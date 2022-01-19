«Торпеда для Зеленського». Чому Гордона так часто показують по телевізору?
Імпозантний телеведучий – політична зброя. В чиїх руках?
«Ми лоханулися». Саме такий меседж активно розкручують ті, хто свого часу підтримали Зеленського, а тепер перекинулись до табору його опонентів.
І хоча до планових президентських виборів ще два роки, вже зараз помітно, як запалюються і нові, і старі «зірки». Всі вони потенційно можуть взяти участь у майбутніх перегонах та скласти конкуренцію нинішньому президенту. Ціла плеяда таких претендентів засяяла, наприклад, на медіаресурсах Ріната Ахметова, найпотужнішого бізнесмена країни, який гучно побив горщики з нинішньою владою.
Асортимент «кандидатів» різноманітний: тут вам і ображений колишній соратник Зеленського Дмитро Разумков, і експрем’єри Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман, і «сильна рука» Ігор Смешко, і купа зовсім підзабутих персонажів, на кшталт ексгенпрокурора Святослава Піскуна. Цей пул регулярно висловлює свої думки в ефірах на всі можливі теми. І ці думки, як правило, дуже критичні до нинішньої влади.
Зеленський 2.0
Усі вищеперераховані персони мають чи мали якийсь стосунок до політики. Але в ефірах інформаційних каналів все активніше працює і більш екзотична група спікерів. Мова про так званих шоуменів.
Насамперед, про журналіста Дмитра Гордона та доктора Євгенія Комаровського. Обидва є медійно розкрученими персонами. «Електорат» Комаровського – матусі та бабусі. Аудиторія Гордона значно ширша: від тих, кому за 60, до молоді, яка бачить в ньому «прикольного чувака» у червоних шкарпетках.
Назвати Гордона лише медійником було б неправильно, бо він – без перебільшення «спеціаліст широкого профілю». По-перше, нині Дмитро – один з найпопулярніших українських блогерів. І без телебачення йому вистачає власних медіаресурсів: іменний канал на Youtube – найпопулярніший в Україні. Минулого року за популярністю всіх своїх акаунтів в соцмережах Гордон став в Україні «ЛОМом»-лідером, випередивши російського блогера Юрія Дудя та телеведучого Сергія Притулу.
«Фішка» Гордона, яка принесла йому популярність, – більше тисячі багатогодинних і зазвичай дуже компліментарних інтерв’ю з відомими людьми. Іноді серед гостей його програми були скандальні персони – на кшталт прокурорки-зрадниці Наталії Поклонської та терориста Ігоря Гіркіна. Гордон пояснював такий специфічний вибір співрозмовників інформаційними «спецопераціями», що були відпрацьовані разом з українськими спецслужбами заради отримання свідчень для Гаагського трибуналу. Щоправда, в СБУ та Генпрокуратурі таке співробітництво заперечили.
На цьому таланти шоумена не завершуються. Гордон також є видавцем газети «Бульвар Гордона», де виходять текстові варіанти його інтерв’ю, власником інтернет-видання «Гордон», автором книг, що складаються з тих же інтерв’ю, та володарем низки об’єктів торгової та офісної нерухомості. Ще він активно рекламує та продає різноманітну атрибутику із власним зображенням, співає.
Раніше розкручував гадалок, контактерів з космосом та чарівні «пірамідки», які позбавляють від усіх бід. Саме цей бізнес свого часу заклав основу нинішніх статків та фінансової стабільності шоумена.
Гордон не приховує, що є мільйонером, тож може багато чого собі дозволити. Навіть походи в політику. Проте досі вони мали не завжди успішні результати. На парламентських виборах 2014 року Гордон невдало балотувався в Верховну Раду по одному з округів київського Подолу. А от депутатом Київської міськради ставав, запам’ятався на цій ниві хіба що своєю позицією проти перейменування Московського проспекту у проспект Бандери. У підсумку Гордон, що представляв на той момент фракцію «БПП–Солідарність», в 2016 році склав мандат, аргументувавши своє рішення так: «Вони сюди прийшли за одним – будь-якою ціною набити собі кишені. Штучні скандали, проплачені активісти і мітинги, підкилимні інтриги, брехня і цинізм – ось арсенал їх дій. Я не маю жодного бажання брати участь у цьому балагані».
Наразі Гордон, який так пафосно дистанціюється від «підкилимних інтриг», є ключовим гостем телеканалу «Україна 24». Він навіть записував новорічне звернення разом з ведучим каналу Василем Головановим. І вже у 2022 році, поки всі ще доїдали олів’є, побував як топ-спікер в ефірах шоу «Реальна політика з Євгеном Кисельовим», «Час Голованова», «Україна сьогодні». Новини, що нарізані з цитат з цих телеефірів, дуже рясно представлені на сайтах, які є опозиційними до нинішньої влади. Гордон розповідає про те, як йому пропонували посади в уряді, і як Зеленський хотів йти в президенти ще в 2014 році, але злякався. Правда, це вже заперечили в ЦВК. Доповнює численні ефіри Гордона і його дружина Олеся Бацман – вона традиційно з’являється на тих же телеканалах, в «одному пакеті» із чоловіком.
Цікаво, що похід Зеленського в президенти стартував якраз з його інтерв’ю саме Гордону. Але тепер риторика телеведучого полягає в тому, що «Володя вже не той», а «ми – лохи», бо повірили йому. Гордон всіляко перемиває президенту кісточки в розмовах з Комаровським та екс-головою Офісу президента Андрієм Богданом.
Вище Винника та Ломаченка
Така масована медійна присутність Гордона вже дає свої плоди. Нещодавнє опитування Центру Разумкова, проведене спільно з фондом «Демократичні ініціативи», показало, що найбільше голосів на виборах президента України, якби в них не брали участі політики, отримав би саме Гордон – 27%. Він би випередив журналіста Віталія Портникова, того ж доктора Комаровського, телеведучого-мандрівника Дмитра Комарова, співака Олега Винника, боксера Василя Ломаченка та інших «неполітиків», яких фантазія соціологів дивним чином занесла до віртуального бюлетеня. Цікаво, що в рамках цього ж масштабного опитування респондентам ставились й інші питання, причому дуже несподівані. Наприклад, якій фінансово-промисловій групі ви б довірили управління державою. І тут з великим відривом виграла бізнес-група Ріната Ахметова.
Олексій Розумний, експерт політико-правових програм Центру Разумкова, який проводив це опитування, зазначає, що його результати можна розглядати як моделювання виборів. «Скоріше, це дослідницький експеримент, але теж цінний», – каже соціолог і запевняє, що у дослідження не було окремого замовника.
Розумний також уточнює: поки що лише незначний відсоток суспільства готовий обирати політиків серед осіб, не засвічених в політиці. І це попри феноменальний приклад того ж Зеленського. Але ситуація, як каже український досвід, може несподівано змінитися.
«Звісно, цікавіше вставляти прізвища «неполітиків» в список з політиками, як свого часу було з Зеленським та Вакарчуком, – розмірковує експерт. – Вони теж на початку набирали мало, а потім сталося те, що сталося. Звісно, можна казати, що ми вкинули певну інформацію в публічний дискурс, але невідомо, наскільки це піде на користь тому ж Гордону, бо його там вже погрожують медійно знищити (мова про погрози «чорного політтехнолога» Володимира Петрова, що вважається наближеним до Банкової, – «Главком»). Якщо хтось захоче витягнути якийсь шматочок з соціологічних досліджень та використати на свою користь, то завжди це зробить».
Нагадають про «пірамідки»?
