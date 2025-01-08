У Міністерство оборони прийшли люди з сокирами

Результати виборів до антикорупційної ради Міноборони влаштували не усіх

7 січня відбулося повторне голосування за членів нової Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Переголосування відбулося, але завершилося новим скандалом. Нагадаємо, конкурс мав пройти ще 26 грудня, але тоді вибори були зірвані. Про це детально «Главком» писав тут.

Урешті голосування в онлайні таки відбулося 7 січня. Та про затвердження його офіційних результатів говорити ще зарано: не всі учасники готові змиритися з поразкою, ті, хто програв, нарікають на порушення. Тепер претензії вже не до самого процесу голосування, хоч насправді система для давала збої впродовж дня, як і два тижні тому, а через нібито нечесно сформований список кандидатів.

Про те, як відбувалося голосування і хто посів перші 15 місць, які дозволяють увійти до нового складу антикорупційної ради, – у матеріалі «Главкома».

Хто і чому хоче оскаржити результати конкурсу

Вже опівдні 7 січня ряд кандидатів виклав у себе в соцмережах проміжні результати голосування. Слід зазначити, що ці дані дещо відрізнялися від проміжних результатів, які були зафіксовані 26 грудня. Їх можна побачити на «Главкомі» тут. Наприклад, якщо два тижні тому кандидатка Богдана Ярова йшла на другому місці, то 7 січня станом на обідній час вона навіть не потрапляла до 15-ки переможців. Підсумкова турнірна таблиця для Ярової також залишилася невтішною. Вона посіла лише 16 місце серед 40 претендентів.

Оприлюднено неофіційні підсумкові результати конкурсу до Громадської антикорупційної ради Міноборони

У соцмережах кандидатка коментувала цей провал. Ярова визнала, що програла, але миритися з цим, очевидно, не збирається. «Я довго мовчала, що відбувалось за кулісами голосування на безкоштовну роботу в антикорупційній раді, все думала що схаменуться. Але ніт. Зберусь з думками і напишу як технічно вас, громадо, сьогодні н@@@и», – написала кандидатка.

Собі в адвокати Ярова покликала радницю з ґендерних питань Командування Сухопутних військ ЗСУ Оксану Григор’єву, яка вказала на ймовірні порушення під час конкурсу. Григор’єва стверджувала, що поставила позначку підтримки навпроти прізвищ кандидатів Ярової і Кривошеї, однак система не показала, що голоси за цих людей враховані. «Яким же було моє здивування, коли вже в проголосованому списку я побачили всіх за кого голосувала, крім Геннадія Кривошеї і Дани Ярової. Як це взагалі можливо? Переголосувати, щоб добавити ще двох кандидатів неможливо, бо цей IP вже проголосував, але ж є питання, куди пропали люди і хто в цьому винен»», – бідкалася Григор’єва.

Ще вдень, у розпал голосування, після оприлюднення попередніх даних кандидат Геннадій Кривошея вочевидь також не побачив себе серед тих, хто лідирує. Він відразу пригрозив судом через нібито порушення, які супроводжували конкурс. «Буду судитись. Адже є явні порушення по голосуванню», – написав Кривошея у Facebook. Порушенням кандидат назвав не сам процес голосування, а допущений до конкурсу список кандидатів, натякаючи на переважну кількість представників «Демократичної сокири» і цілої мережі близьких до неї організацій. До прикладу, Юрій Гудименко окрім того, що є головою правління «Ветеранської сокири», також є членом правління «Центру суспільного контролю», кандидати від якої також брали участь у конкурсі.

Однак громадський активіст Тарас Шамайда у відповідь розкритикував Кривошею й обвинуватив його у спробі штучного зриву виборів. Мовляв, якщо раніше бачили порушення, чому говорите про них тільки зараз? Кривошея відповів, що уже подав скаргу.

Тим часом піаркампанія за чи проти окремих кандидатів не зупинялася у мережах. Telegram був найбільш активно долучений до цього процесу. Окремі канали то публікували, то видаляли повідомлення із критикою чи піаром окремих претендентів. Наприклад, один з популярних анонімних каналів прямо обвинуватив колишнього заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, а нині радника міністра оборони, в тому, що нібито він «відкрутив» голоси за Ярову. Проте жодних доказів обвинувачень про це не на надав. Згодом цей допис взагалі зник.

А ось ті кандидати, які лідирували, не побачили жодних проблем ні у списку претендентів, ні у процедурах, ні у перебігу голосування. Перший у фінальному списку Юрій Гудименко прокоментував результати виборів так: «Це. Абсолютно. Неймовірно. Ви не просто круті. Ви найкращі. І ми бачимо, як вам болить те, що відбувається в Міністерстві. Ми не підведемо».

15 переможців. Хто вони

Юрій Гудименко, «Ветеранська сокира». Переобраний.

Відомий громадський і політичний діяч. Колишній член «ВО «Свобода» і партії «Демократична сокира», членство якої призупинив 24 лютого 2022 року. З першого дня великого вторгнення Росії пішов добровольцем до Збройних сил. Служив сапером. Брав участь у виконанні бойових задач на Київщині, зокрема в Ірпені. 27 червня 2022 року на Харківщині отримав важке поранення, був звільнений з лав ЗСУ у званні молодший сержант. До громадського сектору повернувся після поранення на фронті.

Тетяна Ніколаєнко, «Незалежна антикорупційна комісія». Переобрана.

Журналістка, нині працює у виданні «Цензор.нет». Філолог за освітою, з 2004 року приватний підприємець. Чинний член громадської антикорупційної ради Міноборони. Відома своїми антикорупційними розслідуваннями оборонних закупок під час минулої каденції Громадської ради.

