«Торпеда для Зеленського». Чому Гордона так часто показують по телевізору?

Імпозантний телеведучий – політична зброя. В чиїх руках?

«Ми лоханулися». Саме такий меседж активно розкручують ті, хто свого часу підтримали Зеленського, а тепер перекинулись до табору його опонентів.

І хоча до планових президентських виборів ще два роки, вже зараз помітно, як запалюються і нові, і старі «зірки». Всі вони потенційно можуть взяти участь у майбутніх перегонах та скласти конкуренцію нинішньому президенту. Ціла плеяда таких претендентів засяяла, наприклад, на медіаресурсах Ріната Ахметова, найпотужнішого бізнесмена країни, який гучно побив горщики з нинішньою владою.

Асортимент «кандидатів» різноманітний: тут вам і ображений колишній соратник Зеленського Дмитро Разумков, і експрем’єри Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман, і «сильна рука» Ігор Смешко, і купа зовсім підзабутих персонажів, на кшталт ексгенпрокурора Святослава Піскуна. Цей пул регулярно висловлює свої думки в ефірах на всі можливі теми. І ці думки, як правило, дуже критичні до нинішньої влади.

Зеленський 2.0

Усі вищеперераховані персони мають чи мали якийсь стосунок до політики. Але в ефірах інформаційних каналів все активніше працює і більш екзотична група спікерів. Мова про так званих шоуменів.

Насамперед, про журналіста Дмитра Гордона та доктора Євгенія Комаровського. Обидва є медійно розкрученими персонами. «Електорат» Комаровського – матусі та бабусі. Аудиторія Гордона значно ширша: від тих, кому за 60, до молоді, яка бачить в ньому «прикольного чувака» у червоних шкарпетках.

Назвати Гордона лише медійником було б неправильно, бо він – без перебільшення «спеціаліст широкого профілю». По-перше, нині Дмитро – один з найпопулярніших українських блогерів. І без телебачення йому вистачає власних медіаресурсів: іменний канал на Youtube – найпопулярніший в Україні. Минулого року за популярністю всіх своїх акаунтів в соцмережах Гордон став в Україні «ЛОМом»-лідером, випередивши російського блогера Юрія Дудя та телеведучого Сергія Притулу.

«Фішка» Гордона, яка принесла йому популярність, – більше тисячі багатогодинних і зазвичай дуже компліментарних інтерв’ю з відомими людьми. Іноді серед гостей його програми були скандальні персони – на кшталт прокурорки-зрадниці Наталії Поклонської та терориста Ігоря Гіркіна. Гордон пояснював такий специфічний вибір співрозмовників інформаційними «спецопераціями», що були відпрацьовані разом з українськими спецслужбами заради отримання свідчень для Гаагського трибуналу. Щоправда, в СБУ та Генпрокуратурі таке співробітництво заперечили.

На цьому таланти шоумена не завершуються. Гордон також є видавцем газети «Бульвар Гордона», де виходять текстові варіанти його інтерв’ю, власником інтернет-видання «Гордон», автором книг, що складаються з тих же інтерв’ю, та володарем низки об’єктів торгової та офісної нерухомості. Ще він активно рекламує та продає різноманітну атрибутику із власним зображенням, співає.

Раніше розкручував гадалок, контактерів з космосом та чарівні «пірамідки», які позбавляють від усіх бід. Саме цей бізнес свого часу заклав основу нинішніх статків та фінансової стабільності шоумена.

Раніше Гордон рекламував чудодійні пірамідки, зараз – різноманітний «мерч» (одяг, сувеніри, аксесуари) зі своїм зображенням

Гордон не приховує, що є мільйонером, тож може багато чого собі дозволити. Навіть походи в політику. Проте досі вони мали не завжди успішні результати. На парламентських виборах 2014 року Гордон невдало балотувався в Верховну Раду по одному з округів київського Подолу. А от депутатом Київської міськради ставав, запам’ятався на цій ниві хіба що своєю позицією проти перейменування Московського проспекту у проспект Бандери. У підсумку Гордон, що представляв на той момент фракцію «БПП–Солідарність», в 2016 році склав мандат, аргументувавши своє рішення так: «Вони сюди прийшли за одним – будь-якою ціною набити собі кишені. Штучні скандали, проплачені активісти і мітинги, підкилимні інтриги, брехня і цинізм – ось арсенал їх дій. Я не маю жодного бажання брати участь у цьому балагані».

