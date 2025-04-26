Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

В Україні частина студентів може втратити відстрочку від мобілізації

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
В Україні частина студентів може втратити відстрочку від мобілізації
Чоловіки використовують систему профтеху для уникнення призову, тож новий закон покликаний унеможливити подібне
фото з відкритих джерел

У Верховній Раді найближчим часом розглядатимуть відповідні зміни до законодавства

В Україні готуються до змін у правилах надання відстрочок від мобілізації для студентів. Як інформує «Главком», про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький у коментарі «Новини.Live».

«У нас є дуже цікавий феномен, коли особа у віці 35-40 років, яка колись отримувала диплом ще до появи єдиного електронного реєстру, заявляє, що загубила документ. Після цього вона без іспитів вступає до професійно-технічного закладу – бо там не потрібно складати національни мультипредметний тест (НМТ) – і таким чином отримує право на відстрочку», – пояснив Винницький.

Законопроєктом пропонується встановити обмеження: особи, які навчаються у системі професійної або фахової передвищої освіти і яким більше ніж 25 років, не матимуть права на відстрочку від мобілізації.

«Це стосуватиметься саме повнолітніх чоловіків, які вже мають попередню освіту, але намагаються використати систему профтеху для уникнення призову», – додав Винницький.

Заступник міністра також зазначив, що постанова Кабміну, про яку йдеться в інформаційному просторі, є ініціативою самого Міністерства освіти. Проте ключові зміни – саме в майбутньому законі.

«Це питання ще буде розглядатися Верховною Радою», – підкреслив посадовець.

Раніше міністерство освіти і науки України анонсувало розширення права на відстрочку від мобілізації для педагогів закладів позашкільної освіти.

Також у мобільному застосунку Міноборони для військовозобов'язаних «Резерв+» у травні має з'явитися два нових типи відстрочок.

 

Читайте також:

Теги: Міноборони освіта мобілізація обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Білл Гейтс поміркував про майбутнє штучного інтелекту
Що буде із лікарями та вчителями через 10 років? Білл Гейтс висловив свою думку
28 березня, 19:37
Підприємці можуть бути звільнені від сплати податків, якщо подадуть заяву протягом 10 днів після демобілізації
Глава Податкової розповів, скільки грошей заборгували державі мобілізовані ФОПи
4 квiтня, 16:54
Після церемонії у «Дії» з’явиться цифрове свідоцтво про одруження
В «Армія+» запрацював сервіс для одруження військових онлайн
8 квiтня, 13:43
Газовані напої становлять небезпеку для людини
Випита банка газованих напоїв може коштувати 12 хвилин здорового життя: дослідження
12 квiтня, 12:00
Головні новини ночі проти 12 квітня
Ворожі дрони атакували столицю: головне за ніч
12 квiтня, 07:20
Зліва направо: Сергій Арбузов, Андрій Клюєв, Віктор Поліщук та Альона Шевцова
Зеленський ввів у дію нові санкції проти експосадовців і бізнесменів, які повʼязані з Росією
12 квiтня, 13:53
Аеророзвідник вважає, що Україна з-за кордону на місяць може набирати людей тисячами
Відомий військовий запропонував, як збільшити кількість добровольців на фронті
16 квiтня, 16:48
Нова версія «Резерв+» 1.6.0 вже доступна користувачам
Міноборони випустило оновлення для застосунку Резерв+
22 квiтня, 19:27
«Контракт 18-24»: повний перелік бригад, до яких можна долучитися
«Контракт 18-24»: повний перелік бригад, до яких можна долучитися
23 квiтня, 21:17

Наука та освіта

В Україні частина студентів може втратити відстрочку від мобілізації
В Україні частина студентів може втратити відстрочку від мобілізації
Міністерство освіти анонсувало скорочення бюджетних місць на аспірантурі
Міністерство освіти анонсувало скорочення бюджетних місць на аспірантурі
В Україні зʼявилася перша онлайн-магістратура зі штучного інтелекту
В Україні зʼявилася перша онлайн-магістратура зі штучного інтелекту
Нацбанк оцінив фінансову грамотність українських підлітків: результати невтішні
Нацбанк оцінив фінансову грамотність українських підлітків: результати невтішні
Звинувачений у домаганнях Йосип Лось хоче повернутися до університету Франка
Звинувачений у домаганнях Йосип Лось хоче повернутися до університету Франка
Деякі студенти можуть втратити відстрочки від мобілізації
Деякі студенти можуть втратити відстрочки від мобілізації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
208K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 квітня: ситуація на фронті
75K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 квітня 2025
38K
Площа Святого Петра зустріла Зеленського оплесками (відео)
22K
Бізнесмен Мазепа дав гроші на заставу Коболєву, а тепер зрозумів, що це невигідно
21K
Кремль заявив, що Путін готовий до переговорів з Україною
20K
Зеленський зустрівся із Трампом

Новини

26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 квiтня, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
23 квiтня, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
23 квiтня, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua