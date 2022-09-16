Вдягнути воїна до зими. Скільки це коштує

Спочатку подивіться, що видадуть ЗСУ і не ігноруйте секонди

8 вересня під час чергової зустрічі на базі «Рамштайн» серед інших важливих питань міністри оборони країн-союзниць обговорили питання забехпечення зимовим одягом українських бійців. Країни НАТО пообіцяли допомогти із теплою формою, взуттям і наметами для 200 тисяч військових. На прохання вже відгукнулися США, Канада, Німеччина, Швеція, Данія, та Фінляндія. Сума, на яку вони постачатимуть одяг, взуття та намети становить 40 млн євро.

Загалом держава забезпечує українську армію якісним взуттям і одягом самостійно, і в останні роки – цілком успішно. Було розроблено нову форму та берці, які більшість військових називають кращими навіть за натівські зразки. Тилові служби стараються якомога швидше закривати потреби передової в одязі та взутті.

Володимир, військовослужбовець, який пройшов АТО і воює зараз, пояснює: якщо військовий одяг за якоїсь причини більше не підлягає експлуатації (згорів у бліндажі під час обстрілу, порвався під час бою тощо), можна отримати новий комплект, написавши рапорт на командира.

«У рапорті зазначаєш, як це сталося. У свою чергу командир зобов'язаний провести розслідування по цьому факту і за його результатами видати наказ про видачу нового майна, – пояснює він. – З того, що знаю особисто, командири за кілька днів вирішують це питання. Звісно, бувають затримки, наприклад коли того, що тобі потрібно, немає на складі. У такому випадку військовослужбовець може «психанути» і сам купити, але зрештою йому все одно це дадуть. Ми ж повинні розуміти, що це війна з переважаючим противником. До того ж у нас кількість військових зросла у рази, тому якщо чогось на всіх тимчасово не вистачає – це нормально».

Тобто не секрет, що при всіх зусиллях командування, родичам військових нерідко доводиться самим бігати магазинами у пошуках флісок, термобілизни і зимового взуття. Та й самі військові, перебуваючи на ротації, стараються докупити щось тепле і зручне про запас для себе і побратимів.

«Главком» з’ясував, скільки коштує утеплена військова форма, якщо доведеться купувати її самостійно.

Фліски, термо, штани і берці: ціна і як вибрати

Із настанням холодів актуальності не втрачають футболки і тактичні футболки. Різниця між першими і другими полягає у тому, що тактичні – на довгий рукав. Звичайні можна знайти і за 150 грн. Тактичні – від 350 грн.

Ціни на футболки в українських інтернет-магазинах. Тут і далі колаж: «Главком»

Ночами в Україні на початку осені вже заморозки, тому зростає потреба у термобілизні. Комплект найдешевшої може коштувати і менше 800 грн, але від термобілизни там може бути тільки назва. Важливо, щоби «термуха» відповідала головній своїй функції – виводила вологу, не випускаючи тепло. Тому при виборі слід звертати увагу на щільність тканини, рекомендована – 250 г/м² (вартість такої – у межах 1,5 тис. грн).

Ціни на термобілизну і костюми, які можна вдягнути зверху

Костюм зі штанів і куртки, під які можна вдягти термо, коштують від 700 (не утеплені) до 2,5 тис. грн (утеплені або водовідштовхувальні).

Окремо штани можна знайти і за тисячу гривень, і за чотири, з наколінниками.

Флісова кофта коштуватиме від 300 до 800 грн, флісова куртка – 1000-2500 грн. Обираючи одяг із флісу, варто звернути увагу на щільність тканини, вона має бути не менше 300 г/м².

Комплект зі штанів і фліски можна зібрати за півтори тисячі

І найдорожчий прайс у розділі «Одяг» – зимові штани та куртка для військового. Мінімальна ціна на зазначені позиції – від тисячі гривень. Наприклад, зимові штани без підтяжок коштуватимуть від 900 грн. Окремо підтяжки коштують 280-500 грн.

