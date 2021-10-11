Битва за Черкащину. Досьє на всіх кандидатів, що висунулися на «окрузі Скічка»

Топмодель, бранець Кремля, свідок у справі про загибель дитини та ведучий весільних свят…

1 вересня у двох мажоритарних округах стартували кампанії на проміжних виборах до Верховної Ради. 6 жовтня завершилася реєстрація кандидатів. Голосування відбудеться 31 жовтня.

На Черкащині в окрузі №197 з центром у місті Золотоноша змагання за депутатський мандат розпочали 27 кандидатів. Причина перевиборів – обраного у 2019-му нардепом дев’ятого скликання Олександра Скічка навесні 2021-го було призначено головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Одномандатний виборчий округ №197 на Черкащині

Головними фаворитами перегонів місцеві експерти називають міського голову Золотоноші Віталія Войцехівського (він представляє «Слугу народу») та народного депутата 8 скликання від БПП, а нині самовисуванця Владислава Голуба. Останнього раніше тісно пов’язували з власником «Миронівського хлібопродукту», курячим мільярдером Юрієм Косюком. Саме з найбільш рейтинговими кандидатами пов’язане застосування традиційної чорної виборчої технології – клонування. Так, в окрузі на Черкащині ЦВК зареєструвала одразу трьох кандидатів із прізвищем Голуб, причому один із них – повний тезка рейтингового екснардепа Владислава Голуба. Зареєструвався кандидатом також повний тезка нинішнього міського голови Золотоноші, провладного кандидата Віталія Войцехівського. Аби це сталося, громадянин Віктор Шевченко за кілька тижнів до реєстрації змінив своє ім’я, прізвище і по батькові на таке, яке повністю повторює ім’я відомого політика Войцехівського. На думку експертів, за невеликої явки виборців і великої конкуренції, яка прогнозується, кандидати-двійники можуть стати своєрідним джокером, адже здатні «відкусити» від 0,5% до 2% голосів. Але буквально в останній момент ЦВК на вимогу Окружного адмінсуду Києва, ухвалила зміни до постанови про реєстрацію Войцехівського-самовисуванця, зареєструвавши його під ім’ям Віктор Шевченко.

Окрім того, ЦВК знайшла спосіб мінімізувати вплив на вибори двійників та однофамільців. Комісія запропонувала присвоїти кандидатам у бюлетені номери, щоб реальні кандидати могли це донести до своїх виборців.

«Специфіка мажоритарки полягає в тому, що виборці дивляться, чи зможе кандидат залучити якісь бюджетні кошти в округ. Тому навіть той факт, що кандидат є хорошою людиною, земляком, хорошим спеціалістом у своїй сфері, не грає ключової ролі», – пояснює в розмові з «Главкомом» черкаський політичний експерт, керівник «Академії стратегічних досліджень» Сергій Пасічник.

«Главком» зібрав досьє на усіх зареєстрованих ЦВК кандидатів у окрузі №197.

Одномандатний виборчий округ №197

(Черкаська область, центр – м. Золотоноша):

Андрій Іллєнко партія «ВО «Свобода»

Кандидат особливого представлення не потребує. Андрій Іллєнко був депутатом парламенту сьомого та восьмого скликань.

Давній соратник лідера «Свободи» Олега Тягнибока спробує реабілітуватися за поразку на виборах до Верховної Ради у 2019 році. Тоді у столичному мажоритарному окрузі №215 він програв Богдану Яременку зі «Слуги народу».

Кандидат задекларував три квартири, дві з яких записані на дружину. Разом з дружиною задекларували $17,5 тис. та 167,4 тис. грн на банківських рахунках.

Богдан Панкевич «Українська галицька партія»

Політик відомий насамперед у Львові. На початку 90-х працював у Львівській облраді, входив до Народного Руху України на чолі з В’ячеславом Чорноволом. У період 1996-2006 років був Почесним консулом Нідерландів у Львові. У 2010-2014 роках – депутат Львівської міськради, у 2016-2018 рр. – голова політради «Української галицької партії», представники якої у Верховній Раді дев’ятого скликання входять до фракції партії «Голос».

Кандидат задекларував невелику квартиру у Львові, 32 кв. м нежитлових площ, земельну ділянку 15 соток. Панкевич має у власності автомобілі Skoda Roomster та Mercedes Benz Vito 110. На банківських рахунках у кандидата майже $10 тис. і 20,3 тис. грн.

