Путіністи у спортивних костюмах. Список фанатів війни, які прориваються на Олімпіаду

Російські чемпіони, які підтримують агресію проти України, намагаються здобути олімпійські ліцензії

До старту зимової Олімпіади-2026 в Італії лишилося менше дев’яти місяців. Питання щодо участі у ній спортсменів країн-агресорів наразі не є вирішеним до кінця.

Зокрема, у фігурному катанні вже офіційно ухвалено рішення, що росіяни матимуть можливості вибороти олімпійські ліцензії. А от, наприклад, у біатлоні росіяни продовжують бути відстороненими від змагань і мають мінімальні шанси потрапити на Олімпійські ігри.

Разом з тим, Міжнародний олімпійський комітет здійснює тиск на федерації зимових видів спорту, переконуючи їх дати можливість росіянам змагатися за олімпійські ліцензії.

Варто зазначити, що у кожної зимової спортивної федерації можуть бути свої окремі критерії допуску до змагань. Наприклад, цілком ймовірно, що незаконні поїздки росіян до анексованого Криму можуть стати на заваді їхній участі в міжнародних турнірах. Адже в Олімпіаді-2024 не взяв участь жоден росіянин, який публічно відвідував окупований півострів.

«Главком» розповідає про титулованих російських спортсменів, які були помічені у підтримці війни, але, судячи з їхніх заяв, мають намір поборотися за пропуск на зимову Олімпіаду.

Підстави для недопуску до міжнародних змагань російських і білоруських спортсменів, згідно з рекомендаціями МОК: активна підтримка війни;

контракт з російськими військовими структурами чи органами нацбезпеки;

не допускаються команди спортсменів з російським або білоруським паспортом.

Варвара Прохорова (лижний альпінізм)

Міжнародна федерація лижного альпінізму в кінці 2024 року допустила Прохорову до змагань, тож тепер вона має можливість здобути олімпійську ліцензію. Водночас на офіційному сайті російського ЦСКА зазначається, що у спортсменки є звання прапорщика Збройних сил Російської Федерації.

Прохорова (друга ліворуч) має звання прапорщика армії РФ

Антон Єнджиєвський (гірськолижний спорт)

Багаторазовий призер чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антон Єнджиєвський має активну провоєнну позицію. Зокрема, він помічений у співпраці з пропутінською організацією «Народний фронт». Ця організація перебуває під санкціями України, ЄС та Швейцарії за підтримку війни проти України. Також Канада внесла «Народний фронт» до своїх санкційних списків через її причетність до «порушення Росією прав людини, що продовжуються, у тому числі, у зв’язку з передачею та опікою українських дітей в Росії».

Єнджиєвський (крайній ліворуч) разом з представниками підсанкційної організації «Народний фронт»

«Фронт» також володіє кривавим «товарним знаком» на літеру Z та активно спонсорує бойові дії в Україні.

Антон Єнджиєвський у себе в Instagram розміщував світлини про те, як він відправляв чергову партію гуманітарної допомоги окупантам.

Єнджиєвський у своєму Instagram звітує про допомогу окупантам

Навіть у випадку допуску на міжнародні змагання Єнджиєвському навряд чи вдасться проявити себе на них так само, як під час допомоги окупантам. Віцечемпіон Універсіади-2019 у гірськолижній комбінації та чемпіон РФ з паралельного слалому не зможе виступити в цих дисциплінах на Олімпіаді-2026 у Мілані банально через те, що вони відсутні в програмі змагань.

Тож, навіть якщо він якимсь дивом потрапить на Олімпіаду, то це не буде дисципліна, в якій він є конкурентним.

Савелій Коростельов (лижні гонки)

Російський лижник та дворазовий чемпіон світу серед юніорів Савелій Коростельов теж засвітився у підтримці війни Росії проти України.

Коростельов вподобав кілька постів в Instagram з Путіним і російськими військовими.

Також лижник лайкав дописи на підтримку Путіна, зроблені іншою прихильницею кремлівського режиму – російською лижницею Веронікою Степановою.

Любов Нікітіна, Станіслав Нікітін, Максим Буров, Єсенія Пантюхова та Ілля Буров (лижна акробатика)

У травні 2022 року російські фристайлісти Любов Нікітіна, Станіслав Нікітін, Максим Буров, Єсенія Пантюхова та Ілля Буров радісно робили фото з георгіївськими стрічками. Все це відбувалося вже в момент, коли весь світ був шокований злочинами російських окупантів у Бучі та Маріуполі.

