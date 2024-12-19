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Росіяни ставили Путіну незручні питання на пресконференції (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росіяни ставили Путіну незручні питання на пресконференції (фото)
Екран студії під час пресконференції Путіна
фото: росЗМІ

У диктатора запитували про портрет, який висить у його кабінеті

На екранах студії, в якій проходить пресконференція Володимира Путіна, періодично з'являлися незручні питання до російського диктатора від громадян. Про це повідомляють росЗМІ.

Так, на екранах студії, висвітлилося питання про те, чи не здається росіянам, що їм не повідомляють усієї інформації про те, що відбувається в країні.

Також російські видання назвали деякі запитання абсурдними. Наприклад, у диктатора питали про портрет, який висить у його кабінеті.

6 фото
На весь екран
На екранах студії з'являлися питання до Путіна
фото: росЗМІ

Однак Володимир Путін поки що не відповів на жодне із тих питань, які висвітлювалися на екрані студії.

Раніше BBC у 2017 році писала з посиланням на тих, хто готував пресконференцію Путіна, що всі питання, включаючи спливаючі на екрані, заздалегідь узгоджуються з Кремлем. Про те ж повідомлялося у 2023 році.

Нагадаємо, що Володимир Путін приніс із собою на пресконференцію прапор 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, яка скоювала воєнні злочини під час окупації населених пунктів під Києвом. Про це стало відомо із пресконференції очільника РФ за підсумками 2024 року.

155-та бригада з перших днів повномасштабної війни брала участь у бойових діях на фронті. Вона причетна до вбивств мирних жителів у Бучі, Ірпені та Гостомелі Київської області.

Також Путін шокував поясненням, навіщо кидає росіян на війну в Україні. Диктатор заявив, що стабільність та розміреність викликають у Росії нудьгу, а тому «двіжуха» є необхідною. Такими словами він пояснив розв’язання війни проти України.

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Теги: журналіст путінський режим путін росіяни росія

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