Антон Подчапко партія «Влада народу»

За інформацією черкаської телекомпанії «Вікка», Антон Подчапко проходить свідком у жахливій справі, коли від голоду померла однорічна дитина. Справа тягнеться кілька років. Його цивільна дружина Владислава, залишивши вдома двох дітей, поїхала до Антона. З ним вона провела дев’ять діб. У цей час малолітні діти (молодшому був один рік, а старшій дівчинці – три роки) залишилися вдома самі, закритими у кімнаті. Від голоду хлопчик помер, а дівчина врятувалася, бо пила воду для поливу квітів і їла шпалери. Нині горе-мати під вартою, судові процеси тривають. Жінку засудили до восьми років, п’ять з яких вона відсиділа в СІЗО (за законом Савченко один день перебування в СІЗО рахується за два дні). Нині триває апеляційний розгляд справи. Сам Подчапко нібито не знав про ситуацію та був переконаний, що діти під наглядом. Натомість газета «Факти і коментарі» у 2019 році писала про те, що нинішній кандидат у депутати нібито був у курсі того, як поводиться з дітьми Владислава і жодних заходів не вживав. «Владислава Трохимчук і раніше довго не поїла та не годувала дітей, щоб вони мали виснажений і блідий вигляд, з пересохлими губами. Потім Влада фотографувала їх, виставляла знімки в інтернет з несамовитими постами про їх «смертельні хвороби». І збирала гроші «на операцію» для дітей, писали кілька років тому «Факти і коментарі». Що цікаво, очільником партії «Влада народу!» є Олег Зайченко, який був одним із засновників партії «Сильна Україна». Зіркові часи цієї партії припали на часи Януковича, коли її очолював Сергій Тігіпко.

Кандидат у народні депутати України Антон Подчапко з цивільною дружиною Владиславою Трохимчук (Фото: Владислава Подчапко / «ВКонтакте»)

Відповідно до поданої декларації, кандидат, його дружина та дочка не мають у власності ані рухомого, ані не рухомого майна, а також грошових коштів.

Сергій Василюк партія «Команда Левченка «Народовладдя»

Сергій Василюк – лідер музичного рок-гурту «Тінь Сонця». До парламентських виборів у 2019 році Сергій був голосом чи не всіх наймасовіших акцій націоналістів у Києві, оскільки марші «правих» супроводжували пісні його групи. Але після виборів два роки тому зі «Свободою» порвав. Василюк тривалий час співпрацює з політиком Юрієм Левченком, також колишнім свободівцем. Після виходу Левченка зі «Свободи» й утворення політичної сили імені цього політика, Сергій приєднався до нового політичного проєкту. Свого часу під пісню «Їхали козаки» на поле виходила національна збірна з футболу, а боксер Олександр Усик – на ринг. З ним музиканти розійшлися через конфлікт.

Василюк намагається потрапити до парламенту з 2012 року, коли вперше балотувався від партії «Свобода» в окрузі №102 з центром у Знам’янці, що на Кіровоградщині. Тоді він посів друге місце, поступившись «регіоналу» Олександру Єдіну.

Кандидат задекларував квартиру у Києві площею 66,9 кв. м, 103,6 тис. грн і $4 тис. на банківських рахунках.

Віталій Войцехівський партія «Слуга народу»

Віталій Войцехівський – міський голова Золотоноші з 2010 року. Лауреат премії «Людина року – 2015». Має різнобарвну політичну біографію. Під час мерських перегонів Войцехівського підтримувала «Партія регіонів», міську організацію якої він очолював після своєї перемоги.

Кандидат у народні депутати, міський голова Золотоноші раніше очолював Залотоноську міську організацію Партії регіонів

Проте вже у 2015 році, на наступних виборах, міського голову підтримав Блок Петра Порошенка. Та після поразки на минулих виборах п’ятого президента, мер вчергове «перефарбувався». Цього разу до парламенту йде як кандидат від «Слуги народу». По суті, він не зраджує власному кредо – бути завжди у друзях із центральною владою. Войцехівський брав участь у першому регіональному Конгресі місцевих громад, який відбувся у червні за головування президента Володимира Зеленського. Про той захід писав «Главком». Войцехівський запам’ятався тим, що попросив главу держави допомогти з добудовою міського басейна. А вже під час засідання другого Конгресу 30 вересня подякував президенту і обласній владі за допомогу у його добудові. Окрім того, він запросив Володимира Зеленського здійснити у новому басейні заплив в день його відкриття, яке відбудеться незабаром.

