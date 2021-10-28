Газ по 4 грн, метро по 5 грн. Як кандидати в мери Харкова дурять виборців

Всі без винятку кандидати, які надали програми, звертали увагу на боротьбу з корупцією

Харків обирає мера. Фантастичні програми реальних кандидатів

Позачергові вибори мера Харкова призначені на 31 жовтня 2021 року. Станом на сьогодні, на посаду претендує 10 кандидатів.

Свої програми розвитку міста до територіальної виборчої комісії повинні подавати партії, які висувають кандидатів. Програми, партій, які представлені у Харківській міськради, виборці можуть прочитати на сайті ЦВК.

Але ця вимога не стосується кандидатів у мери. Тому рух «Чесно» звернувся до всіх десятьох кандидатів у мери Харкова, щоб отримати їхні програми. Станом на 27 жовтня вдалося отримати вісім програм від кандидатів.

Нинішній керівник міста Ігор Терехов наслідує стиль поведінки свого попередника Геннадія Кернеса. Терехов пішов на вибори з тією ж програмою, що й ексмер, який помер, торік. У програмі – 15 пунктів.

Найближчий опонент Терехова, Михайло Добкін, презентує програму на своєму сайті російською. У Добкіна вже пів року працюють п’ять хабів по місту.

У програмах Олександра Скорика, Аліни Мустафаєвої, Костянтина Немічева та Дмитра Мариніна кандидати заявляють про боротьбу з корупцією.

Юриста та самовисуванця Дениса Ярославського, який на минулих виборах набрав 1% голосів, цьогоріч вже звинуватили у співпраці з Добкіним. Кандидат обіцяє харків’янам газ по 4 грн. Самовисуванець Віктор Величков популістично пропонує боротись з безробіттям та обіцяє підвищити зарплати.

Два кандидати не надіслали свої програми руху «Чесно»: Володимир Плетньов від «Партії Шарія» та Сергій Ряполов, який послався на те, що вже тиждень хворіє на коронавірус. Але кандидат мав би створити програму перед тим, як зареєструватися. А надіслати уже готовий документ – не проблема…

Щодо виконання програм, то переможцю знадобиться підтримка більшості депутатів ради. Але склад ради вже сформований і більшість підконтрольна Терехову. Тому іншим кандидатам, які щось обіцяють, треба думати, як у разі перемоги вони залучатимуть голоси депутатського корпусу.

Всі без винятку кандидати, які надали програми, звертали увагу на боротьбу з корупцією або прозорістю роботи міськради. Секретар міськради та в.о. міського голови Ігор Терехов під час передвиборчої кампанії наголосив, що відкритість роботи ради для нього є одним з пріоритетів. Але вже на старті цієї обіцянки не дотримав. Наприклад, за інформацію про прогульників ради у руху «Чесно» традиційно попросили гроші, а засідання ради не стали відкритішими. Депутати, як і виборці, не отримують всіх проєктів рішень.

Виклик корупції оголосив навіть Михайло Добкін, який сам неодноразово ставав фігурантом антикорупційних справ щодо розкрадання землі, коли був при владі. Він говорить, що «громадяни – джерело збагачення нечистих на руку чиновників» та збирається провести аудит КП «Харківські тепломережі».

У програмі Скорика – окремий пункт щодо боротьби з корупцією. Він пропонує розв’язати цю проблему, залучивши громадян, та розглядати пропозиції громади у питаннях управління містом у режимі місцевого референдуму.

Аліна Мустафаєва також майже у кожному пункті говорить про прозорість роботи влади та контроль за нею.

Денис Ярославський пропонує аудит влади, громадське обговорення бюджету та щорічну звітність. Але як юрист Ярославський мав би знати, що, за законом, міський голова і так повинен звітувати щороку.

Віктор Величков у всіх напрямках життя міста – і ЖКГ, і медицина з освітою – говорить про подолання корупції, адже це, на його думку, єдина проблема, яка заважає розвитку Харкова.

Перші два пункти програми Терехова – охорона здоров’я та боротьба з наркоманією. Теперішній в. о. мера говорить про продовження роботи над створенням міського порталу та підвищення матеріально-технічної бази медичних установ.