Політтехнолог Андрій Золотарьов вважає подібні опитування «інформаційним вкиданням», яким тестують електорат. Проте експерт впевнений: Гордон конкурентом Зеленському не стане, але може стати інформаційним інструментом проти нього. «Задача Гордона – показати, що світ клином на Зеленському не зійшовся і рано чи пізно з’явиться альтернатива, – вважає Золотарьов. – Але як тільки Гордон серйозно спливе в цьому дискурсі, згадають про всі його «скелети в шафах» – цілительку Марію-Стефанію, (яка сама пішла з життя від хвороби і не зцілилася), «пірамідки» і хто це все просував в 90-ті роки. Можливо, Гордон розраховує потрапити в політичну обійму, отримати депутатський мандат, але в президентських виборах він може брати участь тільки як «торпеда для Зеленського».
На думку експерта, тепер у виборців з’явився запит на професіоналізм і людей з історією успіху, але «фішка» контрсистемності та «незамазаності» в політичній тусовці при цьому залишається затребуваною. І через заміри рейтингів того ж Гордона політтехнологи можуть прокачувати ситуацію, випробовуючи потенційних фаворитів, які можуть, якщо не «з’їсти» самого Зеленського, то понадкушувати його електорат.
Політолог Володимир Фесенко вважає, що на наступних президентських виборах повторення 2019 року вже не буде, бо настала пора розчарування в нових обличчях. Тож потужного запиту на чисто медійну фігуру, на кшталт Гордона чи Комаровського, вже не буде.
«Зрозуміло, що відбувається зондаж – як сприймаються певні персони, – підтверджує Фесенко. – І саме щодо опитування Центру Разумкова в мене є велика підозра, що воно було замовленим з боку нинішніх опонентів влади. Такий собі сигнал: ми на вашого Зеленського знайдемо власного. Всіх цих людей, що зараз мають необмежені ефіри на каналах найпотужнішого бізнесмена, можуть готувати, аби «підбити» Зеленського, забрати у нього частину електорату». Політолог нагадує, що все це працює. Адже Разумков після розриву зі «слугами» одразу забрав у Зеленського 3–4%. І якщо цю тактику продовжити, то діючий президент «може й не вийти у другий тур».
Фесенко вважає, що Ахметов наразі, а до виборів ще далеко, надсилає попередження Банковій. Він показує, що у нього є цілий арсенал інструментів. «Там же не тільки в Гордоні справа, – зауважує політолог. –Політтехнологи бізнесмена намагаються використати різних гравців на різних електоральних галявинах».
Сам собі піарник
Але Гордон, якщо прослідкувати його біографію, – точно не та людина, до якої треба приставляти групу високооплачуваних технологів. Зі своєю тягою до тролінгу та епатажу він взагалі сам може її очолити.
В Офісі президента до соцопитувань щодо неполітичних персонажів ставляться прогнозовано підозріло і бачать в них слід підступних «замовників».
«Суспільство, звісно, любить споживати скандальний медійний продукт, але не більше того, – зауважує радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. – Навряд чи можна серйозно розмірковувати про «політичні ідеї» класичних інформаційних спекулянтів». Подоляк також вказує на парадокс: подібні опитування щодо «неполітиків» в політиці, за його інформацією, спонсоруються тими самими людьми, які намагаються нав’язати електорату політичних довгожителів, на кшталт Яценюка чи Гройсмана. Нібито визнаючи тим самим, що на останніх надії мало.
Сам Гордон в коментарі «Главкому» заперечив політичні амбіції: «Я ніяк не оцінюю це опитування і взагалі не вірю в опитування, прогнози, гадання на кавовій гущі. І в рейтинги не вірю. В мене це опитування не викликало жодних емоцій, тим більше, в президенти я не збираюся і в мене взагалі нема політичних амбіцій». На уточнення, чому він є таким частим гостем каналу «Україна 24», де розмірковує на будь-які політичні теми, Гордон відповів так: «Я ще часто в супермаркеті буваю, але це нічого не означає. Мені цілком вистачило моїх попередніх походів в політику».
Втім враховуючи таку активність імпозантного шоумена, віриться в це слабо. І сам факт того, що за Гордоном на Банковій уважно стежать та нервово реагують, вказує, що в ньому таки бачать якщо не конкурента, то дуже неприємного подразника. І в колоді у опонентів нинішнього президента таких джокерів та козирів все більше...
Павло Вуєць, «Главком»
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