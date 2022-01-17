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    Арестович після критики Зеленського звільнився з Офісу президента

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    Вже колишній радник Єрмака Олексій Арестович напередодні звинуватив Зеленського в порушенні обіцянок<br /> <br /> - Арестович після критики Зеленського звільнився з Офісу президента
    Вже колишній радник Єрмака Олексій Арестович напередодні звинуватив Зеленського в порушенні обіцянок

    фото: Алексей Арестович / Facebook

    За словами Арестовича, з посади радника Єрмака він пішов через «особисті причини»

    Олексій Арестович звільнився з посади позаштатного радника глави Офісу президента України Андрія Єрмака та з посади спікера української делегації у тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це він заявив 17 січня в коментарі «4 каналу».

    Арестович повідомив, що звільнився за власним бажанням, а наступної зустрічі ТКГ його вже не буде.

    За словами Арестовича, пішов він через «особисті причини».

    Нагадаємо, Арестович у програмі «Романенко. Беседы», яка вийшла 14 січня, звинуватив президента Володимира Зеленського в порушенні обіцянок та розкритикував владу.

    На думку Арестовича, Зеленський, прийшовши до влади, порушив базові передвиборчі обіцянки. Арестович додав, що нинішня влада надто «забюрократизувалася».

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    «На кого ми перетворилися? Бюрократія, довідка, протокол. Більшого удару собі по яйцях не можна було завдати. Це ж найгірше, що з нами можна було зробити – «забюрократитися». Ми мали бути веселими, драйвовими хлопцями, які за народ, помстяться олігархам, реформують країну і створять стрибок для наступного стрибка. Де це все?» – заявив Арестович.

    Арестович обіймав посаду позаштатного радника глави Офісу президента України зі стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки і оборони від 1 грудня 2020 року.

    Із 28 жовтня 2020 року Арестович був спікером делегації України у ТКГ щодо Донбасу.

    Теги: відставка Володимир Зеленський влада Андрій Єрмак Офіс президента звільнення Олексій Арестович
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    Арестович після критики Зеленського звільнився з Офісу президента