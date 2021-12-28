Українців запитали, кого вони підтримають на посаду президента серед відомих особистостей, які не займаються політикою

Український журналіст Дмитро Гордон очолив президентський рейтинг «вибори без політиків» серед відомих особистостей, які не займаються політикою. Про це свідчать підсумки опитування Центру економічних та політичних досліджень Разумкова та Фонду Демократичні ініціативи Кучеріва.

За його результатами, якби вибори пройшли наступного тижня, кандидатуру Гордона підтримали б 9% серед усіх опитаних або 27% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

Далі йдуть такі особи:

Журналіст Віталій Портніков - відповідно 6% та 20% голосів;

Журналістка Наталія Мосейчук – 4% та 12%;

Лікар Євген Комаровський – 4% та 10%;

Журналіст Дмитро Співак – 3% та 8%;

Журналіст-мандрівник Дмитро Комаров – 3% та 7%.

Співак Олег Винник – 2% та 4%.

Спортсмен Василь Ломаченко – 2% та 4%;

Письменник Лесь Подерев'янський – 1% та 4%;

Спортсмен Олександр Шовковський – 1% та 3%;

Співачка Ольга Полякова – 1% та 1%;

Блогерка Софія Стужук – 0,1% та 0,2%.

Графіка: razumkov.org.ua

Водночас, 40,3% учасників опитування заявили, що брати участь у голосуванні не будуть, а ще 22,9% зі своїм вибором щодо запропонованого списку не визначилися.

Також респондентам ставилося запитання «Уявіть ситуацію, що всі наявні політичні сили та діючі політики України не можуть брати участі в управлінні державою. Як би Ви до цього поставилися?».

Українці до такої перспективи поставилися б частіше негативно (35%), ніж позитивно (25%). 23% поставилися б до цього байдуже, а 17% – вагалися з відповіддю.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені І. Кучеріва з 17 по 22 грудня 2021 року методом інтерв'ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Зазначимо, понад половина громадян України негативно ставиться до можливості того, що президент України Володимир Зеленський балотуватиметься на другий термін.

Раніше повідомлялося, що Дмитро Гордон похвалився «парадним» фото з президентом. Також він розповів, які посади йому пропонувала влада.

Також Гордон назвав причини глибокого конфлікту між Зеленським та Ахметовим.

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