У декларації мера вказані два житлових будинки площею 85,2 кв. м і 74,1 кв. м, земельна ділянка 8,5 соток. Кандидат має у власності два автомобілі: Chevrolet Aveo і Toyota Highlander. На банківських рахунках декларант вказав 23,7 тис. грн.

Віктор Шевченко самовисування

Спочатку ЦВК зареєструвала цього кандидата 24 вересня під ім'ям Віталій Вайцехівський. Він став повним двійником популярного, відомого на Черкащині міського голови Золотоноші та одного з головних кандидатів на окрузі. Але в останній день реєстрації, 6 жовтня на вимогу суду ЦВК повернула у реєстраційні дані кандидата його колишнє ім'я Віктор Шевченко.

Самовисуванець Шевченко зазначив, що очолює громадську спілку «Золотоніська громадська міська рада», хоча даних про цю організації в реєстрі громадських організацій знайти не вдалося. Ім'я Віктор Шевченко на Віталій Войцехівський змінив 14 вересня, за 10 днів до реєстрації кандидатом у депутати.

До речі, декларацію до ЦВК кандидат подав 20 вересня ще під старим іменем та прізвищем. Попри це, ЦВК документи прийняла та кандидата під новим ім'ям зареєструвала.

У декларації кандидат зазначив, що проживає у Києві, тимчасово не працює. Хоча раніше трудився інженером у будівельній компанії. Ані рухомого, ані нерухомого майна, якщо вірити декларації, Шевченко не має.

Наталія Степушенко партія «Нові обличчя»

Не дуже відома кандидатка ані на Черкащині, ані на всеукраїнському рівні. Степушенко є членом команди колишнього міського голови Ірпеня Володимира Карплюка, депутаткою Бучанської районної ради від «Нових Облич», наймолодшою учасницею проміжних виборів – Наталії 21 рік. Кандидатка працює секретаркою у ТОВ «Спецкомплектпостач», яка займається будівництвом доріг і автострад.

У своїй декларації Степушенко вказала лише стипендію в розмірі 5 тис. грн.

Руслан Алексіюк партія «Рівне разом»

Заступник директора з виховної роботи у Рівненському економіко-технологічному коледжі Національного університету водного господарства та природокористування. Засновник і власник ТОВ «Студія Обріз. Продакшн», яке займається виготовленням кіно- та відеофільмів, телевізійних програм. Принаймні, про це йдеться в переліку видів діяльності цього товариства. Руслан Алексіюк є одним із керівників Клубу веселих та найкмітливіших Рівного. Руслан Алексіюк є ведучим свят, працює на весіллях. Вартість його послуг стартує від 7 тис. грн. Інформація про це розміщена на рівненських сайтах.

Кандидат у депутати Руслан Алексіюк є відомим у Рівному ведучим весільних свят

Партію «Рівне разом», яка висунула кандидата у депутати, пов’язують із рівненським забудовником Романом Курисом. Наразі партія ніяк не заявляла про себе на всеукраїнському рівні, хоча уже встигла потрапити у скандал на рівні місцевому. Як пише рівненське видання «Четверта влада», у 2020 році у період місцевих виборів стався скандал у територіальній виборчій комісії. У списку кандидатів до міськради була порушена гендерна квота. Списки, зрештою, партійці виправили, але ж затверджувала кандидатів партійна конференція, яка зробила це із порушенням закону. Було навіть відповідне відео з підтвердженням, але партія дуже швидко це відео видалила зі своїх ресурсів.

Кандидат задекларував земельну ділянку площею 5 соток, квартиру 53,5 кв. м і невеличку кімнату. Окрім того, Алексіюк має у власності автомобіль Citroen Grand C4 Picasso.

Вячеслав Резніков «Команда Андрія Балоги»

Резніков представляє політичну силу нинішнього очільника міста Мукачеве Андрія Балоги. Раніше Резніков очолював у Мукачеві відділ профілактичної дезінфекції. Нині працює у ТОВ «АВЕ Мукачево», яке надає послуги з вивезення твердих побутових відходів. Як зазначає видання «Стопкор», засновниками цієї фірми є Мукачівське КП «Чисте місто», львівське ТОВ «Аве Умвельт Україна» та угорське НГСЦ «Мішкольц Корнєзетведелмі Еш Гуллодекгоздалодаші Корлатолт Фелегошегу Таршашаг». Кінцевий бенефіціар – Даніел Кршетінскі з Чехії. ТОВ «АВЕ Мукачево» фігурує у низці судових справ, зокрема у двох кримінальних провадженнях. Одне з них стосується економічного злочину. За час свого існування підприємство виграло державних закупівель на понад 111 млн грн. З них виконано договорів на 30,25 млн грн.

