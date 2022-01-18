Соратниця Зеленського повідомила, коли почнеться чергова атака на Кличка

У «Слузі народу» сподіваються, що інші фракції та групи підтримають законопроєкт

«Слуга» Забуранна заявила, що Рада наступного тижня розгляне законопроєкт про столицю

У «Слузі народу» заявляють, що на наступного тижня Верховна Рада розгляне законопроєкт про столицю. Про це на брифінгу заявила народна депутатка Леся Забуранна, пише УНІАН.

Анонсуючи обговорення законопроєкту, «слуга» Забуранна висловила сподівання, що опозиційні фракції не будуть «зривати» його розгляд. «Ми щиро сподіваємось, що на наступному тижні ми не впадемо в такий нездоровий популізм з боку наших опонентів. Ми нарешті звернемось обличчям до столиці, тому що тут проживає кожен п’ятий виборець… Це буде лаксумовим папером, які саме політичні сили і фракції дійсно хочуть підсилення самоврядування громадянського контролю, а які просто це декларують», – наголосила вона.

Забуранна переконана, що більшість членів фракції «Слуга народу» проголосують за законопроєкт.

Вона сподівається, що інші фракції та групи, які є «цивілізовано налаштовані і прагнуть розвитку», також підтримають його.

Нагадаємо, у листопаді Київська міська рада звернулася до президента України, Верховної Ради України щодо ситуації навколо законопроєкту «Про місто Київ – столицю України».

Як раніше повідомлялося, якщо народні депутати підтримають законопроєкт «Про столицю», то мер Києва зможе вести лише сесійні засідання ради, а Київську міську державну адміністрацію очолить призначенець президента. Це передбачає пункт 2 статті 14 проєкту Закону.

Раніше «слуги» хотіли ухвалити закон про столицю в авральному режимі.

Нагадаємо, 20 жовтня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту прийняти закон про столицю з урахуванням правок.

На засіданні парламентського комітету мер Києва Віталій Кличко виклав вимоги до закону про столицю. Кличко наголосив, що закон про столицю не повинен порушувати Конституцію України та не має передбачати скасування власних виконавчих органів Київської міської ради.

19 жовтня мер Києва Віталій Кличко та президент України Володимир Зеленський вперше за останній рік провели зустріч на Банковій.