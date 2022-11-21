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Ситуація зі світлом на Чернігівщині. Місцева влада закликала готуватися до найгіршого

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ситуація зі світлом на Чернігівщині. Місцева влада закликала готуватися до найгіршого
фото ілюстративне

Якщо ситуація з електроенергією погіршиться, то графік відключень на Чернігівщині буде 6:3

У Чернігівській області може погіршитись ситуація з вимкненням електроенергії. Про це повідомив голова місцевої ОВА В’ячеслав Чаус.

«Працюємо над тим, щоб графіки аварійного відключення та погодинного максимально не накладалися. За поточних умов можна налаштувати графік 4:4. Такий графік дозволить функціонувати будинкам, які мають автономне опалення», – йдеться в повідомленні.

Однак зазначається, що якщо ситуація погіршиться, то графік буде 6:3 і більше. Повідомляється, що наразі базу відключень максимально розширено для того, щоб знизити тривалість без електроенергії одних і тих же абонентів.

«Важливо! Аби максимально швидко реагувати на виклики зміни в енергосистемі треба взаємодіяти всім: відповідним структурам місцевого самоврядування, виконавчої гілки влади, Обленерго, мешканцям. А ще – бути терпимими один до одного та до обставин», – додав голова ОВА.

Крім того, Чаус зазначив, що блекаут цілком можливий. Заклади охорони здоров’я (та інші критично важливі об’єкти) будуть з електроенергією стільки, стільки це технічно буде можливим. Також будуть будинки, у яких відключень не буде. Бо вони на одній лінії з критичними об'єктами.

Раніше повідомлялося, що без світла повністю може залишитися і столиця.

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Теги: електроенергія Україна окупанти росія війна Чернігівщина

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