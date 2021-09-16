«Діти Кернеса». Хто претендує забрати увесь спадок Геннадія Адольфовича?

Чи втрутиться хтось у боротьбу двох найрейтинговіших кандидатів?

Смерть легендарного для Харкова мера Геннадія Кернеса в німецькій клініці «Шаріте» неминуче призвела до боротьби за його спадок. А ділити, дійсно, є що. Кернес з його авторитарним стилем управління намагався тримати в місті з 16-мільярдним бюджетом під контролем практично усі «ресурсні теми». Тому є підозри, що найближчі соратники маніпулювали з оприлюдненням реальної дати смерті шефа та до останнього моменту стверджували, що Кернес «живіший всіх живих». Фактично останні вибори мера проходили уже без його прямої участі (чого раніше апріорі не могло бути), а на фініші кампанія взагалі перетворилася на віртуальну. Офіційна ж звістка про кончину обраного харків’янами мера була дещо цинічно оприлюднена одразу після того, як посади в міськраді та облраді були поділені.

11 вересня стартував новий виборчий процес, у ході якого харків’яни обиратимуть заміну популярному, але спочилому Кернесу. Самі вибори мають відбутися 31 жовтня. Повного списку кандидатів поки нема, але основні інтриги щодо того, хто поб’ється за крісло «наступника Кернеса», вже більш-менш окреслені.

Цар несправжній?

Авторитет Кернеса в Харкові красномовно демонструє той факт, що, як зазначалося вище, він переміг на мерських виборах-2020, взагалі не з’являючись на публіці та не проводячи активної кампанії. Його іменний блок «Блок Кернеса – Успішний Харків» впевнено посів перші місця на виборах у міську та обласну ради, дуже швидко та без особливих проблем створивши більшості з пропрезидентською «Слугою народу». Щоправда, відбувалося це вже без участі Кернеса.

Секретарем міськради в грудні минулого року було обрано соратника Кернеса та його першого заступника Ігоря Терехова, який до сьогодні виконує обов’язки голови міста. Підставою для цього стало подання з електронним цифровим підписом міського голови, який вже фізично не міг брати участі у засіданні міськради. І за це зачепилися опоненти Терехова. Деякі депутати вимагали визнати це рішення незаконним, але суд порушень не знайшов. Втім на старті виборчої кампанії телеграм-каналами та деякими блогерами розганяється інформація, що Кернес був просто недієздатним на момент подання з електронним підписом, тож Терехов весь цей час обіймав свою посаду незаконно. До того ж, з’явилися дані, що обставини госпіталізації Кернеса розслідує Федеральна прокуратура Німеччини, яка може поділитися новою цікавою інформацією з українськими колегами.

Те, що Терехов націлений на участь у виборах, аби замінити колишнього патрона повноцінно, було зрозуміло ще минулого року. Тоді місто заполонили білборди, які мали б запевнити харків’ян, що Терехов – це «Кернес №2». Власне, саме так секретар міськради себе і продовжує позиціонувати. На руку розкрутці Терехова зіграла «випадкова» неквапливість Верховної Ради, яка затягнула призначення нових виборів до осені. Цей час нинішній «в.о.» мера використав, аби максимально скористатися ресурсом, що надає його статус. Він перейняв усі передвиборчі технології Кернеса: активно ходить зі своєю свитою звичайними дворами, багато чого обіцяє, під його «кураторством» стелиться новий асфальт, ремонтуються дахи. Тобто нічого нового – вибудовується імідж типового «батька-господарника», до якого в Харкові звикли. Все це приправляється гучними обіцянками захистити пам'ять маршала Жукова і т.п. Але, вочевидь, Терехову все ж не вистачає специфічної харизми Кернеса, оскільки соціологія не дає йому тих відсотків, які мав колишній багаторічний керівник міста.

Терехов всіляко намагається показати, що є спадкоємцем Геннадія Кернеса (фото: Facebook Ігоря Терехова)

«Слуги» – за бортом

Головний та, скоріш за все, єдиний реальний конкурент Терехова – всім відомий одіозний Михайло Добкін, який раптом вирішив виринути з політичного небуття з новим маскулінно-брутальним стилем. Він розраховує зіграти на ностальгії харків’ян за часами, коли саме він був мером Харкова та головою обладміністрації. Причому робить це, як не важко здогадатися, теж… на своїх давніх асоціаціях з Кернесом. Дійсно, відео, на якому саме Кернес керує записом звернення Добкіна до харків’ян у 2007 році, містило стільки епатажних зворотів, що воно досі є чи не найбільш цитованим навіть у позаполітичній тусовці. Не у кожного відеоролика є своя сторінка в «Вікіпедії».