У декларацію кандидат вніс будинок площею 176 кв. м і квартиру на 50,9 кв. м у Мукачеві, два автомобілі: Volkswagen Golf і Ford Fiesta. Разом з дружиною Вячеслав Резніков зберігає готівкою 365 тис. грн та близько 20 тис. грн на банківських рахунках. Примітно, що дохід як ФОП у декларації не відображено.

Леонід Даценко самовисування

Радник Черкаського міського голови Анатолія Бондаренка. Депутат Верховної Ради сьомого скликання від «Батьківщини». Леонід Даценко виграв повторні вибори у 2013-му в цьому ж мажоритарному окрузі №197. У 2015 р. очолив Черкаський обласний осередок партії «Відродження», засновниками якої у 2004 році були покійний мер Харкова Геннадій Кернес і ексрегіонал Віталій Хомутинник. У 2016 році розірвав відносини з «Відродженням», пояснив це незгодою з позицією партії, яка «послідовно партія робила кроки на підтримку чинної влади».

У 2020 році минулого року безрезультатно намагався потрапити до Черкаської облради від «Європейської солідарності». Раніше кілька разів балотувався до парламенту від НУНС, Блоку Костенка-Плюща, «Батьківщини», але вибори програвав. У березні цього року висловився за те, щоб у Черкасах згорнули будівництво аеропорту, проєкту, що «тягнувся останні три десятиліття та викачував із місцевих бюджетів кошти на «утримання», цитує політика місцеве видання «ПроЧерк». Даценко аргументував свої вимоги тим, що перельоти у межах країни нерентабельні.

На банківських рахунках тримає 48,2 тис. грн і $1,8 тис.

Олена Козачук партія «Молодий Харків»

Олена Козачук народилася у Росії, проживає на Київщині, але балотується в окрузі на Черкащині. Є фізичною особою-підприємцем. За інформацією системи YouControl, кандидатка займається «дослідженням кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки».

Задекларувала квартиру у Чубинському на Київщині площею 63,5 кв. м, разом з чоловіком мають 300 тис. грн готівкою.

Григорій Козьма «Блок Едуарда Гурвіца»

Головний редактор одеського журналу «Громадське слідство», соратник колишнього міського голови Одеси Едуарда Гурвіца. Цікаво, що на сайті видання автором усіх текстів є лише Козьма. Він також є засновником ГО «Інститут досліджень і стратегій». Кандидат також є підприємцем, зареєстрував близько 20 видів діяльності, від правових послуг до надання в оренду автомобілів, займається також «іншою діяльністю, пов’язаною з відходами».

Кілька років тому разом зі своїм партнером у громадській діяльності, раніше членом «Народного руху України» Михайлом Кузаконем, стали жертвою нападу в селі Червоний хутір, на Одещині. У серпні 2018-го невідомий протаранив легковик, на якому їхали громадські активісти. Тоді водій вантажівки цілеспрямовано направив її в автомобіль з активістами, а сам на ходу вистрибнув і втік. Козьма назвав такі дії нападом, пов’язаним із журналістською діяльністю. Мовляв, він часто отримує погрози.

Розбитий автомобіль, на якому у 2018 році їхали активісти Григорій Козьма і Михайло Кузаконь

Нині за даними ЦВК, Козьма є безпартійним. Натомість є учасником громадсько-політичного руху «Калина», який очолює якраз Михайло Кузаконь. Минулого року на виборах до міської ради виступ в агітаційному ролику присвятив доведенню, що Едуард Гурвіц завжди був «незалежним і від Києва, і від обласної влади, чого не вистачає іншим політикам».

У декларації кандидат вказав квартиру 60,7 кв. м і сім автомобілів: два Ford Connect, Renault Espace V6, Mercedes 112 CDI, Toyota Solara, Cherry QQ, Chrysler C200, а також $22 тис. готівкою.

