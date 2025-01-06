Головна Країна Політика
search button user button menu button

Міноборони затвердило стратегію розвитку людського капіталу в Силах оборони

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Міноборони затвердило стратегію розвитку людського капіталу в Силах оборони
Оборонне відомство запроваджує нові підходи до соціального захисту військовослужбовців
фото з відкритих джерел

Документ охоплює весь професійний шлях військовослужбовця

Міністерство оборони ухвалило стратегію розвитку людського капіталу в Силах оборони до 2027 року. Вона має на меті модернізувати управління військовим персоналом. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Документ охоплює весь професійний шлях військовослужбовця – від початку служби до переходу в цивільне життя.

Зокрема, стратегія передбачає:

  • вдосконалення військової освіти та її інтеграції з управлінням кар'єрою;
  • впровадження прозорої системи грошового забезпечення та соціального захисту;
  • покращення медичного обслуговування та реабілітації військовослужбовців;
  • підтримку сімей загиблих та зниклих безвісти захисників.

Важливим аспектом є також поглиблення співпраці з НАТО, впровадження євроатлантичних стандартів у систему підготовки та управління кар’єрою військовослужбовців, підвищення готовності підрозділів до спільних операцій. Реалізація стратегії передбачає розробку щорічних планів та моніторинг досягнення ключових показників. Взаємодію координуватиме спеціально створена Міжвідомча робоча група.

«Успішне впровадження документа допоможе зміцнити обороноздатність України, прискорити процес євроатлантичної інтеграції та забезпечити ефективний розвиток людського капіталу Сил оборони», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські війська активно розпочали наступ у Курській області. За даними ISW, Сили оборони просунулися в полях на південний захід і південь від Бердіна і увійшли в південну частину населеного пункту.

Щодо військ РФ, згідно з геолокаційними кадрами, росіяни просунулися в західній і південній частині Махновки (трохи на південний схід від Суджі). Водночас росіяни побоюються, що поновлені українські дії в Курській області можуть бути відволікаючими зусиллями.

Як повідомлялося, станом на зараз серед 12 тис. солдатів Північної Кореї, які воюють проти України на боці РФ у Курській області, убито або поранено 3,8 тис. військових.

До слова, росіяни висловили стурбованість щодо здатності військових армії РФ реагувати на тривалі загальновійськові зусилля України з інтеграції можливостей радіоелектронної боротьби (РЕБ). Зокрема, щодо здатності українських сил завдавати удари великої дальності поряд із проведенням наземних операцій.

Теги: Міноборони військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Низка вітчизняних виробників представила більше десятка моделей дронів, деякі з яких здатні нести до 3 кг корисного навантаження
Міноборони показало роботу FPV-дронів на оптоволокні
2 сiчня, 13:17
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України
Нічна атака РФ: Повітряні сили ЗСУ відзвітували про збиті цілі
2 сiчня, 10:09
Люди року 2024. Українська версія
Люди року 2024. Українська версія підсумки
31 грудня, 2024, 09:45
Кім Чен Ин зазначив, що впродовж року Росія та КНДР вивели свої зв’язки на новий рівень
Кім Чен Ин надіслав вітального листа Путіну: подробиці
31 грудня, 2024, 04:37
Крривдниці правоохоронця загрожує до п'яти років тюрми
У Хмельницькому жінка наїхала на поліцейського, рятуючи чоловіка від ТЦК. Що їй за це?
21 грудня, 2024, 12:00
Система супроводу військовослужбовців була запроваджена з 1 жовтня цього року
Міноборони завершило перший етап створення служб соціального супроводу
17 грудня, 2024, 18:42
Звіт ISW щодо війни в Україні 16 грудня
Окупанти просунулися під Сіверськом, Торецьком, Покровськом і Вугледаром – карти ISW
16 грудня, 2024, 04:16
Найбільшою платою в разі поразки є знецінення пам’яті наших героїв
Мир за будь-яку ціну? Так це не працює
11 грудня, 2024, 13:49
Китайські військові поки що не коментують та не підтверджують, що проводять будь-які навчання
Китай почав найбільші за тридцять років військові навчання
11 грудня, 2024, 05:14

Політика

Міноборони затвердило стратегію розвитку людського капіталу в Силах оборони
Міноборони затвердило стратегію розвитку людського капіталу в Силах оборони
Зеленський висловився про другий термін президентства
Зеленський висловився про другий термін президентства
Повернення на службу після СЗЧ: Банкова зробила заяву
Повернення на службу після СЗЧ: Банкова зробила заяву
«Фіцо заблудився». Ексглава уряду України нагадав колезі, що він робив 10 років тому
«Фіцо заблудився». Ексглава уряду України нагадав колезі, що він робив 10 років тому
Зеленський анонсував посилення ППО
Зеленський анонсував посилення ППО
Шмигаль повідомив, скільки крилатих ракет та дронів планує виготовити Україна цього року
Шмигаль повідомив, скільки крилатих ракет та дронів планує виготовити Україна цього року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
139K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 січня: ситуація на фронті
59K
Сили оборони ліквідували титулованого 22-річного російського боксера
56K
Ворог уже за кілька кілометрів до Дніпропетровщини: командир 3-ї штурмової звернувся до українців
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 січня 2025
25K
Росіяни прорвали кордон на Сумщині? Влада повідомила про ситуацію в області
23K
В окупованому Криму помер батько олімпійської чемпіонки

Новини

Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
Сьогодні, 06:33
Ворог просунувся на декількох ділянках фронту – DeepState
Сьогодні, 05:15
На Харківщині помер пацієнт психоневрологічного інтернату, який сильно обгорів внаслідок пожежі
Сьогодні, 03:25
Курйозний випадок з охороною. Зеленський розповів про візит до Трампа у 2019 році
Сьогодні, 02:56
Зеленський розповів, як ставиться до Ілона Маска
Сьогодні, 02:15
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua