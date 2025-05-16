Work in Russia. Як Кремль вербує по світу дівчат на завод з виробництва шахедів

Росія обманом завозить молодих жінок з Африки та Латинської Америки у трудовий табір. Як це працює?

Росія активно вербує не лише чоловіків-іноземців на війну в Україну, а й молодих жінок на свої оборонні підприємства. Відбувається все під прикриттям трудової програми Work in Russia, яку у світі популяризують іноземні найманці-пропагандисти. Наприклад, Енріке Домінгес, бразильський «посол» цієї програми, через соцмережі та найнятих блогерів-мільйонників обіцяє юним іноземкам райдужні перспективи. Проте у Росії на тих, хто погодиться, чекає нерайдужна реальність: 12-годинний робочий день на території особливої економічної зони «Алабуга». Тут збираються бойові дрони, які Росія активно використовує у війні проти України.

Більше подробиць – у матеріалі «Главкома».

«Алабуга»: що це таке?

В особливій економічній зоні «Алабуга (республіка Татарстан) ще кілька років тому російські розслідувачі виявили фабрику дронів. У 2023-му «Главком» поспілкувався з одним зі співавторів розслідування, який працював над викриттям виробництва шахедів у Татарстані. Тоді стало відомо про орієнтовну вартість російського проєкту з виготовлення безпілотників – 132 млрд рублів. З часом цю фабрику дронів росіяни планували розширювати.

У 2025 році Україна провела безпрецедентну дронову атаку на російські території, у тому числі – і на центр з виробництва шахедів у Татарстані. Фахівець з військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Флеш) каже, що це був один з найбільш успішних ударів і до цілі долетіло практично 100% того, що було запущено.

Окрема економічна зона «Алабуга» для росіян – надважливий проєкт, який реалізовується у стилі СРСР: «пятилетка за три года». Генеральний директор зони Тимур Шагівалеєв заявив, що через 25 років «Алабуга» облаштує колонії на супутниках Юпітера, освоїть клонування та продовжить життя людини до 700 років. Щоправда, цивілізований світ не прагне приймати таких перспективних розробок від росіян. У березні 2025 року Австралія включила до санкційного списку і саму «Алабугу», і її очільника Шагівалеєва. Також до санкцій вдалися ЄС, США, Японія та Британія.

На базі «Алабуги» функціонує навчальний центр «Алабуга Політех». Як заявив президент Республіки Татарстан Рустам Мінніханов на зустрічі із Путіним, в політесі навчається 10 тис. людей. Студенти навчального закладу живуть на його території, працюють та навчаються. Саме в такому порядку: спочатку – робота, потім – навчання.

«Найголовніше – дуальна освіта. Студенти вдень працюють, скільки часу можна їм працювати, заробляють гроші, а потім, увечері, навчаються. Вони дуже зацікавлені, гарні місця для проживання, гарна навчальна база», – описував переваги Рустам Мінніханов.

Що ж насправді відбувається в «Алабузі»? Агенція Associated Press повідомила, що Росія обманом вербує жінок з країн Африки на завод з виробництва ударних безпілотників у «Алабузі». Жінкам обіцяють роботу у сфері обслуговування та навчання, а насправді залучають до складання дронів-камікадзе. Лише, за даними Associated Press, близько 200 жінок з країн Африки та Азії були обманом привезені на це виробництво.

Умови праці описуються, як важкі: 12-годинні зміни, робота з хімікатами, низька оплата праці та постійний нагляд. Самі жінки скаржилися на погане ставлення. Представники ООН з прав людини заявили, що такі дії Росії можуть кваліфікуватися як торгівля людьми, якщо вербування здійснювалося шляхом обману з метою експлуатації.

Розслідувачі Associated Press у своєму матеріалі посилалися, у тому числі, на сайт Alabuga Start. Офіційно це програма, присвячена релокації дівчат віком від 18 до 22 років з їхніх рідних країн на навчання у Росії у вищезгаданому «Алабуга Політех».

Росіяни обіцяють, що учасниці житимуть у гуртожитках та протягом двох років навчатимуться професії за одним з обраних напрямків: кейтеринг, водійка (автотранспортний цех), сервіс та гостинність, операторка виробництва, монтажні або оздоблювальні роботи. При цьому, дівчатам обіцяють щомісячне грошове забезпечення: від 54 до 68 тис. рублів (приблизно від 16 до 20 тис. грн).

Стати учасницями програми можуть дівчата з 88 країн, більшість з них – держави, що співпрацюють у форматах, де Росія бере участь, на кшталт БРІКС+ (розширене об'єднання країн БРІКС – Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка).

Учасниці, за правилами Alabuga Start, повинні мати мінімальний словниковий запас зі 100 слів, але протягом 24 місяців навчання вони додатково вчитимуть російську мову з викладачами «Алабуга Політеху».