Перший пункт програми Добкіна, як і Терехова, також про охорону здоров’я. Добкін пропонує свій варіант заохочення людей вакцинуватись: виплати з місцевого бюджету у разі виникнення ускладнень після щеплення та детальна діагностика перед ним. Прибуття швидкої допомоги кандидат обіцяє скоротити до 15 хвилин.

Також Добкін планує запустити програму «Здоров'я харків’ян». В її межах мають щорічно робити діагностику мешканцям міста. Для цього побудують чотири діагностичні центри. Такі амбітні плани потребують витрат з місцевого бюджету. Рішення щодо цього приймають на сесії міської ради.

Вдвічі швидше приїжджатимуть карети швидкої в програмі Олександра Скорика: 5-7 хвилин. Він обіцяє знизити рівень корупції, а 25% бюджету направляти на медицину. Збирається розробити систему муніципальних премій, які будуть нараховувати відповідно до оцінки ефективності роботи лікарів пацієнтами.

Ярославський постійно критикує медичну реформу, називає її непродуманою та руйнівною. Про це він часто говорить на телеканалі «Наш». Кандидат обіцяє усім харків’янам, старшим за 40 років, щорічне безкоштовне медичне обстеження для ранньої діагностики. Схожа обіцянка була і в Добкіна. Але у програмі не уточнено, які саме обстеження це будуть: чи то аналізи, які потребують закупівлю реактивів з бюджету, чи то УЗД, або рентгени, або огляд у лікаря, який кожен може робити безоплатно і зараз.

Самовисуванець та лідер Харківського нацкорпусу Немічев обіцяє капітально відремонтувати лікарні та поліклініки та забезпечити їх усім необхідним для боротьби з коронавірусом. З місцевого бюджету кандидат пропонує доплати лікарям, а громадянам – профінансувати програму «Доступні ліки», яка вже фінансується МОЗ. Можливо, кандидат мав на увазі таку ж програму з однаковою назвою на місцевому рівні.

Дмитро Маринін також пропонує дотації медпрацівникам з міського бюджету та створення нового КП «Комунальна аптека», щоб забезпечити громадян ліками за нижчими цінами. Маринін, як і Скорик, збирається боротися з корупцією у медицині. Обіцяє провести інвентаризацію приміщень, які здані в оренду в лікарнях, та «розібратись» зі стоматологічними поліклініками, керівники яких перетворили їх на приватні кабінети.

У кандидатат Мустафаєвої, яка також працює у бригаді швидкої допомоги, окремого пункту та обіцянок про медицину немає

Чотири кандидати пропонують з бюджету додаткові виплати та переваги вчителям та мотивацію й підтримку обдарованої молоді. Це – Терехов, Скорик, Мустафаєва та Немічев.

Добкін у пункті про освіту вирішив загравати з темою мови: пропонує вивчати у школах російську на рівні з українською. Але тут варто зауважити, що мер не має повноважень змінювати програми навчання у школах.

Олександр Скорик планує створити Східноєвропейський науковий хаб на базі Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» та присвоїти йому ім’я нобелівського лауреата Лева Ландау.

Маринін у сфері освіти обіцяє популяризувати здоровий спосіб життя, подолати побори та, як каже кандидат, відновити шкільну стоматологію та профогляди.

25-річний лідер харківського Нацкорпусу йде в мери

Немічев та Мустафаєва збираються спростити реєстрацію, оновлювати старі та відкривати нові дитсадки. Мустафаєва планує рейтингове оцінювання шкіл, підтримку дитячого дозвілля та гуртків.

У Ярославського пункт про освіту відсутній.

Три пункти програми Терехова присвячені благоустрою, паркам та масштабним святам, які дуже полюбляв Кернес. Ексмер називав «візитівкою» міста парк Горького і приділяв дуже багато уваги будівництву таких зелених зон.

У програмі Добкіна йдеться про допомогу громадянам з оплатою компослуг. Для цього Добкін уже збирав персональні дані громадян. Ця програма називається «Турбота» й передбачає компенсації оплати житлово-комунальних послуг у розмірі дві тисячі грн. Знову ж таки, для виділення такої компенсації необхідне рішення ради, а не лише політична воля міського голови.