Роман Коніжай «Молодіжна партія України»

Кандидат у депутати є підприємцем у сфері права. Працював помічником народної депутатки восьмого скликання Ірини Луценко. У 2019 році був довіреною особою кандидата у народні депутати Владислава Сидоренка, який балотувався в окрузі №94 на Київщині. Тоді там переміг відомий колишній журналіст і депутат Олександр Дубінський. А Сидоренко посів передостаннє місце.

Цього разу Коніжая висунула у депутати «Молодіжна партія України». Її на рубежі 2000-х очолював колишній соратник Віктора Ющенка та Віктора Януковича Юрій Павленко, який нині є народним депутатом від ОПЗЖ.

Кандидат задекларував три квартири: 118 кв. м і 76,5 кв. м у Києві, 226,4 кв. м у Лазурному, на Херсонщині, гараж 15,1 кв. м, і кілька земельних ділянок загальною площею 4,4 тис. кв. м. Також задекларовано три автомобілі: Suzuki SX4, Volkswagen Passat, Volvo 340. До декларації внесені відомості про $45 тис., 124 тис. грн і €2,5 тис. готівкою, а також 2,5 тис. грн, €167 і $33 на банківських рахунках.

Петро Кур'ят «Справжня Україна»

Кур’ят втретє намагається стати народним депутатом. У 2004 році балотувався від «Всеукраїнської партії трудящих», але до парламенту не потрапив. До речі, тоді цю партію очолював голова Федерації профспілок України, який обрався нардепом від «Нашої України» Олександр Стоян. Вже у парламенті Стоян «перефарбувався» і став членом фракції «Партії регіонів».

У 2005 році Кур’ят балотувався до Верховної Ради від виборчого блоку «Держава – трудовий союз», але депутатом знову не обрався. Примітно, що партію «Держава» у часи президентства Леоніда Кучми очолював віцеспікер Верховної Ради, а опісля Генпрокурор України Геннадій Васильєв, якого журналіст-розслідувач Володимир Бойко зараховував до кримінальних кіл Донецька. Кур’ят є підписантом або керівником у майже двох десятках фірм. Цікаво, що 10 років тому кандидат позиціонував себе як астролог. У 2010 році був учасником прес-конференції, на якій виступав проти того, щоби Верховна Рада ухвалила законопроєкти, якими передбачалася заборона діяльності екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів, а також астрологів.

Кандидат у депутати залишив декларацію порожньою, про наявність жодних активів не повідомив.

Дмитро Кухарчук «Національний корпус»

Кухарчук – лідер Черкаського обласного осередку «Нацкорпусу». До 28 жовтня 2021 року перебуватиме під вартою за рішенням Печерського суду Києва від 30 серпня 2021 р. 30 серпня біля Печерського райвідділку у Києві поліції чоловік привселюдно порізав собі вени.

Кухарчука разом із Олегом Довбишем підозрюють у вчиненні хуліганських дій біля Офісу президента 14 серпня цього року. Тоді сталися сутички з правоохоронцями, в результаті яких постраждали як протестувальники, так і силовики. У 2020 році балотувався на посаду міського голови Черкас, а також до Черкаської міськради. Але вибори програв. Роком раніше безрезультатно пробував свої сили на виборах до Верховної Ради. Публічно виступив проти продажу землі. «Вже 1300 фірм Ротшильда та Сороса стоять у черзі на купівлю української землі. Крадій привів до влади блазня. Блазень привів Сороса, а Сорос є вершником Апокаліпсису», – такі заяви робив Кухарчук на мітингу біля Верховної Ради у листопаді 2019 року. У січні 2017 року був одним із організаторів блокування трибуни під час засідання Черкаської міськради, протестуючи проти ухвалення бюджету.

До бази «Миротворця» Дмитра Кухарчука було внесено у 2019 році

Кандидат задекларував дві земельні ділянки (6 та 11 соток), дві квартири (68,9 кв. м і 35 кв. м) і два автомобілі Nissan Qashqai s і Mazda CX-5. Окрім того, задекларовано $22 тис. готівкою

У березні 2019 року політик потрапив до бази відомого сайту «Миротворець». «Провокатор. Організатор замовних проплачених мітингів, ходів під прикриттям націоналістичних і патріотичних лозунгів», пояснює сайт.

Андрій Лобунець «Європейська партія України»

Лобунець – член «Європейської партії України», лідером якої є нардеп кількох скликань Микола Катеринчук. Кандидат є директором ТОВ «Центр землеустрою та кадастру», яке займається «діяльністю у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах».

