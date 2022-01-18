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    Думки вголос

    Справа Порошенка: основна боротьба відбувається у голові Зеленського

    • Роман Шрайк

      Журналіст

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    Зеленському слід визначитися з пріоритетами - Справа Порошенка: основна боротьба відбувається у голові Зеленського
    Зеленському слід визначитися з пріоритетами

    «Війна», «Порошенко», «омікрон», «газ і вугілля», «олігархи». Занадто багато проблем для «спекотного лютого»

    Мовою оригіналу

    В книге Энн Эпплбаум «Выбор» есть такая цитата:

    «Туск рассказал о своем визите в Киев и общении с президентом Зеленским. «Я увидел в нем, – утверждает Туск, – настоящую решительность, даже ярость, когда он сказал, как сильно хочет посадить Порошенко. Было видно, что оппозиция в Украине для него более эмоциональная проблема, чем Россия.»

    Эта встреча состоялась летом 2019, когда Дональд Туск был председателем Европейского совета. Но цитата актуальна именно сейчас.

    Потому что главная борьба по «делу Порошенко» происходит не в здании Печерского суда, который независимостью никогда не хвастал. И не в общении с западными партнерами, усиленно намекающими: «вы че творите?»

    Главная борьба сейчас в голове Владимира Зеленского, которому нужно определиться, что для него важнее – неостывшие чувства к Порошенко и нашептывания про неизбежный рост рейтинга после посадки или же единство страны перед внешней угрозой.

    «Война», «Порошенко», «омикрон», «газ и уголь», «олигархи». Слишком много проблем для «жаркого февраля».

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    Джерело: блог Романа Шрайка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Петро Порошенко суд Володимир Зеленський Дональд Туск
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    Справа Порошенка: основна боротьба відбувається у голові Зеленського