Любов Нікітіна, Станіслав Нікітін, Максим Буров, Єсенія Пантюхова та Ілля Буров начепили собі на одяг георгіївські стрічки

Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.

Більше того, заборона її використання прямо згадується в рекомендаціях МОК стосовно нейтральних атлетів.

Також Максим Буров лайкав пости в Instagram з Путіним і російськими військовими, які беруть участь у війні проти України.

Брат Максима Бурова Ілля теж відзначився підтримкою війни. «Накачування» озброєнням сусідніх країн – це страшно. Нацистські ідеї нелюдські, і з ними треба боротися. Я підтримую керівництво нашої країни щодо боротьби з озброєнням та нацизмом. Ми маємо захищати російськомовне населення, громадян своєї країни», – заявляв Ілля Буров в інтерв’ю офіційним ресурсам Федерації фристайлу Росії.

Іван Букін, Олександра Степанова (фігурне катання)

Іван Букін та його партнерка Олександра Степанова у 2024 році були присутні на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна.

«Важлива подія у політичному житті країни – щорічне послання президента Російської Федерації до Федеральних зборів за участю найбільш значних постатей державного управління, представників громадськості та експертів різних галузей. На якому сьогодні присутні і ми. Дякую за надану честь та довіру!», – написав Букін в Instagram.

Однак, пізніше він видалив цей допис, розуміючи, що це може завадити йому та Степановій отримати «нейтральний статус».

Букін та Степанов – дворазові віцечемпіони Європи (2019, 2022 роки), триразові бронзові призери чемпіонатів Європи (2015, 2018, 2020 роки). Чотириразові чемпіони Росії (2021, 2022, 2024, 2025 роки), чотириразові віцечемпіони Росії (2017, 2018, 2019, 2020 роки) та дворазові бронзові призери чемпіонатів Росії (2015, 2020 роки).

Олександр Большунов (лижні гонки)

Большунов – один з найтитулованіших російських спортсменів. Він – триразовий олімпійський чемпіон та дев’ятиразовий медаліст Олімпіад, володар восьми нагород чемпіонатів світу та найбільший конкурент світового гегемона лижних перегонів Йоганеса Клебо.

Большунов відвідував горезвісний мітинг на підтримку війни в московських «Лужниках» у березні 2022 року разом з іншими спортсменами. Це не лишилося без уваги: у грудні того ж року Большунова було внесено Україною в санкційний список, також з Олександром розірвав контракт один з німецьких брендів-спонсорів, який не захотів псувати собі репутацію.

Большунов (крайній ліворуч) відвідував мітинг на підтримку війни в «Лужниках» у березні 2022 року

Цього року Большунов брав участь у комерційних перегонах в Італії. Однак, навряд російські вболівальники зможуть побачити його на олімпійських змаганнях в тій же Італії наступного року.

Вероніка Степанова (лижні гонки)

Олімпійська чемпіонка Пекіна-2022 в естафеті Вероніка Степанова теж є великою шанувальницею воєнного злочинця Володимира Путіна та його політики. Іншого правителя за свого життя ця жінка не бачила. Бо коли народилася, Путін вже був президентом.

Зокрема, під час зустрічі Путіна з володарями золотих олімпійських нагород у 2022 році лижниця заявила, що вона пишається політикою своєї держави, яка робить Росію сильною, а іншим країнам у світі це просто не подобається. Степанова стверджувала, що «РФ точно переможе», а російські спортсмени будуть перемагати на спортивній арені.

Спортсменка полюбляє розміщувати у соцмережах світлини з кремлівським диктатором.

Вероніка Степанова є великою шанувальницею диктатора Володимира Путіна

«Я пишаюся тим, що я лижниця, тим що у мене такі керівники та старші товариші. І тим, що в Росії такий президент, як Путін. Ми праві, ми сильніші, і ми обов'язково переможемо!», – подібні дописи можна побачити на сторінках російської лижниці.

У 2024 році Степанова була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна Федеральним зборам.