Наразі Гордон, який так пафосно дистанціюється від «підкилимних інтриг», є ключовим гостем телеканалу «Україна 24». Він навіть записував новорічне звернення разом з ведучим каналу Василем Головановим. І вже у 2022 році, поки всі ще доїдали олів’є, побував як топ-спікер в ефірах шоу «Реальна політика з Євгеном Кисельовим», «Час Голованова», «Україна сьогодні». Новини, що нарізані з цитат з цих телеефірів, дуже рясно представлені на сайтах, які є опозиційними до нинішньої влади. Гордон розповідає про те, як йому пропонували посади в уряді, і як Зеленський хотів йти в президенти ще в 2014 році, але злякався. Правда, це вже заперечили в ЦВК. Доповнює численні ефіри Гордона і його дружина Олеся Бацман – вона традиційно з’являється на тих же телеканалах, в «одному пакеті» із чоловіком.

Цікаво, що похід Зеленського в президенти стартував якраз з його інтерв’ю саме Гордону. Але тепер риторика телеведучого полягає в тому, що «Володя вже не той», а «ми – лохи», бо повірили йому. Гордон всіляко перемиває президенту кісточки в розмовах з Комаровським та екс-головою Офісу президента Андрієм Богданом.

Вище Винника та Ломаченка

Така масована медійна присутність Гордона вже дає свої плоди. Нещодавнє опитування Центру Разумкова, проведене спільно з фондом «Демократичні ініціативи», показало, що найбільше голосів на виборах президента України, якби в них не брали участі політики, отримав би саме Гордон – 27%. Він би випередив журналіста Віталія Портникова, того ж доктора Комаровського, телеведучого-мандрівника Дмитра Комарова, співака Олега Винника, боксера Василя Ломаченка та інших «неполітиків», яких фантазія соціологів дивним чином занесла до віртуального бюлетеня. Цікаво, що в рамках цього ж масштабного опитування респондентам ставились й інші питання, причому дуже несподівані. Наприклад, якій фінансово-промисловій групі ви б довірили управління державою. І тут з великим відривом виграла бізнес-група Ріната Ахметова.

Олексій Розумний, експерт політико-правових програм Центру Разумкова, який проводив це опитування, зазначає, що його результати можна розглядати як моделювання виборів. «Скоріше, це дослідницький експеримент, але теж цінний», – каже соціолог і запевняє, що у дослідження не було окремого замовника.

Розумний також уточнює: поки що лише незначний відсоток суспільства готовий обирати політиків серед осіб, не засвічених в політиці. І це попри феноменальний приклад того ж Зеленського. Але ситуація, як каже український досвід, може несподівано змінитися.

«Звісно, цікавіше вставляти прізвища «неполітиків» в список з політиками, як свого часу було з Зеленським та Вакарчуком, – розмірковує експерт. – Вони теж на початку набирали мало, а потім сталося те, що сталося. Звісно, можна казати, що ми вкинули певну інформацію в публічний дискурс, але невідомо, наскільки це піде на користь тому ж Гордону, бо його там вже погрожують медійно знищити (мова про погрози «чорного політтехнолога» Володимира Петрова, що вважається наближеним до Банкової, – «Главком»). Якщо хтось захоче витягнути якийсь шматочок з соціологічних досліджень та використати на свою користь, то завжди це зробить».

Нагадають про «пірамідки»?

Політтехнолог Андрій Золотарьов вважає подібні опитування «інформаційним вкиданням», яким тестують електорат. Проте експерт впевнений: Гордон конкурентом Зеленському не стане, але може стати інформаційним інструментом проти нього. «Задача Гордона – показати, що світ клином на Зеленському не зійшовся і рано чи пізно з’явиться альтернатива, – вважає Золотарьов. – Але як тільки Гордон серйозно спливе в цьому дискурсі, згадають про всі його «скелети в шафах» – цілительку Марію-Стефанію, (яка сама пішла з життя від хвороби і не зцілилася), «пірамідки» і хто це все просував в 90-ті роки. Можливо, Гордон розраховує потрапити в політичну обійму, отримати депутатський мандат, але в президентських виборах він може брати участь тільки як «торпеда для Зеленського».