Саме себе Добкін вважає більш «канонічним» наступником покійного мера, ніж його головний конкурент – Терехов. Добкін не гребує використанням образу та цитат Кернеса у своїй передвиборчій агітації. І це при тому, що, починаючи з 2012-2013 років (дехто каже, що це сталося пізніше – у 2015-2016-му), дороги Кернеса та Добкіна розійшлися. Сам Добкін в одному з інтерв’ю зізнавався, що просто прийшов час «відпочити один від одного».

Не маючи такого доступу до ресурсів, як Терехов, Добкін також копіює стиль «господарника», який вирішує проблеми простих людей. Для цього на його ім’я зареєстрована громадська організація «Наш дім – Харків». Доходить до смішного, коли політичні конкуренти заважають один одному ремонтувати одну й ту саму дорогу. Також команда Добкіна відкрила містом декілька міських просторів – «Добкін хабів», які нібито будуть працювати і після виборів.

Михайло Добкін також у своїй кампанії нагадує про спільну роботу з Кернесом (Джерело: Цензор.нет)

Позиції Добкіна виглядають слабшими: наразі він, за різними соцопитуваннями, відстає від Терехова на 7-10%. До того ж, виконувач обов’язків мера в будь-який момент може включити адмінресурс через контроль над дільничними виборчими комісіями. «Насправді, вирішальною буде явка: якщо з 1,1 млн виборців прийде 330 тис., то 170 тис. вистачить для перемоги в першому турі», – пояснюють інтригу співрозмовники в штабі одного з кандидатів.

«Слуги народу» після провалу тодішнього губернатора Олексія Кучера на минулих виборах (третє місце з результатом трохи більше 7%) вирішили від гріха подалі взагалі не висувати свого кандидата. Хоча про своє самовисування оголосила депутатка міськради від «слуг» Аліна Мустафаєва, що була одним з ініціаторів розслідування щодо цифрового підпису Кернеса.

Зовні така поведінка центральної влади має вигляд «зеленого світла» для Терехова, але джерела «Главкома» кажуть, що той ще не домовився з Офісом президента про підтримку. Хоча і дуже на неї очікує. Втім, можна не сумніватися, що обережний Терехов у будь-якому випадку буде шукати компромісу з центральною владою, як це за будь-якої влади робив Кернес.

«Не можна сказати, що «слуги» злилися на користь Терехова, – підтверджує політолог Володимир Фесенко. – Просто реальна ситуація така, що у них нема свого кандидата, тож краще не влазити в ці перегони . Вони домовляться, хто б не виграв: Добкін, звісно, – більш ризиковий персонаж, але через Ахметова на нього можна впливати. Терехов буде продовжувати лінію Кернеса та не стане лізти у велику політику. Він влаштує, як менше зло, більшу частину еліт – і харківських, і київських».

Фактор Світличної

Альтернативним кандидатом парочці Терехов – Добкін могла б стати ексголова Харківської обладміністрації Юлія Светлична, яка має зараз власну іменну фракцію в міськраді. Її політичні орієнтири лишаються загадкою: з одного боку, вона довгий час працювала головою ОДА за президентства Петра Порошенка та навіть тривалий час при Зеленському, з іншого – Світлична вважається близькою до ексголови Адміністрації президента Ігоря Райніна, який очолює обласний осередок ОПЗЖ. У Верховній Раді Світлична є позафракційною, проте, за інформацією «Главкома», намагалася залучитися у своєму балотуванні в мери підтримкою Банкової, яку, в принципі, могла задовольнити як поміркований патріотичний кандидат.

«Нібито Світлична налаштована на участь у кампанії, – каже Фесенко. – Може, зараз нарвуся на звинувачення в сексизмі, але мені її навіть шкода – з маленькою дитиною влізати в усю цю жорстку боротьбу… Поки кампанія є досить агресивною та полягала у взаємних обмінах команд Терехова та Добкіна, але якщо Світлична раптом вийде до другого туру, почнеться змагання, у кого є гіршим антирейтинг. У парі Терехов – Добкін краща ситуація у Терехова, бо у Добкіна якраз антирейтинг достатньо високий, а у випадку зі Світличною у другому турі – хто його знає... І в команді Терехова певні перестороги щодо цього є».

Чи стане колишня губернаторка Юлія Світлична несподіваним фактором у виборчій кампанії? (фото: glavcom.ua)

Харківський журналіст та активіст Євромайдану Володимир Чистилін констатує, що виборчі «схеми», які були запроваджені Кернесом, діють і зараз. Тільки тепер вже на користь його спадкоємця.

«Якщо щось піде не так — просто докинуть голоси, – впевнений він. – Світлична ж, якщо висунеться, буде на електоральному полі Терехова. Але, думаю, вона розуміє, що брати участь у виборах, аби зайняти умовне третє місце, нема сенсу. Вже залучено дуже багато чорних технологій, і все найцікавіше залишать на останній місяць. Але бабусь, які свого часу голосували за Кернеса та Януковича, нічим вже не проб’єш, там аргументи не діють. Вони всі – за Терехова, місцеві еліти – також. Але в цілому люди втомилися від всього цього – якщо пересічного харків’янина запитати, а коли, власне, вибори, він навіть не скаже».

Втім це точно скажуть у громадянській мережі «Опора», яка спеціалізується на спостереженні за виборчими кампаніями. За даними координатора цієї організації в Харківській області Миколи Зінченка, кампанія в Харкові триває фактично вже з початку літа і він очікує висування в мери міста більше десятка кандидатів.

«На цьому етапі ми бачимо доволі високу активність від багатьох кандидатів, – зазначає він. – У першу чергу, вона зосереджується в онлайні, бо дуже багато реклами в соціальних мережах, є багато білбордів, матеріалів у ЗМІ з ознаками «джинси». «Чорний піар» використовується ледь не проти всіх потенційних кандидатів. Останніми днями почало з’являтися достатньо багато матеріалів проти Світличної, в основному, на ресурсах, що позитивно розповідають про пана Терехова. Йде такий хейт-спіч, що вона неякісно працювала головою ОДА, що вона не зможе нормально працювати міською головою, бо нещодавно народила дитину.

Зінченко передбачає, що, скоріше за все, буде два тури, і у другому ситуація може кардинально змінитися: «Кампанія буде досить конкурентною, надалі концентрація «чорнухи» буде тільки збільшуватись. І я б не відкидав навіть фізичних конфліктів, зокрема, у виборчих комісіях».

Серед прикладів такої «чорнухи» можна назвати скандал з газетою «Час Добкіна», яка містила заголовки на кшталт «Терехов програв Путіну Харків в покер», «В Харкові відкривається перший публічний дім для зоофілів», «Терехов – представник рептелоїдів» і тому подібні. Добкін відхрестився від скандальної газети та заявив, що її зробили в самій мерії.

Патріоти не домовились, у ОПЗЖ – проблеми

Але вже можна називати головних невдах цих виборів. Причому як не парадоксально, вони представляють протилежні ідеологічні табори: мова про ОПЗЖ та так званий патріотично-націоналістичний фланг. Останній (вже не вперше) так і не зміг висунути єдиного консолідованого кандидата. Так звані проукраїнські сили його довго узгоджували, а в результаті наприкінці серпня партії «Акцент», «Голос», «Демократична сокира», «Європейська Солідарність», «Національний корпус» та «Правий сектор» визначили, що такою кандидатурою має стати Костянтин Немічев від «Нацкорпусу». Але представники «Акценту» та «ЄС» миттєво відкликали свої голоси, і зараз відомо, що «ЄС» буде висувати окремого кандидата – голову фракції в облраді Олександра Скорика, який посів друге місце в цих «праймеріз».

«ЄС» висунула голову фракції в облраді Олександра Скорика (Фото: Newsroom)

«Патріоти дуже довго хотіли домовитися, але на фінальному етапі почалися проблеми, – каже Чистилін. – Просто «ЄС» треба розкручувати тут своїх місцевих лідерів, бо наразі ситуація для них не дуже. А Скорик – великий бізнесмен, який може сам вести кампанію. Умовних 6–7% кандидат від проєвропейських сил може набрати».

