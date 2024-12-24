Україна розробляє ракету, яка здатна долетіти до Москви, вибухи в окупованому Мелітополі: головне за ніч

Напередодні Різдва та Хануки Зеленський зустрівся з представниками церков, Україна розробляє ракету, яка здатна долетіти до Москви, в окупованому Мелітополі пролунали вибухи, уряд Італії схвалив подальшу військову допомогу Україні, Румунія затвердила склад нового уряду, росіяни втрачають цілі взводи під час невдалих штурмів правобережжя Херсонщини. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 24 грудня, щоб ви були в курсі подій:

Напередодні Різдва та Хануки Зеленський зустрівся з представниками церков

Президент України Володимир Зеленський напередодні Різдва та Хануки зустрівся з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

«Хочу подякувати вам за те, що ви з українським народом, підтримуєте людей, молитеся за всіх нас. Молитеся щодня за наших бійців – за тих, хто на фронті, хто поранений і кого, на жаль, немає, а також за цивільних українців, які працюють, живуть і навчаються в державі», – сказав Володимир Зеленський.

Окремо Президент подякував капеланам, які підтримують захисників і захисниць на фронті, і висловив сподівання на те, що військове капеланство розвиватиметься й надалі.

Глава держави наголосив, що роль Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій важлива для адвокації України у світі. Адже РФ намагається використовувати церкву для впливу на думку українців, які через війну виїхали за кордон.

Україна розробляє ракету, яка здатна долетіти до Москви

Україна почала розробку нової ракети під назвою «Трембіта», яка зможе долетіти до Москви. Про це пише The Economist з посиланням на українських військових.

Зазначається, що базова версія «Трембіти» летить зі швидкістю в 400 км/год і має дальність у 200 км. Для досягнення Москви розробляється більша і потужніша модель. Серійне виробництво планують запустити після фінальних польових випробувань. Ракету розробили лише за півтора року, хоча цей процес займає багато років

За інформацією видання, поки невідомо, як довго Україна може розраховувати на іноземну військову допомогу, тому ракета «Трембіта» стала одним із військових проєктів, якими держава планує відродити вітчизняну промисловість. У радянські часи Україна була світовим лідером у космічних і ракетних інноваціях. Дніпровський завод «Південний машинобудівний завод» виготовив чотири покоління стратегічних ракет. Але це перервалося у 1994 році Будапештським меморандумом, згідно з яким Україна віддала свої ядерні міжконтинентальні ракетні ракети в обмін на так звані гарантії безпеки.

В окупованому Мелітополі пролунали вибухи

У тимчасово окупованому Мелітополі у Запорізькій області сьогодні ввечері, 23 грудня, пролунали два вибухи.

Зазначається, що вибухи в Мелітополі прогриміли близько 22.10.

«Вибухи чули майже в кожному районі міста. За повідомленнями мелітопольців, звуки вибухів лунали з південного, південно-західного напрямків», – йдеться в інформації.

Також вказується, що перед звуками вибухів, приблизно за пів години, в районі міста було чути «гул».

«Здавалось, що летіли літаки чи ракети», – цитує видання місцевих жителів.

Наразі представники окупаційної адміністрації Мелітополя не коментували ситуацію. Однак в деяких пропагандистських Telegram-каналах з'явилися публікації про роботу ППО, та про начебто збиття одного з безпілотників, які летіли над містом.

Також зазначається, що вибухи також було чути недалеко від окупованого Енергодара Запорізької області.

Уряд Італії схвалив подальшу військову допомогу Україні

Уряд Італії 23 грудня ухвалив закон, який містить «термінові положення щодо продовження дозволу» для передачі Україні необхідного озброєння. Про це повідомляє Ansa.

«Уряд схвалив продовження дозволу на постачання зброї в Україну», – йдеться в повідомленні.

Уряд схвалив декрет, що містить «термінові положення щодо продовження дозволу на передачу військових транспортних засобів, матеріалів та обладнання державним органам України».

Зазначається також, що в липні наступного року Італія проведе конференцію з відновлення України.

Росіяни втрачають цілі взводи під час невдалих штурмів правобережжя Херсонщини

Російська армія втрачає цілі взводи при спробах штурмів правого берега Херсонщини. Попри невдачі, військове командування продовжує відправляти солдатів «на вірну смерть».

Агенти руху «Атеш» повідомляють про складну ситуацію в підрозділах окупантів на лівобережній частині Херсонської області. Зокрема, мова йде про підрозділи 70 мотострілкової дивізії, які зазнали значних втрат під час одного з невдалих штурмів правобережжя.

«Нещодавна спроба штурму правого берега закінчилася для російських військових катастрофою: цілі взводи не повернулися, що серйозно підірвало моральний стан військовослужбовців. Військове керівництво, незважаючи на це, продовжує посилати своїх людей «на вірну смерть», прагнучи знайти більш вигідне місце для висадки десанту», – кажуть партизани.

Румунія затвердила склад нового уряду

Парламент Румунії затвердив склад нового уряду Марчела Чолаку. Після цього міністри склали присягу перед президентом.

Як зазначається, уряд Чолаку отримав 240 голосів «за» при мінімально необхідних 233. Таким чином коаліція контролює близько 54% місць у законодавчому органі.

Раніше три проєвропейські партії, соціал-демократи Чолаку, правоцентристські ліберали та етнічна угорська партія UDMR, узгодили деталі коаліції, яка забезпечила їм парламентську більшість.

Також відомо, що у новому уряді буде 16 міністрів. Водночас Соціал-демократична партія матиме вісім портфелів, а більшість її нинішніх міністрів залишаться на своїх посадах.

Анджел Тилвар зберіг посаду міністра оборони, а міністром закордонних справ став колишній журналіст та письменник, дипломат Еміль Хурезяну.

У столиці Єгипту тривають масові антиурядові протести

У столиці Єгипту – Каїрі, тривають масові антиурядові протести. Зазначається, що масові протести спалахнули у Каїрі. Там люди виступають проти президента Абдель Фаттаха ас-Сісі.

Все через погіршення економічної ситуації, корупцію та придушення громадянських свобод.

Зауважимо, Абдулфаттах ас-Сісі вже майже 11 років перебуває на посаді президента Єгипту.

Сісі обійняв посаду після президентських виборів у 2014 році і був переобраний на виборах, що відбулися в березні 2018 року, отримавши 92% голосів.



У квітні 2019 р. відбувся референдум, за підсумками якого були прийняті поправки, які надають Сісі можливість балотуватися на новий термін та збільшують термін президентських повноважень з 4 до 6 років.

У 2023 році Сісі заявив, що ухвалив рішення знову балотуватися на президентських виборах, і закликав єгипетський народ взяти активну участь у президентських виборах. Через це в Єгипті спалахнули масові протести.

Макрон затвердив новий уряд Франції, глави МЗС та Міноборони зберегли посади

У понеділок, 23 грудня, Президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з прем'єр-міністром Франсуа Байру затвердив склад нового уряду країни. Про це йдеться в заяві Єлисейського палацу.

Себастьєн Лекорну, який був в авангарді військової підтримки України з боку Франції, залишається міністром оборони.

Міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро також зберіг свою посаду.

Ультраправий Бруно Ретайо залишається на посаді міністра внутрішніх справ, відповідаючи за безпекову та міграційну політику Франції.

Міністром юстиції став колишній міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен.

Серед нових облич в уряді – два колишні прем'єр-міністри. Мануель Вальс буде міністром у справах заморських територій, а Елізабет Борн очолить міністерство освіти.

Перше засідання нового уряду відбудеться 3 січня.