Список вимог до кандидаток, які братимуть участь у навчанні скриншот: Alabuga Start

Саме завдяки одному фото з сайту Alabuga Start «Главкому» розшукав в Instagram громадянина Бразилії Енріке Домінгеса. Іноземець, який є затятим фанатом Володимира Путіна, активно замовляє рекламу у бразильських блогерів для розкрутки програми Work in Russia у Латинській Америці. Як держава-агресор «поповнює лави» дівчат в «Алабузі» – далі.

Бразилець Енріке Домінгес опублікував на своїй сторінці в Instagram те ж фото, що є на сайті Alabuga Start колаж: glavcom.ua

Хто такий Енріке Домінгес?

Енріке Домінгес – бразильський громадський діяч, діяльність якого тісно пов’язана з міжнародними організаціями БРІКС і БРІКС+. Домінгес активно просуває ідеї багатополярного світу, економічної децентралізації та міжнародної співпраці на муніципальному рівні. Також Домінгес – магістр міжнародної торгівлі Державного університету економіки та фінансів у Санкт-Петербурзі.

Уперше він публічно з’явився у Росії у 2017 році, відвідавши Всесвітній фестиваль молоді та студентів, який проводився у Сочі. Тоді він був не тільки учасником фестивалю, а й одним з членів міжнародного підготовчого комітету. Очевидно, що вже тоді між Домінгесом та росіянами намітилися особливі стосунки: учасники російського фестивалю організували квест – пошук… «щасливих кедів» Домінгеса, які загубилися.

Допис про загублені кеди Енріке Домінгеса скриншот: сторінка «ВКонтакте» Всесвітнього фестивалю молоді та студентів

У 2018 році Домінгес знову приїхав до Росії як координатор BRICS Youth Students League (YSL): бразилець був одним із засновників цієї організації. Також Домінгес обіймає посаду радника з міжнародних відносин Форуму муніципалітетів БРІКС, зокрема, виступає за розвиток співпраці між містами країн БРІКС, особливо в галузях агропромисловості, сталого розвитку та технологій.

Домінгес загалом регулярно відвідує Росію для участі в заходах, пов'язаних із БРІКС. У 2023 році брав участь у Міжнародному молодіжному таборі БРІКС в Ульяновську, де обговорював роль медіа у формуванні громадської думки та необхідність об'єктивного висвітлення подій у країнах БРІКС.

Бразилець підтримує ідею зменшення залежності від американського долара в міжнародних транзакціях. Він зазначає, що країни БРІКС на кшталт Росії та Китаю вже здійснюють більшість двостороннього торгівельного обігу без використання долара і, вважає, що це сприяє фінансовій суверенності.

Домінгес у футболці з символікою СРСР на фестивалі у Бразилії скриншот: Instagram rikedomingues

Торік Домінгес нагадав на своїй сторінці в Instagram, що мав особистий контакт з російським диктатором. Він опублікував відео, записане у 2017 році.

Підписав його так: «День, коли я розмовляв з президентом Володимиром Путіним! Сьогодні розпочинається Всесвітній фестиваль молоді, і тут я ділюся ще одним спогадом з 2017 року, де я розмовляв про БРІКС з одним із головних лідерів планети. На шляху до нового багатополярного світу!».

Енріке Домінгес спілкується з Путіним, 2017 рік скриншот: Instagram rikedomingues

Через день після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 25 лютого 2022 року Домінгес в ефірі бразильського телебачення розповідав про ситуацію в Санкт-Петербурзі, а також ділився своїм баченням геополітичної ситуації у зв’язку з початком війни. Головна ідея: «ми повинні викрити західну воєнну пропаганду». В ефірі його підписали просто студентом, який живе в Петербурзі.

Енріке Домінгес також відвідував псевдореферендум, який відбувався на окупованих РФ територіях. Громадянин Бразилії був «спостерігачем», присутність яких мала засвідчити «приєднання нових територій» до складу Російської Федерації.

Під час своєї поїздки Домінгес спостерігав за процесом «голосування» на окупованій Херсонщині. Там іноземець відвідав загалом сім виборчих дільниць. Бразильський спостерігач запевнив, що «присутність російських військовослужбовців на голосуванні не слід розуміти як примус». Спостерігач заявив, що «немає жодного військового примусу до голосування. Ми бачили протилежне. Люди не бояться військових у Росії так, як ми боїмося військової поліції в Бразилії, особливо у великих столицях Бразилії, де спостерігається високий рівень смертності серед бразильського народу».

Як Домінгес пов’язаний з «Алабугою»

І ось недавно громадянин Бразилії почав робити дописи, пов’язані із програмою Work in Russia та особливою економічною зоною «Алабуга». Перша публікація, пов’язана з цими темами, розповідала про те, що «програма пропонує амбітним молодим жінкам віком від 18 до 22 років можливість побудувати кар'єру у великій компанії зі світовим ім'ям зі стартовою зарплатою $860». Домінгес повідомив, що до програми Work in Russia вже доєдналася молодь з Африки, Латинської Америки, Центральної Азії, Південної Азії та Росії.

У лютому цього року Домінгес став «послом Міжнародної програми професійної підготовки для молодих жінок особливої економічної зони «Алабуга» в Росії. Про це він повідомив у себе в Instagram, відзначивши, що «вісім років роботи з Російською Федерацією були визначальними для його професійного та особистого розвитку».