Але якщо шанси умовних патріотів на Харківщині заздалегідь видаються примарними, то ОПЗЖ досить несподівано зіштовхнулася з проблемою, що в регіоні, який вважається для партії базовим, їй і висувати нема кого. Нардеп та власник ринку «Барабашово» Олександр Фельдман, який був кандидатом від ОПЗЖ на минулих місцевих виборах, цього разу участі у перегонах, скоріш за все, брати не буде.

«Рейтинг Фельдмана в Харкові набагато нижчий, ніж ОПЗЖ, він не асоціюється з ними, а є типовим кон’юнктурником, – пояснює Фесенко. – Різні харківські джерела кажуть, що він фактично зливається під Добкіна. Бо якби Фельдман брав участь, то результат Добкіна був би меншим. А у політсили, яка так популярна в місті, як не парадоксально, свого сильного кандидата нема».

Місцева ОПЗЖ – немонолітна і в ній надто багато груп впливу: хтось орієнтується на того ж Фельдмана, хтось на давнього соратника Віктора Медведчука Андрія Лесика, хтось на вже згаданого Ігоря Райніна. Проявляти активність намагається депутат міськради Андрій Спаський, але, вочевидь, йому складно буде скласти конкуренцію Терехову та Добкіну.

Голова облорганізації ОПЗЖ, екскерівник Адміністрації президента часів Порошенка Ігор Райнін впевнений, що основна боротьба в Харкові розгорнеться в жовтні, коли буде гаряча фаза кампанії. І запевняє, що не все так однозначно.

«Ми будемо обговорювати питання участі у виборах після 20 вересня, зважаючи на політичну готовність та азарт вірогідних кандидатів, – ділиться планами Ігор Райнін. – Життя йде вперед, а в Харкові кампанія з точки зору політтехнологічних прийомів викликає іронію та посмішку. Це рівень 15-річної давнини. Ні в кого нема якоїсь зрозумілої програми. Ті рейтинги, які є зараз, не відображають ситуації, яка буде ближче до дня виборів. Не факт, що люди, яких зараз опитують, взагалі підуть на вибори та проголосують за кандидата, якого називають, за півтора місяці. Харків взагалі став апатичним місцем – наприклад, явка на минулих мерських виборах складала 29%. Тому я вважаю, що всі шанси на перемогу має той, хто проведе саме сучасну кампанію».

Непрості внутрішні стосунки всередині ОПЗЖ демонструє самостійне балотування депутата міськради від цієї партії Анатолія Родзинського. Він не проти, аби партія підтримала його, але нарікає на те, що процес узгодження кандидатів від неї є достатньо складним, тому просто не хоче втрачати час на очікування партійного вердикту.

«За рівних умов я та Добкін мали б рівні шанси на перемогу, але, на жаль, зараз нема рівних умов, – скаржиться Родзинський на адмінресурс. – Терехов практично заблокував доступ до більшості харківських телеканалів, зовнішньої реклами, більшість місцевих телеграм-каналів працюють на нього. Тому виборча кампанія потребує дещо інших підходів, але Добкін поки їх не продемонстрував. Він поставив палатки та ходить дворами, але є простий розрахунок – за чотири місяці до нього на зустрічі можуть прийти десь сім тисяч осіб, які не обов’язково проголосують за нього. Якщо він таким чином отримає три-п’ять тисяч голосів, то це буде десь 1,5%. Цей час, на мій погляд, він міг витратити більш продуктивно».

В юридичні перспективи оскаржити призначення Терехова секретарем міськради Родзинський не вірить. Як і в отриманні від роздмухування цієї історії зайвих електоральних балів для конкурентів нинішнього «в.о.» мера. «Виборці Терехова в переважній більшості телеграм-канали не читають, – впевнений він. – А юридично це все довести буде вкрай важко. Тобто хтось має навести докази, що Терехов особисто це наказав робити: підключати Кернеса до системи життєзабезпечення чи відключати, відправити електронного листа, в якому запропонувати обрати секретаря… Навряд чи тут можна отримати результат у вигляді вироку».

Офіційне висування кандидатів почнеться тільки 21 вересня, а далі на місто чекатиме спекотний виборчий жовтень.

Павло Вуєць, «Главком»