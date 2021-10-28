Резонансна аварія у Харкові: дівчина-свідок заявила, що їй погрожують

16-річна пасажирка Infiniti тепер під охороною

16-річну знайому Миколи Харківського, якого підозрюють у смертельній ДТП у Харкові, Єлизавету Дусик взяли під охорону через погрози, що почали їй надходити. Про це повідомили у Telegram-каналі «Харків 1654».

Дівчина поки що є єдиною з трьох пасажирів Infiniti, яка прийшла до тями після ДТП: 19-річні Валерій Карякін і Михайло Баранов залишаються непритомними.

Дусик, яка стала першим свідком у справі про ДТП, на перехресті Одеської та Гагаріна, скаржиться на «погрози фізичної розправи за її свідчення».

Також вона не розповіла, від кого саме надходять повідомлення. Відомо, що у зв'язку з цим активісти «Hunters» і «Нацкорпусу» забезпечили їй цілодобову охорону.

Нагадаємо, 26 жовтня у Харкові автомобіль Іnfinity влаштував масштабну аварію.

Як відомо, за кермом автомобіля, що потрапив у смертельне ДТП у Харкові, був 16-річний підліток. Раніше він потрапляв у поле зору поліції.

Згодом поліція затримала водія, якого підозрюють у смертельній ДТП у Харкові.

Варто зазначити, що адвокат 16-річного хлопця після засідання суду заявила, що він не пам’ятає подробиць ДТП, адже після аварії був у шоковому стані і не міг нічого розповісти. Крім того, захисниця ймовірного винуватця ДТП зазначила, що автомобіль з СТО забирав не Коля, а його повнолітній приятель.

Нагадаємо, сьогодні 16-річного підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові Миколу Харківського суд взяв під варту без права на заставу.

До слова, адвокатка Інна Данилова, яку батьки «мажора на Infiniti» Миколи Харківського найняли для його захисту у суді після резонансного ДТП, виявилася прибічницею «руського миру», фанаткою ексмера Харкова Геннадія Кернеса та ще й критиком вакцинації.

Як стало відомо, представник прокурора на судовому засіданні заявив, що 16-річний водій Infiniti Микола Харківський, після злочину одразу написав заяву про нібито викрадення автомобіля.

Також донька загиблого 58-річного водія Chevrolet у моторошній ДТП у Харкові – Анастасія Носова – звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти знайти хорошого адвоката та свідків.

28 жовтня на проспекті Гагаріна у Харкові знову сталась смертельна аварія з Infiniti: загинула жінка.

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