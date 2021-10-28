  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Резонансна аварія у Харкові: дівчина-свідок заявила, що їй погрожують

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дівчина була в авто імовірного винуватця аварії<br /><br /> - Резонансна аварія у Харкові: дівчина-свідок заявила, що їй погрожують
    Дівчина була в авто імовірного винуватця аварії

    Фото t.me/kharkiv_1654

    16-річна пасажирка Infiniti тепер під охороною

    16-річну знайому Миколи Харківського, якого підозрюють у смертельній ДТП у Харкові, Єлизавету Дусик взяли під охорону через погрози, що почали їй надходити. Про це повідомили у Telegram-каналі «Харків 1654».

    Дівчина поки що є єдиною з трьох пасажирів Infiniti, яка прийшла до тями після ДТП: 19-річні Валерій Карякін і Михайло Баранов залишаються непритомними.

    Дусик, яка стала першим свідком у справі про ДТП, на перехресті Одеської та Гагаріна, скаржиться на «погрози фізичної розправи за її свідчення».

    Також вона не розповіла, від кого саме надходять повідомлення. Відомо, що у зв'язку з цим активісти «Hunters» і «Нацкорпусу» забезпечили їй цілодобову охорону.

    Нагадаємо, 26 жовтня у Харкові автомобіль Іnfinity влаштував масштабну аварію.

    Як відомо, за кермом автомобіля, що потрапив у смертельне ДТП у Харкові, був 16-річний підліток. Раніше він потрапляв у поле зору поліції.

    Згодом поліція затримала водія, якого підозрюють у смертельній ДТП у Харкові.

    Варто зазначити, що адвокат 16-річного хлопця після засідання суду заявила, що він не пам’ятає подробиць ДТП, адже після аварії був у шоковому стані і не міг нічого розповісти. Крім того, захисниця ймовірного винуватця ДТП зазначила, що автомобіль з СТО забирав не Коля, а його повнолітній приятель.

    Нагадаємо, сьогодні 16-річного підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові Миколу Харківського суд взяв під варту без права на заставу.

    До слова, адвокатка Інна Данилова, яку батьки «мажора на Infiniti» Миколи Харківського найняли для його захисту у суді після резонансного ДТП, виявилася прибічницею «руського миру», фанаткою ексмера Харкова Геннадія Кернеса та ще й критиком вакцинації.

    Як стало відомо, представник прокурора на судовому засіданні заявив, що 16-річний водій Infiniti Микола Харківський, після злочину одразу написав заяву про нібито викрадення автомобіля.

    Також донька загиблого 58-річного водія Chevrolet у моторошній ДТП у Харкові – Анастасія Носова – звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти знайти хорошого адвоката та свідків.

    28 жовтня на проспекті Гагаріна у Харкові знову сталась смертельна аварія з Infiniti: загинула жінка.

    Читайте також:


    Теги: Харків ДТП
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Резонансна аварія у Харкові: дівчина-свідок заявила, що їй погрожують