Анастасія Шуба, «Антикорупційна сокира». Переобрана.

Юрист. У 2017-2018 роках працювала юрисконсультом відділу стратегічного планування та розвитку на держпідприємстві «Адміністрація морських портів України». Нині фізична особа-підприємець. У 2021-2024 роках була членом Ради громадського контролю при НАБУ. Безпартійна.

Микита Соловйов, «Антикорупційна сокира». Новообраний.

Колишній викладач Харківського військового інституту. З 2020 року приватний підприємець. Як зазначив Соловйов у своїй біографії, громадською діяльністю він займається з 2004 року, брав участь у розробці законопроєктів, брав участь як юрист у судових спорах. Член партії «Демократична сокира». З 2022 року радник Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Микита Штанков, «Ветеранська сокира». Новообраний.

Соціолог, соціальний філософ. З 2017 року займається підприємницькою діяльністю. У 2020-2022 роках служив за контрактом у ЗСУ. З лютого до червня 2024 року – член Ради громадського контролю НАБУ. Безпартійний.

Ореста Бріт, Благодійний фонд «Благодійне об’єднання нації». Новообрана.

Закінчила цілий ряд університетів, зокрема Сорбонну у Парижі. Має економічну і юридичну освіту. Колишня радниця Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, волонтерка. Безпартійна.

Олена Нишпорка, «Антикорупційна сокира». Новообрана.

За освітою педагог, бухгалтер. Безпартійна.

Олег Чернов, «Українське правниче товариство». Новообраний.

За освітою журналіст. Колишній гендиректор «Глобал медіа холдингу» у Запоріжжі. Брав участь у бойових діях з початком великої війни Росії проти України. Звільнений зі служби 19 травня 2024 року у званні старший сержант, інструктор. Працює редактором інформаційного видання «Форпост», є керівником секретаріату Запорізької обласної організації «Європейської солідарності». Ексдепутат Запорізької обласної ради.

Максим Костецький, «Незалежна антикорупційна комісія». Новообраний.

Юрист за освітою, адвокат. Із 2014 до 2017 року працював юрисконсультом відділу судової роботи у концерні «Укроборонпром». Також був юридичним радником та проєктним менеджером у Transparency International Ukraine. У 2020-2021 роках працював консультантом з юридичних питань у партії «Голос», також був помічником-консультантом народного депутата, «ударівця» Артура Палатного. Як писав «Главком», наприкінці квітня 2024 року змінився керівник маловідомої партії «Платформа справедливості». Її новий очільник – Максим Костецький, голова ГО «Центр формування політики», до 2023 року – керівник транспортного напрямку благодійного фонду Сергія Притули.

Віктор Біщук, «Українське правниче товариство». Новообраний.

Має декілька спеціальностей. За фахом є геологом, також фахівцем з державного управління. Працює головним редактором інтернет-видання «Львівська пошта». З листопада 2015 року по листопад 2018 року працював політичним оглядачем на телеканалі Zik. Звільнився після появи інформації, що телеканал потрапив в орбіту Віктора Медведчука. У 2006-2010 роках був депутатом Буської райради від Народного руху України. З 2002 до 2014 року був членом громадської організації «Молодий Народний Рух».

Ветеран російсько-української війни. З початком повномасштабного вторгнення Росії пішов добровольцем до Збройних сил.

Олена Трегуб, «Незалежна антикорупційна комісія». Переобрана.

Політолог за освітою. З 2008 до 2013 року була оглядачкою у Kyiv Post, The New York Times, Уніан. Працювала також у Transparency International З квітня 2015 до червня 2017 очолювала Департамент міжнародної економічної співпраці у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. До того була радницею міністра Айвараса Абромавичуса. Безпартійна.

Катерина Даценко, «Центр суспільного контролю». Новообрана.

Журналіст за фахом, волонтерка. Працювала на регіональному «33 каналі», була ведучою, а потім і керівником інформаційного відділу радіо Міноборони «Армія FM». Також працювала керівником підрозділу стратегічних комунікацій ситуативного центру у Київській міській військовій адміністрації в 2022-2023 роках. З червня 2024 року є членом Ради громадського контролю при НАБУ.

Антон Микитюк, «Центр суспільного контролю». Новообраний.

Має юридичну освіту. Підприємець. У 2022-2023 роках – заступник секретаря Ради економічної безпеки України, З 2022 року – заступник голови Ради громадського контролю при НАБУ. Безпартійний.

Віталій Масюк, «Українське правниче товариство». Переобраний.

Економіст. Нині проходить навчання, аби здобути фах Публічне управління та адміністрування. Масюк є співзасновником та керівним партнером в компанії «Аш Бі Джи Сістемз», яка спеціалізується на інноваційних рішеннях у галузі бізнес-аналітики та управлінні комп’ютерними системами, є резидентом простору Дія.City. Також входить до експертної ради Українського ветеранського фонду, державної установа у сфері управління Міністерства у справах ветеранів. Також Масюк є членом Ради громадського контролю Національної служби здоров’я України. Безпартійний.

Віктор Прудковський, «Центр суспільного контролю». Переобраний.

Має освіту фінансиста і незакінчену юридичну. Підприємець, очолює ТОВ «Шерп», яке займається, зокрема, вантажним автотранспортом і торгівлею. Є членом Ради громадського контролю при НАБУ. Безпартійний.

Коли будуть офіційні результати

Після закінчення голосування на офіційному вебсайті Міноборони протягом п’яти робочих днів буде розміщено оголошення про результати проведення конкурсу, а також оприлюднено склад Антикорупційної ради, ідеться на сайті Міноборони.

Михайло Глуховський, «Главком»