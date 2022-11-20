Нова психологічна спецоперація. РФ підбурює українців до протестів через відключення світла
Росія намагається розхитувати ситуацію в Україні через незадоволення людей відключеннями електроенергії
В російських телеграм-каналах, а також у фейсбуці та вайбер-групах 18 листопада почали розповсюджувати заклики до протестів через відключення світла. Про це повідомляє «Детектор медіа».
Російські телеграм-канали поширюють картинки та заклики (перекладені на українську мову) проти влади, зокрема президента Зеленського, звинувачуючи її у «відключені світла». Деякі російські телеграм-канали публікують інструкції, як діяти – аби спробувати спровокувати масові протести проти влади. Гасла, які поширюють, часто римовані, та закликають людей до спротиву. Основний меседж – «українська влада винна в тому, що в людей немає електроенергії».
Раніше про появу дезінформаційних меседжів також повідомило «Укренерго».
«У засобах масової інформації та соцмережах поширюється інформація, що нібито Україна експортує надлишкову електроенергію до країн ЄС», – йдеться в повідомлені підприємства. І нагадує, що Україна перестала експортувати електроенергію відразу ж після першої масованої атаки Росії на українську енергосистему, тобто 11 жовтня.
Окрім неправдивих повідомлень про експорт електроенергії в будинкових чатах, зокрема одеських, невідомі користувачі поширюють меседжі , що Одеса зараз без світла через те, що електроенергію спрямовують в західні області України, чим намагаються реанімувати старий пропагандистський меседж про «сорти українців», та підсилити напругу в суспільстві. На це звернув увагу речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
«Трохи про енергетичну сферу, але під іншим кутом. Чітко простежується робота інформаційно-психологічних спецоперацій Росії. І це вже підтверджено фактами. Тому що, наприклад, у будинкових чатиках з'являються невідомі люди, які починають підштовхувати мешканців до протиправних дій. Я дуже вдячний тим людям, які направляють свої звернення до чат-бота. І ремонтні бригади одеських електромереж до вас виїжджають. А ось інше – чітко простежується робота російських ІПСО. Судячи з атаки ботів, судячи з закликів», – заявив Братчук.
Варто зауважити, що 18 та 19 листопада в Одесі відбулися нечисленні акції протесту проти відключення світла. Десяток людей ходили по пішохідних переходах, перешкоджаючи руху транспорту. На одному з відео чутно, як одна жінка кричить: «ХХ сторіччя, а ми четверту добу без світла».
Братчук також повідомив, що СБУ провела роз’яснювальну роботу з тими, хто поширював заклики до протестів. А також заявив, що ситуація в Одесі контрольована, і місто повертається до відключення світла за графіком.
Нагадаємо, раніше у соціальних мережах росіяни запустили флешмоб, який супроводжувався хештегом #LightOnZelenskyyOff. У рамках акції боти, облікові записи яких майже порожні і практично без підписників, закликали українців вмикати електроприлади «на зло Зеленському». Однак українці підняли на сміх пости ботів з помилками перекладу, тим самим звівши нанівець російську інформаційно-психологічну операцію.
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