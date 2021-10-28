Смерть воїна, локдаун у Києві, СІЗО для харківського горе-водія. 28 жовтня за хвилину

Столична влада вводить локдаун у Києві без «червоної зони»

Столиця запроваджує жорсткі обмеження через коронавірус, суд обрав запобіжний захід ймовірному 16-річному винуватцю смертельної ДТП у Харкові

Смертельна ДТП у Харкові: суд обрав запобіжний захід підозрювальному

16-річного ймовірного винуватця смертельної ДТП у Харкові Миколу Харківського Київський районний суд взяв під варту без права на заставу. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.

Сторона захисту клопотала про цілодобовий домашній арешт для хлопця. Адвокат наполягав, що хлопцеві лише 16 років і йому потрібна медична допомога.

За кермом автомобіля, що 26 жовтня потрапив у смертельне ДТП у Харкові, ймовірно був 16-річний підліток. Раніше він потрапляв у поле зору поліції.

Кличко оголосив жорсткий локдаун у Києві

У Києві ситуація з коронавірусом стрімко погіршується. Показники госпіталізації відповідають «червоній» зоні карантину. Про це повідомив під час термінового онлайн-брифінгу мер Києва Віталій Кличко. Мер нагадав, що рішення про віднесення міста до «червоної» зони ухвалює уряд. Водночас, столиця запроваджує суворі обмеження з 1 листопада.

На Луганщині від кулі снайпера загинув солдат із Запоріжжя

У середу, 27 жовтня на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків загинув український військовий. Від ворожої кулі помер старший солдат Віктор Рачугін, повідомляє Запорізький обласний територіальний центр комплектування і соціальної підтримки.

Військовий загинув внаслідок ворожого обстрілу в районі села Новотошківського Луганської області. Загиблому було 36 років.

Вбивство одного з лідерів «Правого сектору» у Сумах

27 жовтня у місті Суми, біля власного під’їзду, прямо на очах у дружини застрелили одного із місцевих лідерів «Правого сектору» Олександра Іваніну.

На місце розстрілу активіста «Правого сектору» Олександра Іваніни у Сумах виїжджало керівництво Нацполіції у Сумській області, відкрито кримінальну справу.

Суд дозволив заочне розслідування щодо ексглави Приватбанку Дубілета

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) дозволив заочне розслідування щодо колишнього голови правління Приватбанку Олександра Дубілета. Згідно з повідомленням, слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування in absenthia (у відсутність – ред.) щодо колишнього голови правління Приватбанку. Це рішення не підлягає оскарженню.

Зазначається, що таке рішення дозволить завершити досудове розслідування щодо підозрюваного, який переховується від слідства за межами території України.

МОЗ затвердив список протипоказань до вакцинації

Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

У документі вказано такі типи протипоказань: