінантів на премію 2024 року у семи категоріях, які пройшли у другий тур. Попереду ще відбір у третій тур. Про це йдеться на сайті премії.
Перший тур конкурсу відбувся 27 листопада, тоді розглядали твори з довгого списку. За результатами голосування до другого туру потрапили такі роботи:
Номінанти з літератури
- Катерина Бабкіна «Мій дід танцював краще за всіх»;
- Василь Карасьов (Трубай) «Павутина»;
- Дмитро Лазуткін «Закладка»;
- Юлія Мусаковська «Бог свободи»;
- Ігор Павлюк «Танець Мамая»;
- Степан Процюк «Руки і сльози. Роман про Івана Франка», «Місяцю, місяцю: роман про Григора Тютюнника";
- Наталія Фурса «Вернигора»;
- Ярина Чорногуз «[dasein: оборона присутності]».
Номінанти з літературознавства і мистецтвознавства
- Тамара Гундорова «Леся Українка. Книги Сивілли»;
- Ігор Набитович «Саґа мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький»;
- Людмила Тарнашинська «Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти»;
- Василь Яременко «Борис Грінченко – національної ідеї смолоскип».
Номінанти з публіцистики й журналістики
- Олександр Зайцев «Націоналіст у добі фашизму. Львівський період Дмитра Донцова: 1922–1939 роки. Начерк інтелектуальної біографії»;
- Іван Коломієць (Вано Крюґер) «Розчахнута квітка»;
- Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко – серія журналістських матеріалів про облогу Маріуполя, зокрема, фільм «20 днів у Маріуполі»;
- Олександр Михед «Позивний для Йова. Хроніки вторгнення»;
- Олег Романчук «Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи. Публіцистики воєнного часу».
Номінанти з музичного мистецтва
- Джамала – альбом «Qirim» (кандидатку висунуло АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України»);
- Володимир Кушпет, Сергій Захарець – українські народні козацькі думи;
- твори Кармелли Цепколенко;
- Олександр Шимко – містерія «Вирій».
Номінанти з візуальних мистецтв
- Олена Гром – цикл фоторобіт «Мистецтво жити у критичній зоні»;
- Андрій Єрмоленко – серія робіт «Ukrainian resistance // Український опір»;
- Олександр Животков – виставка «Вівтар».
Номінанти з кіномистецтва
документальне кіно «Юкі» Володимира Мули;
стрічка «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука.
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