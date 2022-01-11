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    Чи йшов Зеленський у президенти ще у 2014 році? ЦВК відповіла на заяву Гордона (документ)

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    Гордон заявляв, що&nbsp;Володимир Зеленський планував балотуватись у президенти України ще у 2014 році, і навіть подавав тоді документи до Центральної виборчої комісії. - Чи йшов Зеленський у президенти ще у 2014 році? ЦВК відповіла на заяву Гордона (документ)
    Гордон заявляв, що Володимир Зеленський планував балотуватись у президенти України ще у 2014 році, і навіть подавав тоді документи до Центральної виборчої комісії.
    фото з сайту президента

    Центрвиборчком: сім років тому теперішній очільник країни не подавав документи на реєстрацію

    Центральна виборча комісії розставила крапки над «і» щодо того, чи подавав у 2014 році документи на реєстрацію кандидата у президенти України Володимир Зеленський, нинішній глава держави.

    «За дорученням голови комісії повідомляємо, що документи для реєстрації кандидатом на пост президента України на позачергових виборах президента 25 травня 2014 року Зеленського Володимира Олександровича, 25 січня 1978 року народження, до Центральної виборчої комісії не подавалися», – зазначила «Главкому» заступниця керівника секретаріату ЦВК Наталія Вадімова у відповіді на запит.

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    Нагадаємо, що у 2014 році ЦВК зареєструвала 23 кандидатів на виборах президента України. У першому турі виборів, 25 травня 2014 року українці обрали президентом Петра Порошенка, який балотувався самовисуванцем.

    Як повідомляв «Главком», наприкінці грудня 2021-го український блогер та журналіст Дмитро Гордон в етері програми «Велика п’ятниця» на телеканалі «Україна24» заявив, що Володимир Зеленський планував балотуватись у президенти України ще у 2014 році, і навіть подавав тоді документи до Центральної виборчої комісії.

    За словами Гордона, у 2014 році, коли Зеленський вперше готувався йти у президенти, велику роль у цьому процесі відігравав його юрист, нині покійний Сергій Нижній.

    «Сергій Нижній ще у 2014 році, коли був юристом Володимира Олександровича Зеленського, здав його документи до Центральної виборчої комісії. У 2014 році. Але тоді почалася війна і він, мабуть, подумав, що ще не час, я не знаю, але грошову заставу не внесли. Тобто, документи, напевно, там», – зазначив Гордон.

    Раніше президент Володимир Зеленський розповів, чи планує йти на другий президентський термін.

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    Теги: ЦВК Володимир Зеленський Дмитро Гордон президент
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    Чи йшов Зеленський у президенти ще у 2014 році? ЦВК відповіла на заяву Гордона (документ)