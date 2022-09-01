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Данія передасть зимову форму і одяг для ЗСУ

Альона Боженко
glavcom.ua
Данія передасть зимову форму і одяг для ЗСУ
Данія забезпечить українських воїнів зимовим одягом
фото ілюстративне

Зеленський наголосив на важливості підтримки з боку Данії

Голова МЗС Данії Еппе Кофод заявив, що країна передасть для українських військових зимову форму і одяг. Відповідну заяву лідер зробив за підсумками зустрічі із президентом Володимиром Зеленським.

Міністр закордонних справ Данії привітав зусилля України в боротьбі за незалежність, територіальну цілісність і демократію. Він наголосив, що його країна надаватиме Україні підтримку стільки, скільки буде необхідно.

Своєю чергою Зеленський наголосив на важливості підтримки з боку Данії санкційної політики щодо Російської Федерації. 

Також Зеленський подякував Королівству Данія за згоду долучитися до відновлення об’єктів інфраструктури в Миколаївській області, які постраждали внаслідок російських обстрілів.

«Ми вдячні й дуже цінуємо цю допомогу. Ми сприймаємо це як партнерські й дружні, теплі відносини між нашими державами. Хочу вам подякувати за цю підтримку й таку доволі швидку реакцію», – сказав Зеленський.

До того ж Зеленський запросив прем’єр-міністра Метте Фредеріксен відвідати Україну.

Нагадаємо, Сьогодні, 1 вересня, до Києва з робочим візитом прибув міністр закордонних справ Данії Еппе Кофод.

Додамо, 25 серпня, до Києва прибув з візитом міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо. Міністр відвідав звільнений після окупації Ірпінь. 

Теги: ЗСУ Данія допомога ЗСУ

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