Енергосистема зазнала безпрецедентних руйнувань: що робити українцям

Економимо електроенергію та боремося з окупантами

ДТЕК просить населення допомогти відстояти енергетичний фронт

Українська енергосистема внаслідок масованих російських обстрілів зазнала безпрецедентних руйнувань. Про це у Facebook повідомляє ДТЕК Київської електромережі.

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«Друзі, через атаки енергосистема України пошкоджено зазнала безпрецедентних руйнувань. Щоб не допусти масштабних і складних аварій на мережах, НЕК Укренерго має збалансувати енергосистему. Для цього стабілізаційні та екстрені відключення», – пише ДТЕК.

Що радить ДТЕК:

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мінімізувати кількість та тривалість використання електричної енергії;

витягнути усі прилади з розетки;

енергоємні прилади вмикати по черзі.

«Навіть такими простими діями ви підтримаєте українську енергетику. Всі ми – енергетичний фронт! Тримаймося», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ситуація з енергопостачанням у Київській області складна. Жителів закликають готуватися до тривалих відключень світла, що можуть тривати днями. Ймовірно, у деяких районах будуть вводити не планові відключення електроенергії, а планові включення на кілька годин.

Раніше голова військової адміністрації Київської області Олексій Кулеба повідомив, що в регіоні ситуація з електропостачанням залишається складною, тож екстрені аварійні вимкнення триватимуть і далі.

Сьогодні по всій Україні запроваджені графіки погодинних відключень електроенергії, а також додатково плануються аварійні відключення.

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Як уже писав «Главком», сьогодні вранці під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники випустили ракети по території України. Жителі кількох областей повідомили про вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Також відомо, що після вибухів на Дніпропетровщині частково зникло електропостачання.

Як стало відомо, Росія здійснила масований обстріл газовидобувної інфраструктури України.

До слова, триває 267 доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині.