Міноборони затвердило стратегію розвитку людського капіталу в Силах оборони

Документ охоплює весь професійний шлях військовослужбовця

Міністерство оборони ухвалило стратегію розвитку людського капіталу в Силах оборони до 2027 року. Вона має на меті модернізувати управління військовим персоналом. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Документ охоплює весь професійний шлях військовослужбовця – від початку служби до переходу в цивільне життя.

Зокрема, стратегія передбачає:

вдосконалення військової освіти та її інтеграції з управлінням кар'єрою;

впровадження прозорої системи грошового забезпечення та соціального захисту;

покращення медичного обслуговування та реабілітації військовослужбовців;

підтримку сімей загиблих та зниклих безвісти захисників.

Важливим аспектом є також поглиблення співпраці з НАТО, впровадження євроатлантичних стандартів у систему підготовки та управління кар’єрою військовослужбовців, підвищення готовності підрозділів до спільних операцій. Реалізація стратегії передбачає розробку щорічних планів та моніторинг досягнення ключових показників. Взаємодію координуватиме спеціально створена Міжвідомча робоча група.

«Успішне впровадження документа допоможе зміцнити обороноздатність України, прискорити процес євроатлантичної інтеграції та забезпечити ефективний розвиток людського капіталу Сил оборони», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські війська активно розпочали наступ у Курській області. За даними ISW, Сили оборони просунулися в полях на південний захід і південь від Бердіна і увійшли в південну частину населеного пункту.

Щодо військ РФ, згідно з геолокаційними кадрами, росіяни просунулися в західній і південній частині Махновки (трохи на південний схід від Суджі). Водночас росіяни побоюються, що поновлені українські дії в Курській області можуть бути відволікаючими зусиллями.

Як повідомлялося, станом на зараз серед 12 тис. солдатів Північної Кореї, які воюють проти України на боці РФ у Курській області, убито або поранено 3,8 тис. військових.

До слова, росіяни висловили стурбованість щодо здатності військових армії РФ реагувати на тривалі загальновійськові зусилля України з інтеграції можливостей радіоелектронної боротьби (РЕБ). Зокрема, щодо здатності українських сил завдавати удари великої дальності поряд із проведенням наземних операцій.