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Деяких бійців призначатимуть на офіцерські посади по-новому: деталі від Міноборони

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Деяких бійців призначатимуть на офіцерські посади по-новому: деталі від Міноборони
Раніше без офіцерської освіти фахівці з освітою магістра та керівним досвідом могли обіймати лише солдатські посади
фото з відкритих джерел

Президент підписав указ, який спрощує механізм отримання офіцерських звань для солдатів та сержантів з бойовим досвідом

Військові з освітою магістра та керівним досвідом відтепер можуть обіймати офіцерські посади без проходження курсів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Військовослужбовці-магістри з керівним досвідом не менше двох років у цивільному житті можуть призначати на різні посади, включно до категорії полковника. Тепер їм не потрібно проходити курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів та укладати контракт на проходження військової служби.

Раніше без офіцерської освіти фахівці з освітою магістра та керівним досвідом могли обіймати лише солдатські посади.

Як зазначила Черногоренко, зміни важливі тому, що Україна має поповнювати армію фаховими кадрами і давати управлінцям із керівним досвідом всі можливості для розвитку.

Нагадаємо, в Україні планують змінити програму підготовки офіцерів та збільшити терміни навчання.

Як повідомлялося, військові ЗСУ проходитимуть курси з виживання, уникнення захоплення у полон, стійкості у полоні та евакуації (SERE) за новим військовим стандартом. Підготовка складатиметься з трьох рівнів: базового, середнього та поглибленого, кожен з яких має свої специфічні завдання та методи навчання.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий заявив, що Сухопутні війська потребують змін та сучасного підходу до розвитку спроможностей воїнів. Вони мають стати елітою Збройних сил України.

До слова, міністр оборони Рустем Умєров своїм наказом звільнив генерал-лейтенанта Павла Ткачука з посади начальника Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

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Теги: солдат армія війна військові Міноборони військові навчання

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