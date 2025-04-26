В Україні частина студентів може втратити відстрочку від мобілізації

У Верховній Раді найближчим часом розглядатимуть відповідні зміни до законодавства

В Україні готуються до змін у правилах надання відстрочок від мобілізації для студентів. Як інформує «Главком», про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький у коментарі «Новини.Live».

«У нас є дуже цікавий феномен, коли особа у віці 35-40 років, яка колись отримувала диплом ще до появи єдиного електронного реєстру, заявляє, що загубила документ. Після цього вона без іспитів вступає до професійно-технічного закладу – бо там не потрібно складати національни мультипредметний тест (НМТ) – і таким чином отримує право на відстрочку», – пояснив Винницький.

Законопроєктом пропонується встановити обмеження: особи, які навчаються у системі професійної або фахової передвищої освіти і яким більше ніж 25 років, не матимуть права на відстрочку від мобілізації.

«Це стосуватиметься саме повнолітніх чоловіків, які вже мають попередню освіту, але намагаються використати систему профтеху для уникнення призову», – додав Винницький.

Заступник міністра також зазначив, що постанова Кабміну, про яку йдеться в інформаційному просторі, є ініціативою самого Міністерства освіти. Проте ключові зміни – саме в майбутньому законі.

«Це питання ще буде розглядатися Верховною Радою», – підкреслив посадовець.

Раніше міністерство освіти і науки України анонсувало розширення права на відстрочку від мобілізації для педагогів закладів позашкільної освіти.

Також у мобільному застосунку Міноборони для військовозобов'язаних «Резерв+» у травні має з'явитися два нових типи відстрочок.