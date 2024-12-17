Міноборони завершило перший етап створення служб соціального супроводу

Патронатні служби впроваджені на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях у війську

Міністерство оборони завершило перший етап створення служб соціального супроводу військовослужбовців у Збройних силах України. Підрозділи, які більш відомі як патронатні служби, працюватимуть для підтримки військових та їхніх сімей, які потребують юридичної, психологічної, медичної та іншої допомоги. Про це повідомляє Міноборони.



Зазначається, що система супроводу була запроваджена з 1 жовтня 2024 року за ініціативи міністра оборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського.



«Уже сьогодні вона впроваджена на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях у бригадах, полках, флотиліях та окремих батальйонах. Патронатні служби також будуть у військових частинах, шпиталях, територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки», – каже Умєров.

За словами глави оборонного відомства, триває робота над підготовкою фахівців служби соціального супроводу військовослужбовців.



«У вересні відбувся перший навчальний курс, який буде оновлено та розширено на основі отриманого досвіду. Завершення першого етапу створення служб соціального супроводу – це важливий крок до посилення соціальної підтримки військових та зміцнення довіри до українського війська», – зазначив міністр.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена тисне на Україну з вимогою знизити мобілізаційний вік до 18 років, щоб швидко збільшити свої збройні сили для війни з Росією. Зокрема, державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що Україна має прийняти «важкі рішення» про подальшу мобілізацію військ.

Натомість радник президента України Дмитро Литвин заявив, що Україна не веде підготовку до зниження мобілізаційного віку з нинішніх 25 років до 18 років. Наприкінці листопада він вже заявляв про відсутність сенсу знижувати мобілізаційний вік, оскільки Україна не отримує своєчасно обіцяне озброєння від партнерів.

Згодом The Washington Post написала, що Україна розглядає мобілізацію 18-річних на тлі тиску з боку США. Та попри тиск з боку західних партнерів, в Україні мобілізація молоді до 18 років викликає серйозні внутрішні суперечки. Багато українців, зокрема військові, вважають, що країна повинна більше захищати своє молоде покоління, яке є майбутнім держави і вільне від радянського впливу, якого зазнали попередні покоління. Проте, попри ці занепокоєння, ситуація на фронті вимагає мобілізації, особливо коли українські підрозділи відчувають нестачу людей на полі бою.

Як повідомлялося, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський заявив, що Рада не розглядає жодних законопроєктів щодо зниження мобілізаційного віку.

До слова, чоловіків, які не досягли офіційно встановленого мобілізаційного віку, 18-25 років, планують стимулювати до добровільного вступу до лав ЗСУ шляхом запровадження системи мотиваційних контрактів. Як повідомили «Главкому» джерела в Генеральному штабі ЗСУ, умови таких контрактів зараз розробляє Міністерство оборони.