Степанова була присутня на щорічному посланні Путіна Федеральним зборам

Денис Спіцов, Олексій Червоткін (обидва – лижні гонки), Марк Кондратюк, Анастасія Мішина, Олександр Галлямов (всі – фігурне катання)

Всі ці п’ятеро спортсменів у 2022 році, вже після початку російського повномасштабного вторгнення, брали участь у пропагандистському заході – зустрічі з Володимиром Путіним.

Денис Спіцов, Олексій Червоткін, Марк Кондратюк, Анастасія Мішина та Олександр Галлямов у 2022 році зустрічалися з Путіним

Після цієї зустрічі кожен з них потрапив до санкційних списків України за підтримку російської агресії.

Збірна Росії зі скі-кросу

На попередніх Олімпійських Іграх скі-крос для Росії був видом фристайлу з найбільшим представництвом. Участь в Олімпіаді в Пекіні, яка передувала повномасштабному вторгненню РФ в Україну, взяли одразу сім російських спортсменів: троє чоловіків та чотири жінки. Зокрема, найкраще виступив Сергій Рідзік, який повторив свій результат з Олімпіади у Пхьончхані-2018 та став бронзовим призером.

Наразі Міжнародна федерація лижних видів спорту (FIS) не повертала росіян на міжнародну арену. До внутрішніх змагань вони проводять підготовку в тимчасово окупованому Криму.

На територію окупованого півострова російські спортсмени потрапляють, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами України.

Скриншот з офіційної сторінки Федерації фрістайлу Росії

Більше того, росіяни перетворили анексований Крим на свою справжню тренувальну базу – збори на півострові вони проводили у 2022, 2023 та 2024 роках.

До переліку тих, хто перебував на тренувальних зборах в анексованій Алушті, входить як і згаданий вище Рідзік, так і інші чотири учасників пекінської Олімпіади: Ігор Омелін, Кирило Сисоєв, Єлизавета Панкратова та Наталія Шеріна. Окрім них, анексований Крим незаконно відвідували бронзовий призер Чемпіонату світу Андрій Герасимов та срібний призер Юнацьких Олімпійських Ігор-2020 Артем Бажин.

Російські фристайлісти в окупованому Криму

Збірні Росії з бобслею і скелетону

Російська система санно-бобслейних видів спорту є однією з найбільш залучених до пропагандистських заходів на кожному рівні. Зокрема, на офіційному сайті Федерації бобслею Росії Крим позначений як частина Росії, а один з віцепрезидентів федерації та колишній бобслеїст Сергій Голубєв був одним з учасників з’їзду «Движения первых» (організація, яка перебуває під санкціями ЄС, США, Канади, України та Швейцарії через причетність до депортації українських дітей до РФ), а також регулярно відвідував тимчасово окупований Крим.

Тренерка Лідія Єлагіна на початку повномасштабного вторгнення опублікувала пост в Instagram з гаслом «Своих не бросаем» та літерою Z. Цей допис вподобали і кілька титулованих російських спортсменів: призери всеросійських стартів Анфіса Троніна, Станіслав Лебедев, Михайло Сюткін, Єремій Зиков та інші.

Росіяни також перетворили анексовану Алушту на одну зі своїх локацій для тренувань: вони так само як і представники скі-кросу проводять свою підготовку у центрі «Кримському».

Російські бобслеїсти та скелетоністи тренуються в анексованій Алушті

Майже усі лідери російського бобслею та скелетону хоча б раз відвідували Крим незаконно: варто згадати чемпіонку Юнацьких Олімпійських Ігор Анастасію Циганову, переможницю етапу Кубка Європи Поліну Тюріну, віцечемпіона Європи Олексія Зайцева та ще понад десяток інших спортсменів.

Дмитро Миронов та Юлія Портунова (керлінг), Максим Андріанов та Анастасія Макарова (бобслей)

Учасники Олімпіади в Пекіні – чемпіонка Європи, срібна та бронзова призерка чемпіонату світу з керлінгу Юлія Портунова, а також Дмитро Миронов, Максим Андріанов та Анастасія Макарова – у березні 2022 року знялися в пропагандистському відео для офіційної сторінки Мінспорту Краснодарського краю.

Під відео розміщені низка пропагандистських гасел, зокрема і з літерою Z. Деякі з цих гасел озвучують і згадані вище спортсмени.

Артем Худолєєв, Ілля Мандебура, «Главком»