Кандидат у депутати задекларував три земельні ділянки загальною площею 2,1 гектара, а також дачний будинок на 40 кв. м.

Роман Сущенко «Європейська солідарність»

Журналіст інформагентства «Укрінформ» став відомим на всю Україну, коли потрапив у російський полон. Сущенко був бранцем Кремля три роки. Його було затримано і заарештовано 30 вересня 2016 року у Москві. 4 червня 2018 року Московський міський суд засудив Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму за шпигунство на користь України. За даними газети «Коммерсантъ», журналіста обвинувачували в тому числі у спробі з'ясувати можливість нового наступу на Маріуполь з боку бойовиків «ДНР».

Як розповів журналіст вже після звільнення, його підставив кум: «Під час зустрічі він підсунув мені диск під виглядом родинних фото, які у ході слідства «перетворилися» на якісь секретні дані про навчання внутрішніх військ та збройних сил РФ». Сущенка було звільнено з російського полону 7 вересня 2019 року під час обміну. Після повернення до України він пов’язав свою кар’єру з політичною силою Петра Порошенка. Нині Сущенко є першим заступником голови Черкаської обласної ради від «Євросолідарності».

Кандитат задекларував дві квартири у Києві площею 47,6 кв. м і 64,2 кв. м, земельну ділянку 8 соток і гараж. Окрім того, у документі значиться автомобіль Mitsubishi ASX, $235 тис. і €37,3 тис. готівки, а також 223,3 тис. грн на банківських рахунках.

Владислав Голуб самовисування

Чинний голова Черкаської обласної асоціації футболу. Народний депутат восьмого скликання від «Блоку Петра Порошенка», виграв вибори у 2014 році саме у цьому мажоритарному окрузі №197. ЗМІ пов’язували його з курячим мільярдером Юрієм Косюком.

У 2017 році вийшов з БПП. Причини свого рішення не пояснив, натомість заявляв про погрози, які надходять на його адресу. З проханням про захист політик звертався до правоохоронних органів. У 2019-му балотувався у депутати на позачергових виборах в окрузі №198, але не пройшов. У 2014-му працював на посаді заступника голови Київської міської державної адміністрації, а ще раніше, у 2012–2013 рр. – помічником-консультантом народного депутата України від «Батьківщини» Володимира Бондаренка. З 2005 до 2012 року у різні проміжки часу тричі був помічником-консультантом народного депутата п’ятьох скликань Ігоря Гриніва. Експерти називають Голуба одним з основних претендентів на перемогу.

Кандидат задекларував квартири площею 152,5 кв. м, 260,9 кв. м і 137,5 кв. м, земельні ділянки загальною площею 85 соток, кілька паркомісць. Окрім того, декларант зазначив наявність у нього автомобілів Volkswagen Golf і Tesla Model S. Готівкою кандидат у депутати тримає $285 тис. і €51 тис. А на банківських рахунках $52,2 тис., €975 і 320 грн.

Тетяна Радченко самовисування

Підприємець, директор ТОВ «Кредит-ріелті», яка займається діяльністю агентств нерухомості, є членкинею партії «Опозиційна платформа – За життя». У 2015 році балотувалася до Київської обласної ради від партії «Укроп», яку очолював Геннадій Корбан, але не пройшла. Народилася і проживає у Києві.

Кандидатка задекларувала квартиру площею 69,4 кв. м, $470 тис., €190 тис. і 240 тис. грн готівкою.

Юлія Гершун самовисування

Місіс Всесвіт-2018, топмодель світу-2017. Балотувалася до Київради від фракції «Удар», але депутаткою не стала. За інформацією сайту «Чесно», у вересні 2020-го стала членом партії «Удар». За інформацією ЦВК, нині є безпартійною.

Юлія Гершун – колишня телеведуча, працювала на телеканалах «Інтер», «Тоніс», «Прямий», журналісткою червоної доріжки під час Євробачення-2017. З грудня 2018 року – член комісії з захисту прав та інтересів дітей ЮНІСЕФ. З квiтня 2019 року – керуючий партнер україно-єврейського глянцю people.ua. З сiчня 2020 року є директором з питань культурної спiвпрацi та PR у Музеї сучасного мистецтва М17. Гершун є головою благодійного фонду «Розвиток обдарованих дітей». Згідно з інформацією YouControl, вона очолює «Юлія Гершун груп», яке займається видавничою діяльністю. Також очолює громадську організацію «Молодь, яка творить державу». Народилася у Тернополі, проживає в місті Черкаси. Кандидатка не вперше бере участь у парламентських виборах. У 2019 році балотувалася як самовисуванка у мажоритарному окрузі №24 на Дніпровщині, але посіла передостаннє місце, набрала менше як 1% голосів.