Енріке Домінгес розповідає про нову посаду в «Алабузі» скриншот: Instagram rikedomingues

Бразильські блогери працюють на Росію

Через кілька днів після того, як Домінгес обійняв посаду посла, в Instagram з’явився ролик від блогера-мільйонника Педро Даера, який вже рекламував навчання в «Алабузі». Даер став популярним відеоблогером завдяки гумористичному геополітичному контенту. Якщо торкатися теми саме російсько-української війни у його роликах, то раніше він публікував серію відео, яка називалася «Мій сусід – Путін». Ці ролики мали компліментарний характер щодо країни-агресорки та її правителя.

Акаунт у TikTok проросійського блогера з Бразилії налічує 4 млн підписників скриншот: TikTok Pedro Daher

Загалом, Педро Даер регулярно публікує контент зі своїх поїздок до Росії, висвітлюючи різні аспекти російської культури та життя. У деяких своїх відео він заохочує підписників відвідати Росію, розповідаючи про можливості безкоштовних подорожей через такі організації як Фонд Горчакова (програма стажування для іноземців) та вищезгаданий Всесвітній фестиваль молоді. Контент Даера про Росію виключно змальовує Росію з позитивного боку.

Акаунт бразильця Педро Даера в Instagram наповнений роликами про Росію скриншот: Instagram Pedro Daher

Іншу бразильську блогерку, яка має у TikTok 2,5 млн підписників, Енріке Домінгес теж привіз до Росії. Мільйонниця відома під псевдонімом Baconecaos, у соцмережах вона публікує розважальний контент. У своєму профілі вона описує себе як mentirosa profissional («професійна брехуха») та gostosa de moral duvidosa («приваблива з сумнівною мораллю»). Серед її контенту також тепер можна знайти ролики про можливості працевлаштування за кордоном для молодих жінок. І тут також є ролики з «Алабуги», де Baconecaos (справжнє ім’я невідоме) спілкується зі студентками, які вже почали навчання. У відео мова йде про умови навчання в «Алабуга Політех» та загальні враження дівчат від Росії.

Блогерка Baconecaos показує чудове життя та навчання іноземних студенток в російській «Алабузі» скриншот: Instagram baconecaos

В іншому відео Baconecaos вже пояснює, чому програма Work in Russia підходить лише для дівчат віком від 18 до 22 років.

Блогерка каже, що це зроблено через директиву, схвалену на кількох самітах БРІКС, яка спрямована на розробку державної політики для зменшення розриву між чоловіками та жінками на ринку праці: у зарплатах, так і в кількості. Ще в одному ролику показує та розповідає про те, як їй подобається Москва.

Енріке Домінгес розповідає про те, що познайомив блогерку Baconecaos ближче з проєктом «Алабуга» скриншот: Instagram rikedomingues

І Педро Даер і Baconecaos у своїх акаунтах «закріпили» посилання на програму Work in Russia та Alabuga Start.

Соцмережевий рекрутинг до «Алабуги»

Аби мотивувати молодь вступати до «Політеху», де випускають дрони-камікадзе, росіяни масово залучають і своїх блогерів. Наприклад, в мережі поширювалося відео з популярною у Росії співачкою Інстасамкою. У ролику вона відіграла роль роботизованої дівчини, яку буцімто спроєктував молодий інженер, що навчається в «Алабузі».

Інстасамка рекламує навчальний заклад у Росії скриншот: VK Видео. Алабуга Политех

Ще раніше у генерального директора особливої ​​економічної зони Тимура Шагівалеєва інтерв'ю брав блогер Дмитро Пучков, відомий як Гоблін. Пучкову та його співведучому Кліму Жукову влаштували екскурсію по навчальному закладу, розповідаючи про неймовірні умови навчання.

Також ролики про переваги навчання в «Алабузі» публікували інші молоді блогери-мільйонники на YouTube. До прикладу, російський ютубер із ніком HiMan має 19 млн підписників. Він випустив півгодинне відео про «Алабуга Політех».

Ще один блогер, Lesha Maisak, має на YouTube 7,1 млн підписників. Ютубер випустив відео, яке присвячене його грі з друзями у «доганялки» по всій Москві. Але всередині відео Lesha Maisak інтегрував трихвилинну рекламу, яка розповідає про переваги навчання в «Алабузі».

Замикає трійку блогерів-мільйонників, що рекламували політех, ютубер ExileShow із 5,5 млн підписників. Він випустив 50-хвилинне розважальне відео, де він грає роль директора однієї зі шкіл у Калінінграді. Всередині цього ролика вбудовані дві рекламні інтеграції, присвячені «Алабузі». Відео станом на травень 2025 року подивилося 4,3 млн людей.

Іще 2,3 млн переглядів зібрав огляд «Алабуги», який зняв блогер Дмитро Машков. Взагалі, цей ютубер робить огляди на автівки, і його аудиторія складає 700 тис. підписників.

Маргарита Огнева, «Главком»