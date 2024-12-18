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Сирський розповів, як Росія цьогоріч посилила свою армію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Сирський розповів, як Росія цьогоріч посилила свою армію
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський
фото: mil.gov.ua/Міноборони

За словами головкома ЗСУ, чисельність російських військ постійно збільшується

Інтенсивність російсько-української війни масштабно зростає. Цього року чисельність військ Російської Федерації в Україні зросла на 100 тис. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю Le Monde.

«Чисельність російських військ постійно збільшується. Цього року, за нашими оцінками, на українській землі перебуває додатково 100 тис. російських солдатів», – повідомив він.

Як зазначив Сирський, «конфлікт досяг такого технологічного рівня, що тепер ми можемо говорити як про протистояння технологій, так і про протистояння збройних сил». Головком наголосив, що саме це значно вплинуло на тактику, яку використовують війська на полі бою.

«Наша головна мета в захисті – завдати противнику максимальних втрат на полі бою і знищити його військовий потенціал у глибині його території», – каже генерал.

Нагадаємо, на Покровському та Курахівському напрямках фронту нині найбільш складна ситуація. Також російські окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках.

Як повідомлялося, російські війська нещодавно просунулися в північному Торецьку на тлі продовження наступальних операцій 16 і 17 грудня.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп хоче рухатися швидко, аби розв'язати питання війни в Україні, хоча знає про небажання України здаватись та заморожувати війну.

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Теги: ЗСУ Олександр Сирський окупанти війна армія

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