На думку експерта, тепер у виборців з’явився запит на професіоналізм і людей з історією успіху, але «фішка» контрсистемності та «незамазаності» в політичній тусовці при цьому залишається затребуваною. І через заміри рейтингів того ж Гордона політтехнологи можуть прокачувати ситуацію, випробовуючи потенційних фаворитів, які можуть, якщо не «з’їсти» самого Зеленського, то понадкушувати його електорат.

Гордон, який свого часу підтримував прагнення Зеленського стати президентом, перетворився в одного з його головних критиків

Політолог Володимир Фесенко вважає, що на наступних президентських виборах повторення 2019 року вже не буде, бо настала пора розчарування в нових обличчях. Тож потужного запиту на чисто медійну фігуру, на кшталт Гордона чи Комаровського, вже не буде.

«Зрозуміло, що відбувається зондаж – як сприймаються певні персони, – підтверджує Фесенко. – І саме щодо опитування Центру Разумкова в мене є велика підозра, що воно було замовленим з боку нинішніх опонентів влади. Такий собі сигнал: ми на вашого Зеленського знайдемо власного. Всіх цих людей, що зараз мають необмежені ефіри на каналах найпотужнішого бізнесмена, можуть готувати, аби «підбити» Зеленського, забрати у нього частину електорату». Політолог нагадує, що все це працює. Адже Разумков після розриву зі «слугами» одразу забрав у Зеленського 3–4%. І якщо цю тактику продовжити, то діючий президент «може й не вийти у другий тур».

Фесенко вважає, що Ахметов наразі, а до виборів ще далеко, надсилає попередження Банковій. Він показує, що у нього є цілий арсенал інструментів. «Там же не тільки в Гордоні справа, – зауважує політолог. –Політтехнологи бізнесмена намагаються використати різних гравців на різних електоральних галявинах».

Сам собі піарник

Але Гордон, якщо прослідкувати його біографію, – точно не та людина, до якої треба приставляти групу високооплачуваних технологів. Зі своєю тягою до тролінгу та епатажу він взагалі сам може її очолити.

В Офісі президента до соцопитувань щодо неполітичних персонажів ставляться прогнозовано підозріло і бачать в них слід підступних «замовників».

«Суспільство, звісно, любить споживати скандальний медійний продукт, але не більше того, – зауважує радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. – Навряд чи можна серйозно розмірковувати про «політичні ідеї» класичних інформаційних спекулянтів». Подоляк також вказує на парадокс: подібні опитування щодо «неполітиків» в політиці, за його інформацією, спонсоруються тими самими людьми, які намагаються нав’язати електорату політичних довгожителів, на кшталт Яценюка чи Гройсмана. Нібито визнаючи тим самим, що на останніх надії мало.

Сам Гордон в коментарі «Главкому» заперечив політичні амбіції: «Я ніяк не оцінюю це опитування і взагалі не вірю в опитування, прогнози, гадання на кавовій гущі. І в рейтинги не вірю. В мене це опитування не викликало жодних емоцій, тим більше, в президенти я не збираюся і в мене взагалі нема політичних амбіцій». На уточнення, чому він є таким частим гостем каналу «Україна 24», де розмірковує на будь-які політичні теми, Гордон відповів так: «Я ще часто в супермаркеті буваю, але це нічого не означає. Мені цілком вистачило моїх попередніх походів в політику».

Втім враховуючи таку активність імпозантного шоумена, віриться в це слабо. І сам факт того, що за Гордоном на Банковій уважно стежать та нервово реагують, вказує, що в ньому таки бачать якщо не конкурента, то дуже неприємного подразника. І в колоді у опонентів нинішнього президента таких джокерів та козирів все більше...

Павло Вуєць, «Главком»