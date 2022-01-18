ЗМІ з'ясували, де на Новий рік відпочивала родина президента (відео)

«ЗЕ!Сейшели» – нове відео про відпочинок Зеленського

Журналіст «Української правди» Михайло Ткач на каналі в УouТube опублікував відеорозслідування про те, що буцімто український президент у 2022 році встиг злітати на заокеанський вікенд.

«4 січня джерела «Української правди» повідомили, що президент Володимир Зеленський разом з керівником свого офісу Андрієм Єрмаком приїхали до гірськолижного курорту Буковель, що у Карпатах», – йдеться в повідомленні розслідувачів.

Голова держави заселився до одного готелю з олігархом Ігорем Коломойським. Номери президента та олігарха розташувались на одному поверсі одного з найдорожчих готелів Буковеля «Редіссон».

У своєму розслідуванні журналісти розбиралися, чи встиг на новорічні вакації злітати президент Зеленський злітати ще й на Сейшельські острови та пояснюють, звідки взагалі з’явилася така інформація.

Автори розслідування стверджують, що родина президента з друзями та співробітниками держохорони відвідали екзотичні острови. Вони здійснили переліт через Стамбул. Тепер журналісти очікують відповіді від Банкової на питання, чи приєднувався до відпочинку сам глава держави.

Нагадаємо, 10 січня президент розмістив старе фото із селекторної наради на Банковій, видавши його за свіже, начебто зроблене зранку.

Уже наступного дня президент Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із політичними радниками країн «нормандського формату».

4 січня стало відомо, що президент Зеленський відпочиває у Карпатах, і як повідомили ЗМІ, навіть поселився поруч із Коломойським у Буковелі.

На початку січня Зеленського в Буковелі помітили разом з головою його президентського Офісу Андрієм Єрмаком та головою комітету з розвідки при президентові – Русланом Демченком.

Раніше стало відомо, що Єрмак відсвяткував день народження із Зеленським на Прикарпатті. Вони використовували гелікоптери ДСНС для перевезення людей до резиденції в Карпатах.