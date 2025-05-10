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Загострення між Індією та Пакистаном, заклики до миру в Україні: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Загострення між Індією та Пакистаном, заклики до миру в Україні: головне за ніч
Пожежа на базі Нур-Хан у Равалпінді у Пакистані
скріншот з відео

Уряд Пакистану оголосив про початок операції під назвою «Буньян уль Марсус», що в перекладі з арабської означає «Незламна стіна»

Індія здійснила ракетні удари по кількох базах військово-повітряних сил Пакистану, Пакистан відповів та залишив Індію без електроенергії, тим часом Трамп та ЄС закликають Україну та РФ до перемир’я. «Главком» зібрав головні події ночі проти 10 травня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Пакистан та Індія

У ніч на 10 травня Індія здійснила ракетні удари по кількох базах військово-повітряних сил Пакистану, що спричинило різку ескалацію напруги між двома країнами. У відповідь Ісламабад оголосив про початок військової операції, повідомляє «Главком» із посиланням на Clash Report.

За даними пакистанської армії, Індія застосувала ракети класу «повітря-земля» для ураження авіабаз Нур-Хан, Мурід і Шоркот. У мережі з’явилося відео пожежі на базі Нур-Хан у Равалпінді, де, за інформацією пакистанських спецслужб, стався вибух унаслідок перехоплення та знищення індійського безпілотника.

У відповідь уряд Пакистану оголосив про початок операції під назвою «Буньян уль Марсус», що в перекладі з арабської означає «Незламна стіна» – рядок із вірша з Корану. Цю операцію Ісламабад назвав відповіддю на регулярні провокації з боку Індії.

В індійських містах Амрітсар та Джамму пролунали вибухи. Пакистанські військові повідомили про знищення складу індійських крилатих ракет BrahMos у місті Беас, нанесення ударів по аеропорту Патанкот і авіабазі Удхампур, де після вибуху зафіксовано стовп диму.

Індія без світла

У кількох штатах Індії зафіксовано масштабний блекаут, який, за даними пакистанської сторони, є наслідком масштабної кібератаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Indian Express і The Times of India.

Пакистанська влада заявила, що за допомогою хакерських дій змогла вивести з ладу до 70% індійської електромережі. Джерела у сфері безпеки також підтверджують, що країна зазнала серйозного енергетичного удару саме внаслідок кібератак, спрямованих на критичну інфраструктуру.

Ще до інциденту в Індії ширилися попередження про можливі хакерські загрози на тлі загострення ситуації у відносинах із Пакистаном.

Аеропорти не працюють в Індії та Пакистані

Через загострення конфлітку Пакистан тимчасово закрив повітряний простір для всього авіасполучення. Повідомляється, що обмеження поширюються на всі цивільні авіарейси в межах країни та будуть діяти до полудня 10 травня.

Індія закрила аеропорти і повітряний простір у прикордонних з Пакистаном районах.

Трамп закликав до миру

Президент США Дональд Трамп виступив із новим зверненням до президентів України та Росії, закликавши Володимира Зеленського та Володимира Путіна негайно припинити війну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прес-конференцію в Овальному кабінеті Білого дому.

Трамп висловив стурбованість великими людськими втратами з обох сторін.

Я хочу звернутися до обох сторін конфлікту – час завершити цю війну. Щотижня Росія та Україна втрачають близько 5000 солдатів та інших людей. На мою думку, ця безглузда війна має бути припинена. Це моє послання для лідерів обох країн, – заявив американський президент.

Посольство США попереджає про удар по Україні

Посольство США в Києві повідомило про отримання інформації щодо ймовірного масштабного повітряного удару по території України, який може протягом декількох наступних днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну заяву дипломатичного представництва.

У зверненні до громадян Сполучених Штатів, які перебувають в Україні, посольство закликало бути готовими до швидкої реакції у разі сигналу повітряної тривоги.

ЄС чекає від Росії готовності до миру

Європейський союз офіційно звернувся до Росії з вимогою повністю припинити бойові дії в Україні щонайменше на 30 днів. Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас, повідомляє «Главком».

«Ми приєднуємося до України та міжнародних партнерів, включно зі США, закликаючи до повного, безумовного припинення вогню на термін щонайменше 30 днів. Тепер Росія повинна продемонструвати свою готовність до досягнення мир», – наголосила Каллас.

Вона також оприлюднила фото спільної заяви від імені Євросоюзу, в якій заклик викладено детальніше. У документі підкреслюється, що ЄС залишається відданим досягненню всеосяжного, справедливого й термінового миру в Україні, що ґрунтується на принципах Статуту ООН і нормах міжнародного права.

Теги: росія Європейський союз повітря блекаут Україна Пакистан Індія Дональд Трамп війна Кая Каллас

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