Також Добкін обіцяє відбудову промисловості. Популярна обіцянка для тих, хто ностальгує за радянськими часами. Про промисловість постійно можна почути у риториці Юрія Бойка та його однопартійців: повернення приватних підприємств, які незаконно приватизували, до комунальної або державної власності. Але про які саме підприємства у Харкові йдеться – незрозуміло.

Денис Ярославський пропонує поставити системи відеоспостереження з функцією розпізнавання облич у кожному дворі, у школах та дитячих садочках. Окрім того, кандидат обіцяє впливати на формування тарифів, а саме зменшити ціну на газ. Для цього він пропонує створити комунальне підприємство, яке б забезпечувало комунальні потреби, користуючись газом власного видобутку. Такий газ мав би коштувати 4 грн за кубометр, а не майже вісім, як зараз. Де саме у Харкові Ярославський збирається видобувати газ – не зрозуміло.

Нагадаємо, цьогоріч у січні мешканці наближеного до Харкова селища пікетували облраду, вони виступали проти пошуку газових родовищ на їхній території. Чи зрадіють харків’яни, якщо Ярославський почне шукати родовища посеред міста – під питанням. У Харківській області – 52 газових родовища, більшість з них належить ДК «Укргазвидобування». До речі, на темі тарифів на початку року піарився і Терехов. Він обіцяв, що опалення не буде дорожчати.

На вибори мера Харкова йде Денис Ярославський, однофамілець відомого місцевого олігарха Олександра Ярославського

У пункті програми про якісне водопостачання Ярославський пропонує залучити міжнародних інвесторів для заміни старих комунікацій.

Як і у всіх попередніх кандидатів, Мустафаєва також роздає обіцянки щодо зниження тарифів. Кандидатка пропонує ліквідувати департамент ЖКГ як обслуговчий підрозділ та замінити його на ОСББ або приватні компанії. На думку кандидатки, конкуренція між фірмами забезпечить якісні послуги та лояльні ціни. На дахах будівель вона пропонує встановити сонячні батареї та вітряки. Закупити їх планує, отримавши безвідсотковий кредит у держави.

Мустафаєва планує закрити міські ТЕС та замінити їх на автономні системи опалення, які потрібно встановити на дахах будинків та у підвалах. Для економії міського бюджету кандидатка пропонує замінити керівництво міських комунальних підприємств (КП), з яких майже всі є збитковими. А ті, що залишатимуться збитковими та невигідними для міста, взагалі ліквідувати.

Кандидат у мери Харкова від партії Порошенка Олександр Скорик

Як інші кандидати, Скорик також пише про тарифи та обіцяє, що вони будуть «справедливими». Він теж пропонує встановити системи відеоспостереження та обладнати освітленням всі райони міста.

Немічев агітує за відеоспостереження та оновлення наземного транспорту, продовження будівництва метрополітену та нових доріг. А Маринін буде зменшувати кількість комунальних підприємств, встановлювати за бюджетний кошт лічильники, ремонтувати будинки, створювати окремі котельні, повертати вартість проїзду у метро по 5 грн, а в наземному електротранспорті – по 4 грн.

Дивує, що Михайло Добкін у розділі «Екологія» пише, що парки та сквери у Харкові знищені, а місто перетворене на бетонні Джунглі. Адже один зі слоганів його передвиборчої кампанії – «Продовжимо почате разом» — із зображенням парку Горького.

У сфері довкілля кандидат від «ЄС» Скорик пропонує побудувати сміттєпереробний завод та впровадити новітні технології очищення води, перероблювання відходів, збільшити кількість зелених насаджень та відмовитись від кронування дерев.

Мустафаєва пропонує покращити якість питної води, пробуривши у місті сотні свердловин. Що стосується води у річках та водоймах Харкова, то кандидатка пропонує запустити по них прогулянкові катери. Як і Скорик, жінка проти кронування дерев та обіцяє оновлювати зелені зони міста.

Маринін пропонує інвестувати в озеленення, розвиток електроенергії та перевірку всіх підприємств на предмет шкідливих відходів.

Кандидат в мери Дмитро Маринін до 2009 року був радником мера Кернеса, а потім перетворився в його критика

Немічев також говорить про якість води, сортування сміття та пропонує комплексну програму озеленення міста.