При виборі штанів потрібно звертати увагу на застібки, вони можуть стати найслабшою складовою одягу.

При виборі зимової куртки важливим аспектом є її вага. Важкий бушлат не завжди такий теплий, як куртка вагою 1,5 кг на сучасному утеплювачі. На такі куртки ціна стартує від 3,5 тис. грн, середня ціна – 4-5 тис.

Теплі куртки і штани для військових коштують дорого і швидко зношуються в умовах бойових дій

Найкраще обирати штани та зимову куртку з мембранною поверхнею, яка відштовхуватиме воду.

Тактичні теплі рукавиці коштують зазвичай від 700 до 3 тис. грн.

Тактичні рукавиці – штука дорога, при цьому вони часто губляться, тому багато військових віддають перевагу звичайним вовняним

Середня вартість демісезонних берців та кросівок – 4-5 тис. грн, але загалом і якість, і ціни дуже різняться. При виборі військового взуття, якщо армія з якихось причин ним не забезпечила, варто спитати поради у досвідчених побратимів, бо тут дуже легко помилитися.

Військові кажуть, що немає кращих берців за українські «Талани». Але якщо вони з якихось причин не підійшли, є багатий вибір серед інших моделей

Скільки коштуватиме утеплитися на зиму військовому

Беремо середню вартість позицій:

тактична футболка – 700 грн;

комплект термобілизни – 1,5 тис. грн;

штани та фліска – 2000 грн;

флісова куртка – 1500 грн;

зимові штани – 2,5 тисячі гривень;

зимова куртка – 5000 грн;

тактичні рукавиці – 1500 гривень;

демісезонне взуття – 3 тисячі гривень;

зимове взуття – 4000 грн.

У результаті, згідно з підрахунками, за весь список доведеться заплатити близько 22 тис. грн. Це, звісно, «середня температура по палаті», бо ціни і потреби дуже різняться. І зазначимо ще раз – зазвичай більшістю одягу військового забезпечує держава. Принаймні, так було в останні роки війни на Донбасі.

Корисні поради від людини з досвідом

Володимир – військовий, який пройшов АТО і повернувся у військо після 24 лютого. Він закликає не ганятися за дешевизною чи брендами, а також не ігнорувати секонди.

«Не треба панічно скуповувати все підряд. Дочекайтеся, що саме видадуть ЗСУ і вже виходячи з того, докуповуйте те, що вам справді потрібно. Видають військовим зараз багато чого. Щось не одразу, але намагаються забезпечити максимально, – пояснює він. – Однозначно потрібна якісна термобілизна. У міжсезонні і до мінусових температур я користувався і користуюсь тією, яку видають у Збройних силах і претензій не маю. Штани й кітель видають, але запасний комплект треба мати! Гарантую, знадобиться. Сам надаю перевагу ще з 2015 року британському мультикаму чи DPM – вдало маскує у наших широтах. Ще потрібно декілька флісок – тонка, товстіша, дуже тепла. Їх видають, річ незамінна! Зігріває, вологу відводить, тепло й комфортно. Додаткову фліску можна придбати на секонді. Наступне – куртка. Звісно, військовим їх видають, вони гарні та якісні, але я користуюсь курткою типу Soft-shell – вона справляється з вітром і опадами, гарно показує себе у різному діапазоні температур – від +5 і до -20».

Володимир наголошує також на важливості мати трекінгові шкарпетки – ноги в них не упрівають і менше мерзнуть.

«Також потрібно запастися засобами для гігієни ніг. Це й антисептики, і спеціальні креми, протигрибкові засоби, – додає він. – А взуття має «дихати» і бути зручним. Зараз Збройні сили видають максимально комфортні берці, важко їх навіть замінити чимось. Я пробував різні варіанти, але вітчизняні найкращі».

Аліна Євич, для «Главкома»