Міноборони повідомило про ситуацію з виплатами грошового забезпечення військовим

Виплати за безпосередню участь у бойових діях будуть у другій половині вересня

Міністерство оборони вже профінансувало військовим частинами 100% коштів щомісячного грошового забезпечення. Це так звані кошти мирного часу – посадові оклади, надбавки за звання та вислугу років тощо. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу.

Також перераховано 100% коштів додаткової виплати за військову службу під час воєнного стану. Це 30 тис. грн кожному військовослужбовцю.

«Виплати за безпосередню участь у бойових діях з розрахунку 100 тис. на місяць будуть профінансувано за планом у другій половині вересня, коли будуть опрацьовані надані відомості від військових частин», – сказала Маляр.

Загалом у вересні за серпень планується виплатити трохи менше 72 млрд грн. Паралельно здійснюються виплати родинам наших загиблих героїв.

«Ситуація з фінансуванням стабільна. Про будь-які зміни ми будемо оперативно інформувати», – кажуть в Міноборони.

Нещодавно заступниця міністра оборони України Ганна Маляр спростувала інформацію у деяких ЗМІ про нібито скасування одноразової виплати 15 млн грн родинам полеглих захисників. Вона запевнила, що рішення уряду про цю виплату чинне і скасовувати його ніхто не планує.