Терехов характеризує Харків як місто воєнної слави. У самому тексті програми йдеться про допомогу ветеранським організаціям, патріотичне виховання дітей, проведення заходів та соціальну допомогу ветеранам. Примітно, що у цьому пункті стоїть фотографія з маршу 9 травня біля меморіалу.

Для Терехова, як було й для Кернеса, тема Другої світової війни — привід залучити електоральну підтримку та попіаритися. Нагадаємо, в. о. мера влаштував «побєдобєсіє» з георгіївськими стрічками та вкотре змагався за перейменування проспекту Маршала Жукова.



Харківська влада говорить про продовження свят та концертів для містян. Можновладці так полюбляють концерти, що навіть під час пандемії не нехтували влаштовували їх, наражаючи харків'ян на небезпеку.



У програмі також заявили про створення сімейних просторів та молодіжних центрів. Зауважимо, рух «Чесно» аналізував задеклароване та втілене у життя владою, і ця обіцянка залишається невиконаною з минулого року: ніякого нового будівництва чи заходів у цих напрямках у 2021 році не відбулось.

Добкін у програмі кидає виклик великій кількості розлучень у місті, обіцяє заборонити Марш рівності, який він називає «пропагандою нетрадиційних сексуальних меншин». Цей пункт програми суперечить європейським цінностям.

Натомість Добкін пропонує пропагувати суспільну мораль та культуру. Ці заяви дещо дисонують з тим, як сам кандидат спілкується з підписниками у своїх соцмережах.



Також Добкін вирішив загравати з темою мови. Він обіцяє, що у Харкові кожен зможе розмовляти на будь-якій зручній для нього мові. Здавалось, це зрозуміло і так, але для кандидата це болюча тема, на який він спекулює вже не перший рік. Нагадаємо, раніше Добкін пропонував зробити російську другою державною, що від мера Харкова теж ніяк не залежить. Цього разу кандидат не наважився про це заявити у програмі прямо, а навпаки — обмежився створенням безкоштовних курсів з вивчення української мови.

Терехов пише, що продовжить роботу молодіжної ради та залучить молодь до управління містом. Саме тому його штаб витрачає чималі кошти (вже витратили понад $30 тис.) на позиціювання себе у соцмережах та намагається підкорювати молодих виборців через платформу ТікTок.

Аліна Мустафаєва обіцяє всебічно розвивати спорт та молодь, а також говорить про відновлення міських ДЮСШ, посилаючись на те, якими був спорт за часів СРСР. За аналогією до тих часів, кандидатка переконує, що навчання у школах буде безкоштовним для всіх.

Ярославський обіцяє розвивати хокей, відновити льодову арену Палацу Спорту, а відвідування усіх спортивних секцій зробити коштом бюджету.

Скорик, Добкін та Мустафаєва написали у своїх програмах про розвиток харківського туризму. Добкін планує заохочувати відвідувати Харків гастротурами, Мустафаєва — пішохідними вулицями, Скорик — збереженням культурної та історичної спадщини, відновлення архітектурних пам’яток, впровадження дизайн-коду міста.

Немічев також планує робити вулицю Сумську на вихідні доступною лише для пішоходів. Щодо спорту, то кандидат пропонує ремонтувати дитячі спортивні школи та стадіони, а коштом меценатів переоснастити спортивні бази шкіл.

Маринін збирається розвивати культуру: сплачувати закладам культури за комуналку, створити міський центр водного спорту та базу тріатлону, а також віддати кредит за будівництво парку Горького.

Віктор Величков буде розвивати відносини з містом-побратимом Цинциннаті. У інших пунктах програми кандидат розкидається популістичними обіцянками, наприклад, про підвищення заробітних плат, зниження цін, боротьбу з безробіттям, тіньовою економікою. Зазначимо, що це у повноваження міського голови не входить.

Хто балотується в мери Харкова

31 жовтня відбудуться вибори харківського міського голови. На дільниці треба приходити із засобами індивідуального захисту і по можливості брати ручку. У голосуванні можуть брати і вакциновані, і ні.

Для того, щоб виборці проводили у кабінках менше часу і не створювали черг рух «Чесно» підготував електронний інформаційний бюлетень, який дає розуміння, хто балотується у мери Харкова. Також рух моніторить, як агітують кандидати на Харківщині.

Олександра Щукіна, рух «Чесно»