Кандидатка у депутати задекларувала годинник Rolex, сережки, кольє Van Cleef & Arpels, кулон Tiffany&Co, картину, стародавню ікону, скульптуру. Ані деталей про твори мистецтва, ані про вартість задекларованого у документі не повідомляється. Задекларовано готівкою $230 тис. і €97.

Владислав Голуб самовисування

Повний тезка колишнього народного депутата від БПП. Народився у місті Комсомольськ, на Полтавщині. Нині проживає у Києві. Працював старшим інспектором у Департаменті організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України.

У декларації не зазначена наявність жодного майна й активів.

Вячеслав Голуб самовисування

Імовірно, ще один підставний кандидат із прізвищем Голуб. Народився та проживає у Чернігові. За інформацією сайту ЦВК, кандидат має середню освіту, тимчасово не працює, безпартійний.

У декларації Голуб зазначив, що має відкритий рахунок у Приватбанку. Але про наявність будь-яких активів інформація відсутня.

Тамара Звягінцева партія «Християнський рух»

Помічниця народного депутата п’ятого скликання Юрія Болдирєва (Партія регіонів). Членкиня партії «Християнський рух». Раніше кандидатка двічі намагалася обратися до парламенту, але безрезультатно. У 2002 році балотувалася за списком своєї партії, але політична сила посіла 29 місце з 33 кандидатів, які брали участь у виборах. У 2012 році балотувалася у мажоритарному окрузі №211, що у Києві. Посіла 12 місце з 18 кандидатів.

Кандидатка задекларувала квартиру 43,5 кв. м у Києві, житловий будинок 84,3 кв. м у селі Кобижча, що на Чернігівщині, автомобіль ЗАЗ 110206

Владислав Пильник партія «Могутня Україна»

У 2019 році кандидат уже балотувався до парламенту у мажоритарному окрузі №145 на Полтавщині. Але посів 13 місце з-поміж 18 кандидатів. На момент балотування був членом політичної партії «Голос» та працював бухгалтером у громадській організації «Платформа ініціатив країни». Входить до керівних органів також у громадських організаціях «Свідомі» та «Рада Лівобережжя». Нині є членом партії «Могутня Україна», безробітним. Одним з лідерів партії «Могутня Україна» є Леся Оробець, народна депутатка кількох скликань.

Кандидат задекларував дві квартири у Києві площею 73,8 кв. м і 30,9 кв. м, а також квартиру у м. Славутич 39,6 кв. м. Окрім того, має автомобіль Chevrolet Lacetti, $66 тис. і 7 тис. грн готівкою.

Іван Степанець самовисування

У 2020 році балотувався до Київської обласної ради, Бориспільської райради від партії «Удар», але депутатом не став. Безпартійний. Кандидат народився у селі Геронимівка на Черкащині, у цьому селі і проживає. З 2015 до 2020 року був депутатом Черкаської районної ради 7 та 8 скликань від партії «Батьківщина». За даними, наданими до ЦВК, безробітний. За даними сайту YouControl, є директором ТОВ «Агроколос Плюс», яка займається вирощуванням зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

Задекларовано три мыкроскопічні земельні ділянки загальною площею 4,68 кв. м, $1 тис. і 155 тис. грн готівкою.

Сергій Чередніченко партія «Антона Яценка»

Є помічником-консультантом народного депутата Антона Яценка. З 2010 до 2014 року працював на посаді заступника міського голови міста Кам’янка, з 2015 року очолює громадську організацію «Народна влада Черкащини». У 2017 році був кандидатом на посаду голови Кам’янської ОТГ від партії «Укроп». Також очолював Чигиринську районну державну адміністрацію. Безпартійний.

Кандидат задекларував житловий будинок у Ребедайлівці, на Черкащині, площею 83,1 кв. м і земельну ділянку у 20 соток в цьому ж селі. Задекларовано також два автомобілі: Audi A6 і Volkswagen Golf.

Михайло Глуховський, «Главком»