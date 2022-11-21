Директор Yasno розповів, скільки українцям ще доведеться сидіти без світла

Прогнози щодо ситуації з електропостачанням залежать від того, чи будуть нові атаки Росії

Енергетики прогнозують, що скоріш за все жити у режимі відключень українцям доведеться щонайменше до кінця березня. Про це повідомив гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (Yasno) Сергій Коваленко на своїй сторінці у Facebook.

Гендиректор також розповів подробиці щодо сьогоднішніх відключень електроенергії у Києві.

«Сьогодні знову маємо різні відключення: починали з стабілізаційного графіка, але вдень отримали нові обмеження від Укренерго і відключаємось й екстрено. Максимальні обмеження за сьогодні – 391 МВт, відключені більш як 953 тис. клієнтів.

Енергетики, попри погану погоду, зараз максимально стараються завершити відновлення до ще більших холодів. І хоча зараз відключень стало менше, я хочу, щоб всі розуміли: швидше за все жити у режимі відключень українцям доведеться щонайменше до кінця березня», – зазначив він.

Коваленко зазначив, що прогнози щодо розвитку ситуації з електропостачанням в Україні повністю залежать від того, чи будуть нові атаки Росії.

«Базовий сценарій такий: якщо нових атак на енергомережу не буде, то за нинішніх умов генерації електроенергії дефіцит потужності може бути рівномірно розподілений по всій країні. Це означає, що відключення будуть скрізь, але менш тривалими.

Існують також різні прогнози розвитку цієї ситуації, і вони цілком залежать від атак Росії.

Приміром, позитивний: нових атак не відбувається, повертається попередній рівень генерації. Тоді ми, цілком імовірно, будемо мати вдосталь електроенергії, так що зможемо відмовитися від відключень взагалі. Негативний буде у випадку, якщо мережу сильно пошкодять внаслідок атак. Тоді доведеться залучати не лише погодинні стабілізаційні відключення, але і екстрені, за яких світла може не бути дуже тривалий час», – пояснив очільник компанії.

Коваленко закликав українців бути готовими навіть до найгірших сценаріїв щодо ситуації з електропостачанням.

«Мені здається, слід бути готовими до різних варіантів, навіть до найгірших. Запасіться теплим одягом, ковдрами, продумайте варіанти, які допоможуть вам перечекати довге відключення. Краще зараз це зробити, аніж потім бідкатися і звинувачувати когось. Тим більше, всі ми знаємо, хто винен насправді. Я впевнений, що ми впораємося», – написав він.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що в Україні повного блекауту поки що не буде, хоча відключення електроенергії ще продовжуватимуться.

Виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук розповів, що після російських масованих обстрілів енергетики поступово відновлюють систему, але ситуація залишається складною.